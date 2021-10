Vydělávat bez práce? Vybudujte si pravidelný pasivní příjem

Jen si to představte, nemuset být v práci několik hodin denně, přesto bohatnout a časem třeba být i finančně zcela nezávislý. Něco, co vypadá na první pohled naprosto nereálně, nicméně ta možnost tu skutečně je. Kouzlo tkví v zajištění dostatečně velkého pasivního příjmu, díky kterému budete pravidelně vydělávat.

„Pasivním příjmem rozumíme vše, co vám přináší pravidelný příjem, aniž byste museli pracovat nebo jinak vynakládat zvýšené úsilí. Mohou to být například příjmy z pronájmu nemovitostí, dividendy z akcií, výnosy z dluhopisů nebo jiných cenných papírů, úroky z poskytnutých půjček, zisk ze společnosti, která vám patří, ale nevyžaduje vaši přítomnost, ale také prostředky z cizí reklamy umístěné na vašem webu,“ vypočítává Lukáš Blažek, obchodní ředitel společnosti RONDA. Možností je tedy celá řada, přičemž z dlouhodobého hlediska se nejvíce vyplatí investovat do nemovitostí.

Inflace pohlcuje úspory

Nemovitosti jsou investory považovány za bezpečný přístav, jejich cena roste pravidelně a zpravidla v ročním srovnání překonává i hodnotu inflace.

„Pokud máte uspořené prostředky, je nutné si spočítat předpokládanou míru inflace a následně tuto míru překonat. To znamená, že za stávajících podmínek se vám z vaší investice musí každý rok vrátit alespoň kolem 3 % z vašich peněz, případně jakékoliv poplatky, které za investování zaplatíte. Cokoliv, co získáte z investice nad tuto částku, je již v podstatě váš čistý zisk. Tedy necháváte své peníze vydělávat za vás a inflace vás neobírá o úspory,“ vysvětluje Blažek.

Za byt v Praze dvojnásobek

To, jak lukrativním byznysem investice do nemovitostí jsou, lze ilustrovat na jednoduchém příkladu. Před šesti lety stál nový sedmdesátimetrový byt v Praze okolo 4 milionů korun. Nyní je cena podobného bytu takřka 8 milionů korun.

Málokdo však může vydat čtyři miliony na koupi bytu, někdo si zase nechce na svá bedra vzít závazky a administrativu spojenou s jeho vlastnictvím. I tak není důvod zoufat si, na nemovitostech můžou vydělávat i drobní investoři. Stačí, když budou investovat pravidelně malé částky do nemovitostních projektů ve vybraných lokalitách.

Takovou možnost poskytuje třeba společnost RONDA INVEST, která je zavedenou značkou, jež již poskytla firmám úvěry v objemu více než 1,11 miliardy korun a investorům vyplatila na úrocích přes 44 milionů korun. Investovat je přitom možné už od tisícikoruny měsíčně a vše lze zařídit online.

Bytová jednotka - Praha 2 - Vinohrady III. Výnos pro investora: 6,0233 % p.a.

„Investice přináší investorům výnos až 6 % ročně s tím, že výnosy jsou jim vypláceny pravidelně každý měsíc. Investoři si tak mohou budovat pravidelný pasivní příjem, který pak ve stáří ocení asi každý. Investoři RONDY zároveň neplatí žádné vstupní ani pravidelné paušální poplatky a v případě, že budou potřebovat investované prostředky získat zpět, mohou požádat o předčasné ukončení investice,“ přibližuje Blažek.

A jak to vlastně funguje? RONDA INVEST důkladně prověří bonitu každého žadatele o úvěr, jeho podnikatelský záměr a schopnost generovat příjmy pro splácení úvěru. Zvláštní pozornost je věnována posouzení nemovitého zajištění, které je prováděno nezávislým odhadcem, a následně je tento odhad podroben internímu posouzení na oddělení řízení rizik.

Z hlediska účelu jde většinou o financování nákupu, výstavby nebo rekonstrukce nemovitostí. Takto poskytnutý úvěr následně RONDA nabídne k investování drobným investorům. Společností poskytnuté úvěry jsou navíc zajištěny zástavním právem k nemovitosti a v případě problémů příjemce úvěru může RONDA INVEST danou nemovitost prodat a následně vyplácet investory. Riziko je tedy minimální. Investovat je možné online a při investici ve výši 10 000 korun a více získá každý nový investor bonus 500 korun.