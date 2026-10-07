Když se podíváte, jak dnes Češi přistupují k investování, co vás na jejich chování nejvíc překvapuje?
Nejvíce mě fascinuje velký rozpor mezi tím, co lidé deklarují, že by chtěli dělat, a tím, jak se pak v reálném životě chovají. V rozhovorech a průzkumech velmi často vidíme, že Čechy láká aktivnější přístup k financím, kdy chtějí mít nad svými penězi větší kontrolu, zkoušet trading nebo aktivní správu a dosahovat vyššího zhodnocení než na běžných či spořicích účtech. Mezi lidmi, kteří na trhy zatím nevstoupili, by aktivní přístup k penězům chtěly tři čtvrtiny – 48 procent by sáhlo po kombinaci investování a tradingu, dalších 28 procent čistě po aktivním obchodování. Čistě pasivní investování by volila necelá čtvrtina.
Opatrnost vás může zpomalit, ale přehnané sebevědomí vás dokáže zlikvidovat.