Už loni tvořili lidé starší 65 let více než pětinu české populace a tato hodnota v následujících letech ještě poroste, protože do důchodu míří silné generace. Otázka budoucích důchodů tak logicky zajímá čím dál více lidí. Kdo ale bude na dnešní pracující generaci vydělávat, až sama dosáhne důchodového věku?
Spoléhat jen na důchod? To by byla chyba, investice jsou téměř nutností | foto: Canva

Průměrná výše starobního důchodu u nás byla podle dat Českého statistického úřadu ke konci roku 2024 20 736 korun. Od letošního ledna zvýšila další valorizace důchod o 358 korun na celkovou částku 21 080 korun.

Náš důchodový systém funguje na průběžném principu – penze se vyplácí z odvodů pracující generace. Důchodový systém se skládá z povinného prvního pilíře (důchodové pojištění), který platí pro všechny ekonomicky aktivní osoby a hraje největší roli. Historicky u nás sice existovaly i další pilíře (tedy důchodové spoření a doplňkové penzijní spoření), ale v současnosti je nejvýznamnějším prvkem právě státní pojištění.

Je zřejmé, že současný důchodový systém v této podobě nevydrží. Stárnutí populace i nižší počet pracujících nutí politiky k nepopulárním rozhodnutím – ať už jde o reformy, nebo změnu věku odchodu do penze.

Poslední schválená reforma má postupně zvednout penzijní věk na 67 let, ovšem nyní se rodící vláda ANO, SPD a Motoristů se shoduje na tom, že by limit vrátila opět o dva roky zpět na 65 let. Výhledově ovšem začnou řady seniorů rozšiřovat silné ročníky takzvaných Husákových dětí, což v souvislosti s klesající porodností může překročit hranici udržitelnosti. V rámci stabilizace důchodového systému tak bude patrně nutné zapojovat se do ekonomického života i ve vyšším věku.

K těmto výhledům je třeba navíc započíst skutečnost, že díky stále pokročilejší medicíně, lepší péči a zdravějšímu životnímu stylu nadále roste doba dožití. Zatímco v roce 1970 si Češi užívali nevýdělečnou fázi života v průměru 11 let, loni už to bylo 24,7 roku. A i když jde o dobrou zprávu, znamená to jediné: na penzi je potřeba myslet dřív a aktivně se připravovat.

Výnos investic? 7,5 procenta

Spoléhat se jen na státní důchod už dnes není pro současnou generaci reálnou možností. Pravidelný důchod dnešního třicátníka za nějakých pětatřicet let rozhodně nespasí. Proto se vyplatí zamyslet se nad další formou spoření či investic.

Řada lidí zkouší s vidinou velkého zisku investovat do akcií nebo kryptoměn. Podstupují tím však velké riziko. I kvůli tomu odborníci upozorňují, že diverzifikace investičních produktů je v dnešní turbulentní době téměř nezbytností.

Investice do nemovitostí s Ronda invest

„Ač vám akcie mohou zhodnotit majetek velmi efektivně, jejich výnosnost se vyplatí zejména v delším investičním horizontu. Proto je pro kratší investiční cíle vhodné mít v investičním portfoliu i konzervativnější investiční produkty, jako jsou například dluhopisy anebo další alternativní formy investování,“ popisuje obchodní ředitel společnosti Ronda Invest Lukáš Blažek. U investic s pevným ročním výnosem totiž člověk nemusí mít obavy, že se do rána propadnou o čtvrtinu své hodnoty.

Zatímco úročení spořicích účtů u některých bank kleslo pod hranici tří procent, průměrný výnos investic na platformě Ronda Invest se nyní pohybuje kolem 7,5 procenta ročně. Investorům je výnos vyplácen pravidelně každý měsíc, navíc bez jakýchkoli poplatků.

Ceny nemovitostí stále na vzestupu

Sen o pasivním příjmu a touha po pohodlném důchodu bez zbytečných rizik se tak s Ronda Invest stává skutečností. Se společností spolupracuje více než 4 600 investorů a jejich počet neustále roste. Nemovitosti zůstávají jistotou, jejich ceny navzdory všemu, co se děje, stále rostou.

Pokud tedy investujete do nemovitostí se společností Ronda Invest, rizika jsou pod důslednou kontrolou. Jedná se o výborný konzervativní produkt se stabilním zhodnocováním peněz. Vzhledem k tomu, že společnost sama úvěry financuje z e svých zdrojů, má více než velký zájem na tom, aby dlužníci pravidelně spláceli. Každá úvěrová žádost proto nejprve prochází řádnou prověrkou, protože úvěry nabízené k proinvestování jsou zajištěny nemovitostmi v dostatečně likvidních lokalitách při LTV do 80 %. Zkratka LTV značí poměr mezi výší úvěru a hodnotou zastavěné nemovitosti.

Financování poskytnuté společností Ronda Invest podnikatelům

Čisté skóre

Ronda Invest otevírá dveře jak podnikatelům, tak investorům. Na jedné straně poskytuje úvěry firmám, které potřebují financovat své projekty, nejčastěji nákup, výstavbu nebo rekonstrukci nemovitostí. Zároveň umožňuje běžným lidem do těchto úvěrů investovat a získávat zajímavé výnosy. Propojuje tak ty, kdo hledají finanční podporu, s těmi, kteří chtějí bezpečně zhodnotit své úspory s pevnými výnosy.

Na trhu působí už osm let. Před poskytnutím každého úvěru detailně prověřuje bonitu žadatele a jeho schopnost splácet. Nemovité zajištění posuzuje nezávislý odhadce. Úvěry jsou zajištěné zástavním právem k nemovitosti, Ronda s úvěrovanými firmami sjednává i notářské zápisy se svolením k přímé vykonatelnosti. V případě neřešitelných problémů úvěrového klienta se splácením může společnost nemovitost prodat a bezpečně vyplatit investory.

Doposud má Ronda čisté skóre, co do vyplácení výnosů i původních investovaných částek investorům. A to je v dnešní době spíše vzácné v porovnání s jinými platformami.

