Crowdfunding? Chcete-li zhodnotit peníze bezpečně, vsaďte na lepší alternativu

Zatímco ještě na začátku loňského roku úroky na spořicích účtech šplhaly až k sedmi procentům, dnes u některých bank dosahují sotva poloviny. Vzhledem k tomu, že Česká národní banka (ČNB) postupně snižuje základní úrokové sazby, nedá se očekávat, že by úroky u komerčních bank v dohledné době zase vylétly nahoru. Nechat peníze ležet na spořicích (natož běžných) účtech se zkrátka nevyplatí. Výnosy nepokryjí ani inflaci. Řada lidí proto hledá způsoby, jak své peníze skutečně zhodnotit, a tím porazit inflaci. Jako dobré řešení se může jevit crowdfundingové financování. Jenže ve skutečnosti můžete tvrdě narazit. To, že má crowdfundingová platforma licenci od ČNB, není zárukou, že je opravdu spolehlivá.

Na výnosy musíte čekat – a možná se ani nedočkáte

Crowdfunding funguje tak, že skupina lidí může prostřednictvím různě velkých finančních obnosů podpořit určitý projekt. Nevýhodou však je, že výnosy se investorům začínají počítat až ve chvíli, kdy je projekt plně profinancován a běží – mezitím jejich peníze čekají neúročené. Stát se dokonce může to, že k úplnému zafinancování vůbec nedojde, protože se – zjednodušeně řečeno – nevybere dostatek peněz. Peníze se tak zhodnocovat nikdy nezačnou.

Nic takového se ale nemůže stát, pokud investujete alternativním způsobem do úvěrů zajištěných nemovitostmi. Společnost Ronda Invest poskytuje úvěry developerům ze svých vlastních prostředků. Projekt je tedy plně profinancován předem z prostředků zprostředkující společnosti. „Klientům nabízíme projekt k participaci až v momentě, kdy je úvěr po pečlivém prověření schválen a zafinancován z našich prostředků,“ říká Martin Havelka, Sales Manager společnosti Ronda Invest, která klientům nabízí projekty s ročním zhodnocením až 8,5 %. První výnosy se investorům načítají ihned po zinkasování. Pohodlně, rychle a při minimalizovaném riziku, které je do určité míry neodmyslitelně spojené s každou investicí.

Ronda půjčuje bezpečně

Vzhledem k tomu, že společnost Ronda sama úvěr poskytuje, má o to větší zájem půjčovat bezpečně – aby měla jistotu, že se jí peníze vrátí a bude moci bez jakýchkoli potíží vyplatit investory. Každého developera si důkladně prověří. Riziko, že by investoři o své peníze přišli, je tedy minimalizované. Celý proces ověření úvěrového klienta a zajištění pro investory je podstatně bezpečnější než v případě crowdfundingu.

Ronda Invest má každý poskytnutý úvěr zajištěný nemovitostí s LTV – poměr mezi úvěrem a hodnotou zastavěné nemovitosti je vždy do 70 procent. I zde můžete najít rozdíl oproti crowdfundingovým platformám, které financování do značné míry pouze zprostředkovávají a do zajištění přijímají i jiné, méně spolehlivé formy zajištění úvěru.

„Máme výrazně přísnější standardy řízení rizik, do zajištění přijímáme vždy nemovitý majetek (žádné směnky ani movitý majetek samostatně), a to pouze vybraného charakteru – rezidenční nemovitosti v atraktivních, tedy likvidních lokalitách. U každého úvěru máme kromě zástavního práva k nemovitosti v prvním pořadí také notářský zápis o právním úkonu se svolením k vykonatelnosti,“ vysvětluje Martin Havelka. Znamená to, že pokud by se developer přece jenom dostal do finančních problémů a jeho projekt zkrachoval, Ronda může zastavenou nemovitost prodat a peníze využít na vyplacení investorů. Vymáhací proces by tak byl velmi rychlý.

Ronda se ostatně pyšní stoprocentní spolehlivostí ve vyplácení nejen veškerých původních investovaných částek, ale i získaných výnosů. „Od vzniku společnosti v roce 2017 jsme do 30. září 2024 poskytli financování na celkem 245 projektů v celkové sumě 2 661 082 778 korun. V průběhu letních prázdnin jsme vyplatili 284 330 026 korun. Z toho přes 13 milionů činily sumy vyplacené na výnosech,“ uvádí Martin Havelka ze společnosti Ronda Invest.

Jako termínované vklady, ale s vyššími výnosy

Přestože Ronda na první pohled nabízí nižší výnosy než crowdfundingové platformy podle evropského nařízení zapsané u ČNB, výhodou je, že tento výnos je konečný a neplatí se žádné poplatky. Navíc se nikdy nestalo, že by investor o své peníze přišel. „Crowdfundingové platformy mají sice roční výnos i přes 10 %, default rate (riziková metrika značící podíl sumy jistin úvěrů, které se během 12 měsíců dostaly do defaultu, a sumy jistin všech úvěrů – pozn. red.) jednotlivých projektů je ale čím dál vyšší. Čistý finální výnos je v průměru spíše pod garantovaným výnosem u nás,“ popisuje Havelka z Ronda Invest.

Investiční produkt, který Ronda nabízí, se do značné míry podobá termínovaným vkladům – ovšem s výrazně vyšším zhodnocením. U každého projektu nabízeného k proinvestování je uvedena doba splatnosti, zpravidla v rozmezí 18 až 36 měsíců. Po celou tuto dobu máte jistotu, že sazba zůstane stejná. Můžete si tak výhodný výnos zafixovat na poměrně dlouhou dobu.

Možná si říkáte, že investice do nemovitostí vyžadují, abyste měli opravdu velké úspory. Opak je ale pravdou, protože u Rondy vám bude stačit i tisícovka. Klienti si u Rondy ze začátku zkoušejí, jak proces funguje, a jakmile jim přijdou první výnosy, investují vyšší obnosy. Ti, kteří proces investování u Ronda Invest znají, investují statisíce až miliony, aby své peníze nechali efektivně zhodnocovat.