Jak na fixní výnos až 8 % v nestabilním světě? Geopolitické turbulence nemusí být překážkou

Doba je turbulentní. Globální ekonomika čelí v posledních letech řadě nečekaných výzev, které přicházejí v rychlém sledu. Sotva se svět začal vzpamatovávat z dopadů pandemie, která v roce 2020 obrátila běžný život naruby, přišly další geopolitické otřesy a energetická krize. Tyto události jasně ukazují, že stabilita, na kterou jsme byli zvyklí, je pryč a trhy se chovají jako na houpačce.
Proč investovat
Nezdá se přitom, že by tomu mělo být v dohledné době jinak. Nečekané zvraty mohou přijít odkudkoliv – od rozmachu AI technologií až po výkyvy kryptoměn. Zatímco analytici předpovídají pro rok 2026 scénáře, které mohou trhy převrátit vzhůru nohama, konzervativní složka portfolia by měla zůstat vůči těmto ranám na světových burzách imunní.
Proč už spořicí účet nestačí?
Řada lidí dnes zkouší s vidinou velkého zisku riskovat s akciemi, zatímco jiní se drží „jistoty“ bankovních kont. Jenže strategie „nechat peníze na spořicím účtu“ se dnes stává ještě méně udržitelnou než dříve. Zatímco úročení u některých bank kleslo i pod hranici tří procent, reálná hodnota peněz kvůli inflaci a nákladům nadále klesá. Nechat peníze jen tak ležet se stává tichým hazardem, kdy investor sice neprodělává nominálně, ale jeho kupní síla se vypařuje.
„Ač vám akcie mohou zhodnotit majetek velmi efektivně, jejich výnosnost se vyplatí zejména v delším investičním horizontu. Proto je pro kratší investiční cíle vhodné mít v investičním portfoliu i konzervativnější investiční produkty, jako jsou investice zajištěné nemovitostmi, které nabízí stabilitu i v nejisté době,“ popisuje obchodní ředitel společnosti Ronda Invest Lukáš Blažek. U investic s pevným ročním výnosem totiž člověk nemusí mít obavy, že se do rána propadnou o čtvrtinu své hodnoty.
Ukazuje se, že model Ronda Invest je vůči vnějším šokům imunní. Stabilní růst si platforma udržela během pandemie, po vypuknutí války i v éře nepředvídatelné globální politiky. Pro investory to znamená vzácnou kombinaci: fixní výnos kolem 8 % a bezpečnostní mechanismy na úrovni bankovních produktů.
Nemovitosti jako kotva v bouři
Se společností Ronda Invest spolupracuje více než 5 000 investorů a jejich počet se neustále zvyšuje. Nemovitosti totiž nadále zůstávají jistotou a jejich ceny navzdory všemu, co se děje, stále rostou.
Pokud tedy investujete se společností Ronda Invest, získáte produkt, který svou stabilitou připomíná běžný účet, ale výnosem ho nechává daleko za sebou. Je to ideální volba pro ty, kteří hledají bezpečný přístav bez zbytečných výkyvů.
Zásadním rozdílem oproti jiným platformám je, že Ronda Invest funguje jako „crowdfunding naruby“. Co to znamená? Společnost každý projekt nejprve zafinancuje z vlastních zdrojů. Teprve poté, co je úvěr schválený a prověřený, do něj mohou vstoupit další investoři. Tento model je pro klienty tou nejlepší zárukou – Ronda do každého projektu vstupuje jako první s vlastním kapitálem, čímž potvrzuje svou stoprocentní důvěru v jeho kvalitu a návratnost.
Bezpečnost investice stojí na dvou pevných pilířích. Prvním je přísná prověrka každé žádosti, kdy experti detailně zkoumají schopnost klienta splácet. Druhým pilířem je pak zajištění nemovitostí v žádaných lokalitách, a to běžně do 70 % jejich hodnoty (LTV). Tento „polštář“ zaručuje, že je investice chráněna i v případě, že by se situace na trhu s realitami změnila.
Ronda Invest otevírá dveře jak podnikatelům, tak investorům. Na jedné straně poskytuje úvěry firmám na nákup, výstavbu či rekonstrukci nemovitostí, na druhé straně umožňuje běžným lidem do těchto úvěrů investovat. Propojuje tak ty, kdo hledají financování, s těmi, kteří chtějí bezpečně zhodnotit své úspory s pevným výnosem. Investovat lze přitom už od krátkých horizontů v řádu měsíců až po několik let, což nováčkům dovoluje mít své peníze rychle opět k dispozici.
Na trhu působí už od roku 2017. Před poskytnutím každého úvěru detailně prověřuje bonitu žadatele a jeho schopnost splácet, čímž probíhá důsledná mitigace kreditních rizik.
Hodnota nemovitého zajištění je vždy odborně posouzena tak, aby odpovídala aktuální situaci na trhu. Úvěry jsou zajištěné zástavním právem k nemovitosti, Ronda s úvěrovanými firmami sjednává i notářské zápisy se svolením k přímé vykonatelnosti. V případě neřešitelných problémů úvěrového klienta se splácením může společnost nemovitost prodat a bezpečně vyplatit investory.
Doposud má Ronda Invest stoprocentní úspěšnost ve vyplácení výnosů i původních investovaných částek investorům. Toto čisté skóre je v dnešní době a v porovnání s jinými platformami zcela výjimečné.