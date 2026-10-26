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Investiční byt stojí miliony. Do nemovitostí ale můžete investovat i bez jeho koupě

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Do nemovitostí můžete investovat i bez jejich koupě | foto: Shutterstock

Koupit byt, pronajmout ho a nechat nájemníka splácet hypotéku. Oblíbená představa investování do nemovitostí má dnes podstatně složitější ekonomiku, než se může zdát. Vysoké pořizovací ceny, dražší financování a náklady na správu vyžadují zkušenosti i značný kapitál. Nemovitostní segment přitom nabízí také jiné možnosti, jak do něj zapojit vlastní peníze.

Padesátimetrový byt v Praze může podle průměrných nabídkových cen vyjít přibližně na 8,75 milionu korun. Zářijová data realitního portálu Nemovitomat uvádějí průměrnou nabídkovou cenu kolem 175 tisíc korun za metr čtvereční.

Samotná kupní cena je přitom jen začátkem investičního propočtu. Zkušený investor musí vedle lokality a technického stavu nemovitosti posoudit také dosažitelné nájemné, budoucí náklady domu, výši financování a možnost pozdějšího prodeje. Rozdíl mezi dobře a špatně pořízeným bytem může představovat miliony korun.

Představa, že nájem automaticky zaplatí hypotéku, a majiteli ještě něco zbude, navíc při současných úrokových sazbách často nevychází.

Byt za téměř devět milionů. Kolik skutečně vydělá?

Vezměme si modelový pražský byt za 8,75 milionu korun. Investor vloží 1,75 milionu z vlastních prostředků a zbývajících sedm milionů financuje hypotékou se splatností 30 let. Při úrokové sazbě 5,94 % ročně (průměrná sazba tržních nabídek k polovině října 2026) činí orientační měsíční splátka 41 699 korun.

Podle Deloitte dosahovalo ve druhém čtvrtletí roku 2026 průměrné nabídkové nájemné v pražských cihlových domech 459 korun za metr čtvereční. U padesátimetrového bytu to odpovídá přibližně 23 tisícům korun měsíčně.

Rozdíl mezi nájemným a splátkou hypotéky tak v tomto modelu přesahuje 18 tisíc korun měsíčně. A to ještě před započtením oprav, pojištění, nákladů hrazených vlastníkem nebo případného období bez nájemníka.

Taková investice může dávat smysl investorovi, který počítá s dlouhodobým růstem hodnoty nemovitosti a má dostatečné rezervy. Není to však automaticky ona investice, která se sama financuje z nájemného.

Levné hypotéky z roku 2021 končí. Rozdíl ve splátkách je výrazný

Zvýšené náklady financování nedopadají pouze na nové kupující. Týkají se také majitelů nemovitostí, kterým končí dříve sjednaná fixace.

Podle statistik České národní banky se na začátku roku 2021 poskytovaly nové hypoteční úvěry s průměrnou úrokovou sazbou kolem dvou procent. V srpnu 2026 dosahovala sazba nových úvěrů na bydlení 4,94 %. ČNB současně upozorňuje, že v letech 2025 až 2028 dochází k refinancování významného objemu hypoték sjednaných v období mimořádně nízkých sazeb.

Vývoj úrokových sazeb úvěrů na bydlení od ledna 2021

Pro investora, který vlastní více bytů financovaných úvěrem, mohou podobné změny zásadně ovlivnit peněžní tok celého portfolia.

Vlastnit investiční byt znamená rozumět realitnímu trhu

O výsledku investice do nemovitosti se z velké části rozhoduje už při nákupu. Nestačí přitom vědět, kolik stojí metr čtvereční v dané lokalitě. Investor potřebuje rozumět tomu, v jaké fázi se realitní trh nachází, jak se vyvíjí nabídka a poptávka a co může v dalších letech ovlivnit ceny nemovitostí.

Realitní trh navíc nefunguje izolovaně. Do cen i dostupnosti financování se promítají úrokové sazby, inflace, hospodářský růst či vývoj na finančních trzích. Změna měnové politiky centrálních bank může například zdražit financování a ochladit poptávku, zatímco pokles sazeb může postupně měnit podmínky pro kupující i investory.

Vedle širší ekonomiky je potřeba sledovat samotnou lokalitu. Jinak se může vyvíjet cena bytu v části Prahy s omezenou novou výstavbou, jinak v místě, kde během několika let přibudou stovky nových jednotek. Roli hraje dopravní dostupnost, připravovaná výstavba, pracovní příležitosti i demografický vývoj.

Investiční byt proto není jen způsob, jak uložit kapitál do hmotného aktiva. Investor zároveň dělá dlouhodobé rozhodnutí o konkrétním trhu a lokalitě. Pro člověka, který chce mít část portfolia spojenou s nemovitostmi, ale nechce sám vyhledávat a oceňovat vhodný byt, existují i jiné cesty, například participace do úvěrů zajištěných nemovitostmi.

Do nemovitostí lze investovat i bez jejich nákupu

Jednou z možností jsou participace na developerských úvěrech zajištěných nemovitostmi, které nabízí česká investiční platforma Ronda Invest.

