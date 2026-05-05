Napětí na Blízkém východě znovu otevírá otázku, kterou si český trh dobře pamatuje: Jak rychle se dokáže globální konflikt přelít do domácích cen? Stačilo několik týdnů eskalace a dopady jsou v Česku hmatatelné. Ceny pohonných hmot, které jsou tradičním „předskokanem“ plošné inflace, začaly prudce růst.
Konflikty v ropných regionech mají přímý dopad na světové ceny energií. V Česku první dopady aktuální krize pozorujeme od úplného začátku konfliktu v Íránu. Od prvních americko-izraelských útoků na tamní režim stoupla cena nafty v Česku už o více než 15 korun na litr. Benzin zdražil zhruba o osm korun. Dražší než teď byla nafta v Česku naposledy v polovině března 2022, benzin v listopadu 2022.
Analytici upozorňují, že zdražování dopravy je jen špičkou ledovce. Hlavní ekonom UniCredit Bank Pavel Sobíšek varuje, že březnová inflace ještě plně nezachycuje dopady zdražení paliv, ty se projeví až v dalších měsících. Podobně situaci vnímá Petr Dufek, hlavní ekonom Banky Creditas, podle nějž se vyšší náklady postupně promítnou i do cen potravin a dalšího zboží.
Inflace jako tichý nepřítel kupní síly
Inflace v březnu podle dostupných dat ČSÚ zrychlila a v meziročním vyjádření dosáhla 1,9 procenta. Ačkoliv se toto číslo může zdát ve srovnání s minulostí nízké, analytici upozorňují na výraznější růst v sektoru energií a pohonných hmot, kde ceny meziměsíčně vyskočily o více než pět procent. Válka v Íránu a s ní spojené zdražování energií tak narušují dosavadní příznivý vývoj, kdy ještě v únoru inflace poklesla na 1,4 procenta. „Cenový vývoj pohonných hmot se v březnových datech neprojevil v plné míře,“ upozorňuje hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek s tím, že jeho dopad bude patrnější v dalších měsících.
Právě zde se skrývá největší nebezpečí pro rodinné rozpočty. Inflace totiž není jen abstraktní ekonomický pojem, ale reálný pokles hodnoty peněz. Pokud inflace dosahuje například 6 % ročně a vaše úspory leží na účtu s úrokem 2 %, reálně každý rok ztrácíte kupní sílu. V praxi to znamená, že pokud máte na účtu 100 000 Kč, banka vám sice připíše úrok, ale kvůli inflaci si za rok koupíte zboží v dnešní hodnotě pouze 96 000 Kč. Fakticky tak za jediný rok přicházíte o 4 000 Kč.
Je to problém, který si mnoho lidí uvědomí až zpětně, přičemž zkušenost z let 2022–2023 ukázala, jak rychle mohou ceny růst a jak nepřipravené mohou domácnosti být.
Podle hlavního analytika CitFin Miroslava Nováka vysoké ceny komodit zvyšují pravděpodobnost, že letošní růst spotřebitelské inflace bude vyšší oproti výhledu ze začátku roku. Pro majitele úspor to znamená jediné: reálná hodnota peněz začíná klesat dříve, než se trh stihl plně zotavit z předchozích šoků.
Nejčastější chyba? Nechat peníze „ležet“
Problémem zůstává především pasivita, se kterou Češi ke svým financím přistupují. Velká část úspor stále leží na běžných nebo spořicích účtech, jejichž úročení v prostředí rostoucích cen energií nedokáže pokrýt ani základní znehodnocení měny.
Pokud inflace opět nabere na síle, což experti v souvislosti s děním v Perském zálivu predikují, spoléhání se na konzervativní produkty s minimálním výnosem se stává nejčastější chybou. Aktuální analýzy pro rok 2026 varují, že zatímco ještě v březnu se inflace držela pod 2 %, kvůli ropnému šoku a cenám energií se očekává její skok k hranici 5 %. Bez aktivního přístupu k ochraně kapitálu dochází k systematické ztrátě kupní síly, kterou si domácnosti často uvědomí až v momentě, kdy je dopad na jejich rozpočet nevratný.
Současná situace jasně ukazuje, že pouhé „odkládání peněz stranou“ již k zajištění stability nestačí. Klíčovým principem ochrany majetku v době geopolitické nestability se proto stává široká diverzifikace portfolia, orientace na reálná aktiva a především stabilní, předvídatelný výnos.
Otázkou není, zda inflace přetrvá, ale jak moc zrychlí a jak jste na to připraveni
Aktuální zdražování pohonných hmot v dubnu 2026 je jen prvním signálem toho, jak rychle se situace mění. Stejně rychle, jako rostou ceny, klesá hodnota vašich úspor. Příkladem z každodenního života je plánování letní dovolené: Pokud jste si na ni na začátku roku odložili 80 000 Kč, dubnový skok cen v dopravě znamená, že dnes za stejnou částku pořídíte zájezd v mnohem nižším standardu. Na účtu máte sice stejnou sumu, ale její reálná kupní síla se během pár týdnů vypařila.
V prostředí, kde ceny energií kolísají a geopolitika diktuje tempo trhu, nedává smysl nechávat peníze bez ochrany.