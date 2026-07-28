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Státní dluhopisy konkurují bankám. Nabízejí dobrý úrok bez srážkové daně

Daniel Tácha
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Češi poslali do státních dluhopisů desítky miliard a část peněz zřejmě odtekla ze spořicích a termínovaných účtů. Krátkodobý Flexi dluhopis láká úrokem podle sazby ČNB i osvobozením od srážkové daně. Proč bankám komplikuje situaci, komu se může vyplatit a kdy bude možné nakupovat znovu?

Ministerstvo financí ČR uvádí, že Češi si v prvním upisovacím období pořídili Dluhopisy Republiky za 74 miliard korun. Nakoupili tak cenné papíry odpovídající 3,4 procenta státního dluhu. Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) to označila za „ohromující úspěch“. Pozitivní podle ní je také skutečnost, že většina lidí nakoupila online bez asistence bank.

„Naprostá většina střadatelů využila snadnou obsluhu a bezplatný nákup prostřednictvím elektronického přístupu ke správě majetkového účtu. To je velký pokrok oproti roku 2019, kdy většina nákupů probíhala na kamenných bankovních pobočkách,“ řekla.

Podle ní si cenné papíry pořídilo celkem téměř 92 tisíc občanů. Přibližně 79 tisíc z nich využilo bezplatný elektronický přístup prostřednictvím portálu Elektronický přístup ke správě majetkového účtu. Zbytek využil pobočky České spořitelny nebo ČSOB. Průměrný věk držitelů Dluhopisů Republiky činí 57 let, přičemž nejpočetnější skupinu tvořili držitelé ve věku od 50 do 60 let.

Banky „ostrouhaly“

Spořicí účty

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Chci výhodný úrok

Obnovení nabídky státních dluhopisů pro domácnosti, jejichž emisi zcela zastavila vláda Petra Fialy (ODS), je svým způsobem „čárou přes rozpočet“ komerčních bank. Nejen proto, že banky spolu s dalšími institucionálními investory, jako jsou pojišťovny a investiční fondy, už nejsou jedinými zájemci o české státní cenné papíry. Mnoho domácností navíc k jejich nákupu použilo peníze, které měly uložené právě u bank.

„Zatím sice nemáme k dispozici přesná data, ale předpokládám, že většina zainvestovaných prostředků domácností do státních dluhopisů pochází z volných peněžních prostředků, které ležely buď na spořicích, či termínovaných produktech bank. Anebo ještě hůř na neúročených běžných účtech,“ říká portfolio manažer Partners investiční společnosti Ondřej Slezáček.

Výnosy stát nezdaňuje

Z pohledu bank se s nabídkou státních dluhopisů domácnostem objevil ještě další problém. Ministerstvo financí totiž u výnosů odpouští 15procentní srážkovou daň z příjmů. V praxi to znamená, že zatímco úroky ze spořicích účtů či termínovaných vkladů stát běžně zdaňuje 15 procenty – u spořicích účtů každý měsíc –, u státních cenných papírů se tato daň neuplatňuje.

Jde o výhodu všech tří typů, které stát domácnostem nabízí, nejvýraznější je však u dluhopisu s názvem Flexi. Díky svým parametrům jej totiž lze srovnávat se spořicími produkty bank. Jeho splatnost činí tři měsíce, zároveň ale nic nebrání tomu, aby si investor nastavil automatické obnovení na další tříměsíční období.

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Flexi dluhopis konkuruje spořicím účtům

Úrok je navíc přímo navázán na hlavní úrokovou sazbu České národní banky, která aktuálně činí 3,75 procenta. Takové zhodnocení zdaleka nenabízejí všechny banky klientům, kteří u nich mají peníze na spořicích účtech. A to přesto, že jim stejný úrok vyplácí ČNB, pokud u ní své prostředky uloží.

„Kombinace vyššího úroku, než nabízejí banky, a osvobození od 15procentní srážkové daně z příjmu plus krátká splatnost, která nikoho neváže k dlouhodobému držení dluhopisu, z Flexi dluhopisu činí atraktivní příležitost,“ vysvětluje Ondřej Slezáček, který navíc na přímou otázku, zda si sám tyto dluhopisy koupil, odpovídá, že ano.

„A to proto, že výnos je přímo na úrovni repo sazby České národní banky a nepodléhá srážkové dani,“ vysvětluje.

Vyšší sazby mohou vydržet déle

V této souvislosti stojí za zmínku také vyjádření guvernéra centrální banky Aleše Michla po jednání bankovní rady. Uvedl, že receptem na udržení inflace poblíž dvouprocentního cíle centrální banky „je přísná měnová politika a vyšší úrokové sazby po delší dobu“.

Vzhledem k tomu, že má státní dluhopis Flexi tříměsíční splatnost, kterou lze jednoduše obnovovat, nemusí se investoři nejspíš obávat, že by na něm prodělali kvůli náhlému snížení úrokových sazeb ČNB. Takový krok je navíc za současné situace velice nepravděpodobný.

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Přijdou další příležitosti

Dluhopisy Republiky nyní koupit nelze. Jejich první upisovací období skončilo 15. července. Případní zájemci však nemusejí zoufat. Druhé upisovací období plánuje ministerstvo financí už letos, a to od 24. srpna do 4. října. Nabídne v něm pouze Flexi dluhopisy. Jde právě o státní cenné papíry, o nichž již byla řeč a které odborníci na investičním trhu považují za nejvýhodnější.

Následovat bude ještě třetí upisovací období, které Ministerstvo financí ČR plánuje na letošní podzimní a předvánoční měsíce. V něm lidem znovu nabídne všechny tři typy. Vedle Flexi dluhopisu půjde o pětiletý fixní státní dluhopis s výnosem do splatnosti 4,544 procenta p. a. a také pětiletý takzvaný protiinflační státní dluhopis.

Podle investičních odborníků dávají smysl rovněž tyto dvě varianty, zejména však pro velice konzervativní investory. Ti odvážnější by podle doporučení expertů měli při pětiletém investičním horizontu sáhnout spíše po akciích.

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Stát by si půjčoval tak jako tak

Nicméně, jak se říká, proti gustu žádný dišputát. Lichý je také argument, že prostřednictvím státních dluhopisů pro domácnosti nás vláda Andreje Babiše „jenom ještě více zadlužuje“. Není to pravda. České veřejné finance jsou totiž v důsledku hospodaření všech našich vlád už v takovém stavu, že se bez vydávání dluhopisů při krytí schodků a úhradě úroků z dluhu neobejdou.

Vláda by tedy státní cenné papíry vydala tak jako tak. Hlavní rozdíl spočívá v tom, že tentokrát na nich mohou něco vydělat také české domácnosti, nikoli pouze institucionální investoři, jak tomu bylo dosud.

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