Princip je odlišný od nákupu bytu. Investor se prostřednictvím participace podílí na konkrétním úvěru, který může sloužit například k nákupu stavebního pozemku nebo financování developerského projektu. Výnos vychází z úroku sjednaného u daného úvěru.

Investor si vybírá příležitost podle předem zveřejněných parametrů. Zná roční výnos, délku investice, účel financování i hodnotu nemovitosti, která úvěr zajišťuje. Výnosy jsou vypláceny měsíčně, zatímco investovaná částka se podle podmínek participace vrací při splatnosti úvěru.

Nemusí přitom vyhledávat nemovitost, sjednávat vlastní hypotéku, organizovat rekonstrukci ani zajišťovat pronájem.

Jak taková investice vypadá v konkrétních číslech?

Pražský Braník: co může přinést investice 500 000 korun

Příkladem z nabídky Ronda Invest je třetí etapa financování projektu Pozemek Praha – Braník II. Prostředky z úvěru jsou určeny na nákup stavebního pozemku pro připravovanou výstavbu bytového domu v Praze 4.

Druhá etapa projektu Braník již byla zainvestována a není otevřená pro nové participace. Její parametry ale názorně ukazují, jak lze pracovat s konkrétní investiční částkou a předem známým časovým horizontem.

Parametry zveřejněné investiční příležitosti byly následující:

  • Roční výnos: 7,5 %
  • Splatnost: 22 měsíců
  • Výše úvěru: 27 milionů Kč
  • Odhadovaná hodnota zajištění: 37 milionů Kč
  • LTV: 72,97 %
  • Minimální investice: 100 000 Kč

Při modelové participaci 500 000 korun a fixním ročním výnosu 7,5 % vychází měsíční výnos na 3 125 korun před zdaněním a je investorovi vyplácen měsíčně.

Za 22 měsíců by investor při řádném průběhu úvěru získal na výnosech celkem 68 750 korun před zdaněním, bez započtení jejich případného reinvestování. Původní investovaná částka se vyplácí na konci sjednaného období.

Kdo prověřuje projekt, do kterého peníze směřují?

Před poskytnutím úvěru Ronda Invest posuzuje financovaný projekt, ekonomickou situaci a bonitu úvěrovaného klienta. Součástí procesu je analýza ocenění zastavované nemovitosti a právní prověrka.

Úvěry jsou zajištěny zástavním právem k nemovitosti. Poměr výše úvěru k hodnotě zajištění, označovaný jako LTV, se u projektů pohybuje kolem 70 %. U Braníku činil necelých 73 %, což při úvěru 27 milionů korun odpovídalo odhadované hodnotě zajištění 37 milionů. Hodnota zajištění převyšující výši úvěru je součástí řízení úvěrového rizika.

Ronda Invest má navíc specifický způsob financování, kdy úvěr nejprve zafinancuje ze zdrojů Ronda Invest a teprve následně jej nabídne na trh investorům k participaci.

Tím dává najevo, že projektu na základě vlastního posouzení důvěřuje. Investor navíc nevstupuje do záměru, pro který by se financování teprve shánělo – jeho investice se tak zhodnocuje od prvního dne.

Diverzifikace v Rondě: Půl milionu nemusí být vázáno na jediný projekt

Investor s volnými 500 tisíci korunami nemusí celou částku vložit do jedné participace. Na platformě Ronda Invest si může vybírat mezi příležitostmi s odlišnou lokalitou, účelem financování, splatností úvěru i výnosem.

Jednotlivé investice tak lze kombinovat podle toho, jak dlouho chce mít investor prostředky vázané a jakou skladbu nemovitostního financování ve svém portfoliu preferuje.

Ukázka projektů na platformě Ronda Invest

Ronda Invest nabízí participace s horizontem jednoho až tří let. Výnos je stanoven předem a vyplácí se měsíčně. Investor má prostřednictvím online portálu přehled o svých investicích i přijatých výnosech. Celý proces lze vyřídit na dálku: od registrace a výběru příležitosti přes seznámení se s dokumentací až po uzavření participace.

Ukázka přehledu portfolia investora u Ronda Invest

Pro investora, který nechce další kapitál vázat do koupě a provozu vlastního bytu, tak mohou participace představovat další vrstvu portfolia nepřímo spojenou s financováním se zajištěním konkrétními nemovitostními projekty.

Od roku 2018 profinancovala Ronda Invest projekty za více než čtyři miliardy korun

Ronda Invest působí na trhu od roku 2018. Za tu dobu profinancovala projekty v hodnotě přes 4 miliardy korun a investorům vyplatila na výnosech více než 370 milionů korun. Dosavadní historie uzavřených investic se drží na 100% úspěšnosti ve vyplácení všech investorských výnosů a původně investovaných částek.

Prohlédněte si aktuální investiční příležitosti na Ronda Invest a vyberte si projekt podle výnosu, jeho délky a hodnoty zajištění.

  • Developerské projekty
  • Až 8 % p.a. zhodnocení
  • Fixní výnos
  • Měsíční výplata
  • Profinancovány 4 mld. Kč
  • Na výnosech vyplaceno 370 mil. Kč
  • 100% úspěšnost ve vyplácení výnosů a původně investovaných částek
  • Konzervativní řízení rizik

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