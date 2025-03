KOMENTÁŘ: Černá labuť přináší jeden z nejhorších dnů pro státní dluhopisy

Nikdo to nečekal, nikdo to nepředpokládal, a přece se stalo... V době, kdy ekonomika stagnuje, centrální banky včetně České národní banky svižně snižují základní sazby a inflace je na dohled dvouprocentního cíle, vyskočily prudce výnosy dluhopisů. To znamená, že se propadly ceny dluhopisů ze dne na den o několik procent. Co investory tak vystrašilo? Odpovědi přináší Martin Mašát, ekonom finanční skupiny Partners.