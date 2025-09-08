Od tisíců k milionům. Investice do nemovitostí si můžete dovolit i vy

Když se řekne investice do nemovitostí, většině lidí jako první naskočí: „To si přece nemůžu dovolit.“ Jen máloco přitom může být vzdálenější pravdě. Pochopitelně ne každý si může pořídit byt nebo rovnou bytový dům a pak je výhodně pronajímat. Investovat do nemovitostí se ovšem dá i v situaci, kdy vám na účtu nechrastí miliony korun. Díky moderním nástrojům si to může dovolit téměř každý, začít je možné už s pár stokorunami měsíčně. Stačí na to jít chytře.
Proč se nemovitosti stále vyplatí?
Nejčastějším mýtem je, že investice do nemovitostí jsou spojovány s vysokými náklady, které si průměrně vydělávající Čech nemůže dovolit. V neklidném finančním moři však nemovitosti zůstávají sázkou na jistotu. Jejich ceny navzdory ekonomickým otřesům stále rostou.
Pokud se rozhodnete jít touto cestou, statisíce ani miliony nepotřebujete. Začít můžete i s menšími částkami. Investovat pak můžete pravidelně a dosahovat dlouhodobých investičních cílů díky principu složeného úročení, kdy výnosy z investice generují další výnosy. Je to cesta, jak si vytvořit dostatečně robustní pasivní příjem, který doplní nebo zcela nahradí vaše dosavadní příjmy.
Způsobů, jak pravidelně investovat menší sumy do nemovitostí, je přitom překvapivě mnoho: nemovitostní fondy, crowdfundingové platformy nebo investice do úvěrů zajištěných nemovitostmi. „Investiční produkty zaměřené na nemovitosti se velmi liší mírou a kvalitou zajištění, likviditou i výší výnosu,“ upozorňuje Lukáš Blažek, obchodní ředitel společnosti Ronda Invest.
Pro každého investora pak existuje jiná cesta, která závisí na jeho cílech, finančních možnostech a vztahu k riziku. I přesto se však můžete inspirovat několika typickými scénáři, které se nejčastěji objevují u drobných investorů:
1. Chci začít pravidelně investovat, ale nemám velký kapitál
Jste v situaci, kdy máte volné peníze, ale nechcete je nechat ležet na účtu? V praxi není nutné mít k dispozici statisíce či miliony. Na realitní trh lze vstoupit i s menšími, pravidelnými investicemi. Právě pravidelnost, trpělivost a dostatečný časový horizont tvoří základní pilíře pro postupné vybudování silného portfolia. Důležitou roli zde hraje princip složeného úročení, kdy výnosy z prvních investic generují další a váš majetek tak roste nikoliv lineárně, ale exponenciálně.
2. Chci pasivní příjem, ale nechci řešit nájemníky
Uvažujete o investici, která vám v budoucnu zajistí pohodlný důchod? Vize klidného stáří, které nestojí pouze na státní penzi, je stále častější. Mnoho lidí proto hledá způsoby, jak si zajistit stabilní a pasivní příjem.
Zatímco někteří uvažují o nákupu bytu k pronájmu, jiní hledají možnosti, jak se podílet na realitním trhu pasivnější cestou.Bez starostí o nájemníky, opravy nebo daně. Tím se stává investování do úvěrů zajištěných nemovitostmi. Tento model umožňuje investorům zhodnotit kapitál, aniž by museli řešit správu nemovitosti. Výnos je navíc většinou předem pevně stanovený a je vyplácen na měsíční bázi, což je atraktivní i pro drobné střadatele.
„Hlavní kouzlo investic do podnikatelských úvěrů spočívá v tom, že i menšími částkami se po určité době můžete dopracovat k výnosům v řádech statisíců až milionů korun. Nejdůležitější je trpělivost a dlouhodobost,“ naznačuje Lukáš Blažek. „Při konzistentní investici šest tisíc korun měsíčně s ročním výnosem, který se u nás nyní pohybuje těsně pod osmi procenty, se lze k prvnímu milionu ve vlastním jmění dostat již po deseti letech.“ Minimální investice u této společnosti je přitom pouze tisíc korun.
3. Chci hmatatelnou investici, nevěřím akciím ani fondům
Patříte mezi investory, kteří dávají přednost hmatatelné jistotě? Mnoho lidí se ve světě burzovních grafů a fondů necítí dobře. Namísto toho hledají aktiva, jejichž hodnotu si lze snadněji představit a posoudit. Reality v tomto ohledu nabízejí stabilitu a odolnost vůči inflaci. Jsou podložené majetkem, který nezmizí během jednoho obchodního dne.
Fakt, že investice směřuje do realitního segmentu, sám o sobě nezaručuje bezpečnost. I fyzická aktiva mohou nést rizika, ať už jde o pokles tržní hodnoty nebo problematickou právní strukturu. Klíčové je, jak je konkrétní investice strukturovaná a zajištěná. Proto se v posledních letech dostávají do popředí takzvané zajištěné investice, typicky formou úvěrů krytých konkrétní nemovitostí. Tyto produkty mohou nabídnout atraktivní výnos a zároveň transparentní strukturu rizika.
„U každého úvěrového klienta přezkoumáváme účel projektu, historii podnikání, zdroje splácení a všeobecnou solventnost. Nezbytnou součástí je také odhad tržní hodnoty nemovitosti, posouzení likvidity oblasti, ve které se zástavní nemovitost nachází, a řada dalších kritérií,“ vysvětluje Lukáš Blažek.
Platforma Ronda Invest působí na trhu už osm let. Před poskytnutím každého úvěru detailně prověřuje bonitu žadatele a jeho schopnost splácet. Nemovité zajištění posuzuje nezávislý odhadce. Úvěry jsou zajištěné zástavním právem k nemovitosti, Ronda s firmami sjednává i notářské zápisy s přímým svolením k vykonatelnosti. V případě problémů příjemce úvěru se splácením může společnost nemovitost prodat a bezpečně vyplatit investory.
Doposud má Ronda čisté skóre, co do vyplácení výnosů i původních investovaných částek investorům. A to je v dnešní době spíše vzácné v porovnání s jinými platformami.
Klíčem je diverzifikace
Odborníci doporučují co největší diverzifikaci portfolia, tedy rozložení menších částek mezi více projektů s různou mírou rizika, lokalitou zajištění či měnou, ve které je úvěr poskytnutý. Budovat si postupně portfolio je mnohem flexibilnější než vsadit vše na jednu kartu. To v praxi znamená nesoustředit všechny prostředky do jedné nemovitosti nebo projektu.
Pokud si za našetřené peníze pořídíte byt, který pronajímáte, můžete se jednoduše dostat do svízelné situace. Nájemník nezaplatí, je třeba financovat akutní opravu nebo dojde k nenadálé změně tržního prostředí. V takovém případě je pravidelný pasivní příjem ohrožený. Tuto chybu dělají hlavně začátečníci.Často je k tomu motivuje velmi atraktivní výnos
„Naši investoři mají i přes sto aktivních participací. Téměř šedesát procent z nich přidává do portfolia novou investici jednou měsíčně, čímž si kvalitně diverzifikují portfolio,“ uzavírá Lukáš Blažek z platformy Ronda Invest. „Průměrná investovaná částka se pohybuje okolo padesáti tisíc korun, ale začít se dá už od tisícovky.“