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Shoda na reformě, spor o poplatky. Jak odborníci hodnotí nové penzijko

Eva Svobodová
Začátkem června vláda představila změny v penzijním spoření. Plánované úpravy jdou hlouběji, než mnozí očekávali. O navrhovaných zásazích se rozběhla živá diskuse, která má jedno společné: Nikdo v zásadě nezpochybnil potřebu reformovat 3. pilíř. Debata se vede spíše o síle nové regulace. Připravili jsme proto s odborníky z ekonomické praxe anketu, v níž se vyjadřují k některým dílčím opatřením.
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Balíček změn cílí především na přilákání nových klientů, zatraktivnění penzijního spoření pro mladé a co nejdelší dobu odkládání peněz. Zjednodušeně shrnuto, v reformě se hraje o tři hlavní pilíře návrhu:

  • výrazné snížení správního poplatku penzijních společností a zrušení výkonnostního poplatku,
  • automatická strategie životního cyklu (life-cycle) a větší podpora pro mladé,
  • ukončení transformovaných fondů a přesun klientů do výnosnějších řešení.

Podrobnější výčet všech dílčích změn, které během června projednává vláda a které by v případě hladkého projednání návrhu zákona v Parlamentu ČR by mohly platit od příštího roku.

Snížení poplatků, lákadla pro mladé. Vláda představila změny v penzijku

Při dlouhodobém horizontu má nová strategie přinést o milion korun více na úsporách, od čehož si vláda slibuje příliv nových mladých klientů, kteří dnes považují doplňkové penzijní spoření (DPS) za nepružný old school.

Od 3. června, kdy Ministerstvo financí představilo návrh úprav, se objevila řada významných reakcí, a také kritických komentářů, které mohou ovlivnit finální podobu během připomínkového řízení nebo později v parlamentu.

Jak se čekalo, záměr narazil na tvrdý odpor penzijních společností, i když obecně se určitým zásahům nebrání. Argumentují ale, že snížení poplatků je příliš drastické, což může zhoršit ekonomiku celého odvětví. Spor se vede tedy hlavně o to, jak moc mají být poplatky sníženy.

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Zájem výrazněji zvýhodnit mladé lidi a dostat je do systému co nejdříve se těší široké podpoře napříč odbornou debatou. Někteří ale připomínají, že jde o narušení mezigenerační spravedlnosti a že mladí budou už tak hodně profitovat z nového nastavení životního cyklu spoření a ze snížení poplatků, zatímco účastníci nad 40 let už využijí změny jen zčásti.

Další námitka se týká zatížení napjatého státního rozpočtu. A část odborníků se táže, zda možnost částečného výběru naspořených prostředků bez sankce nejde proti původní funkci penzijního spoření jako nástroje určeného primárně na stáří.

Vzhledem k těmto směrům debaty jsme připravili pro experty otázky ke dvěma chytaným změnám. A to k omezení poplatků pro penzijní společnosti a k větší podpoře mladých ve spoření v DPS.

Jaké jsou názory a reakce odborníků?



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