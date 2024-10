Sonda: Spořicí účty se liší banka od banky. Rezervu lze mít i jinde

Pod taktovkou inflace

Spořicí účet by měl primárně sloužit k odkládání peněz, tedy jako želená rezerva. Peníze na něm máte kdykoliv k dispozici. Konkrétní podmínky se budou lišit banka od banky, stejně tak u různých spořicích účtů v rámci jednoho finančního ústavu. Jedno je ale společné. Výši úrokových sazeb ovlivňuje do určité míry inflace, potažmo ČNB pomocí základní úrokové sazby.

Pro představu: ještě v květnu 2021 byla základní úroková sazba jen 0,5 procenta. V roce 2022 ale došlo k prudkému nárůstu inflace a vysoko se držela i loni. ČNB se ji snažila krotit právě zvyšováním základní úrokové sazby. V červnu 2022 se vyšplhala na sedm procent a na této úrovni zůstala další rok a půl. Banky na to reagovaly a sazby na spořicích účtech zvýšily.

Letos ale základní úroková sazba postupně klesá. Naposledy ji ČNB snížila na konci září, na 4,25 procenta. A ruku v ruce s tím jdou postupně dolů úrokové sazby na spořicích účtech.

Kolik na „spořáku“ dostanete

Úrokové sazby těch nejlepších spořících účtů se aktuálně drží nad 4procentní hranicí. Banky přitom nabízejí „spořáky“ pro drobné, ale i velké střadatele, kteří si podle svým možností mohou dovolit zhodnocovat různě vysoké částky.

Kupříkladu v kategorie pro drobné střadatele je aktuálně na prvním místě Banka CREDITAS s Max spořicím účtem. Ten má roční úrokovou sazbou 4,20 procenta pro vklady do 500 tisíc korun, nad tento limit je sazba čtyři procenta.

Druhá příčka patří Bonusovému spořicímu účtu Raiffeisenbank, rovněž se sazbou 4,20 procenta. Podle zvoleného běžného účtu, který je podmínkou, se pak odvíjí pásmo, pro které je bonusová sazba na „spořáku“ nabízena. U Chytrého účtu je sazba 4,20 procenta například pro vklad do 500 tisíc korun. Pro získání bonusové sazby je zapotřebí provést 3 platby debetní či kreditní kartou.

Třetí nejlepší úrokovou sazbu 4,16 procenta má Partners Banka, která výši vkladu neomezuje.

Podmínky se mezi bankami liší

Spořicí účty se na bankovním trhu liší i v tom, že některé nabídky mají úrokovou sazbu garantovanou do určitého data, u jiných se může úroková sazba změnit prakticky kdykoliv. Banky se liší i v tom, že na úrokovou sazbu lze dosáhnout jen za určitých podmínek.

Časově omezenou akční nabídku měla (přesněji: má, ale jen do poloviny října pro dospělé a do konce října pro děti) kupříkladu ČSOB. Končící sazba je atraktivní, na další období však je to již pouze 2,50 procenta pro vklady do 250 tisíc korun a při splnění pořadavků na aktivitu klienta. Nad tento limit až do jednoho milionu korun lze zhodnotit vklad o pouhého 0,50 procenta.

Do konce října garantuje své sazby také mBank, Raiffeisenbank pak na Bonusovém spořicím účtu garantuje úrokovou sazbou 4,20 procenta dokonce až do 31. 12. 2024.

Fio banka má například u Fio spořicího účtu roční úrokovou sazbu 2,80 procenta pro neomezenou výši vkladu. Počet odchozích plateb a výběrů je ale omezen na dva měsíčně a úroková sazba není časově garantována. U Komerční banky lze s tarifem Komfort nebo Exclusive získat u Spořicího účtu sazbu až čtyři procenta. Jde přitom o základní i bonusové úročení, které je platné do limitu 200 tisíc korun.

Další banky se snaží své klienty motivovat k investicím. Na Spořicím účtu+ u Banky CREDITAS tak je základní sazba 3,8 procenta, s bonusem za pravidelné investování do podílových fondů ve výši alespoň 1 500 korun měsíčně je ale 4,3 procenta. Stejnou taktiku volí Česká spořitelna.

Fondy peněžního trhu jako alternativa

Pro uložení přebytečných likvidních prostředků, které budete potřebovat využít v krátkém časovém horizontu, může být ideální i jeden z klasických investičních nástrojů: fond peněžního trhu.

„Pokud jde o český kapitálový trh, korunové fondy peněžního trhu investují především do dvoutýdenních pokladničních poukázek ČNB a českých vládních dluhopisů se splatností do jednoho roku,“ popisuje Michal Stupavský, investiční stratég Conseq Investment Management. Obecně tedy jde o bezpečné nástroje pro investici s minimálním rizikem.

Roli hraje i délka investičního horizontu. Minimální doporučený je tři až šest měsíců, lepší je však jeden až tři roky (splatnost ale zpravidla nepřekročí jeden rok). „I proto fondy peněžního trhu mohou v investičním portfoliu fungovat jako pohotovostní rezerva. Na rozdíl od spořicích účtů zde není žádné omezení z pohledu výše investice. Je zde ale přece jen potřeba počítat s menší likviditou než u spořicích účtů,“ říká Lukáš Urbánek, finanční poradce Partners.

Výnosy odpovídají riziku a splatnosti portfolia. V tuto chvíli lze podle Stupavského od korunových fondů peněžního trhu v krátkém horizontu jednoho až tří let očekávat průměrné roční čisté zhodnocení, tedy po veškerých nákladech na správu fondů, kolem tří až čtyř procent.

Nemusí to tak ale být vždy. Vhodnost této investice totiž bude záviset na situaci na finančních trzích. „Základní úrokové sazby jsou tím, co ovlivňuje výnosy peněžního trhu nejvíce. Pokud tyto úrokové sazby klesají, bude se snižovat i výnos z těchto fondů,“ doplňuje Urbánek.

A platí to samozřejmě i naopak. V době rostoucích úrokových sazeb mohou být zajímavější investiční příležitostí.