Stále víc žen investuje. Nejčastěji konzervativně a do bydlení či vzdělání

Takové výsledky vyplývají z průzkumu agentury STEM/MARK pro společnost Amundi Czech Republic. Stejně jako to, že dnes už aktivně investuje každá pátá Češka (18,3 procenta). Podle autorů průzkumu zjištění potvrzuje dlouhodobější trend, kdy chtějí mít ženy více pod kontrolou i své rodinné finance.

„Je povzbudivé vidět, že stále více žen vnímá důležitost a význam finančního zajištění a samostatného rozhodování o svých financích,“ říká senior portfolio manažerka Amundi Markéta Jelínková.

Její slova potvrzuje i ředitelka investiční společnosti Partners IS Lucie Simpartlová. Podle ní ženy projevují o investování stále větší zájem. A mnohé z nich jsou v tom i velice úspěšné. „Mezi současnými klienty naší společnosti tvoří ženy přes 40 procent. Nevidím tedy ani zásadní disproporci mezi zájmem mužů a žen,“ vysvětluje.

Rostoucí zájem žen o investování je podle průzkumu mezi ženami patrný jak v jejich pasivním zájmu o investování, tak v aktivních investičních rozhodnutích, která činí.

„Ženy u nás investují primárně do podílových fondů, přičemž využívají celé spektrum jejich zaměření od nejkonzervativnějších krátkodobých fondů po dynamické akciové fondy,“ doplňuje šéfka Partners IS.

Většina žen volí konzervativní investice

I když investování oslovuje stále více žen, jejich přístup zůstává převážně opatrný. Nejčastěji volí konzervativní nástroje, z nich si většinou vyberou spořicí produkty (58 procent) a jen dvanáct procent podílové fondy. Jen nepatrná část sama aktivně investuje prostřednictvím brokerů. Ženy, které investují, na rozdíl od svých mužských protějšků, investují podle Martiny Jelínkové méně do akcií nebo kryptoměn.

„Ženy obecně přistupují k riziku s větší obezřetností než muži a dávají přednost investicím slibujícím dlouhodobější stabilitu,“ vysvětluje Jelínková.

Obezřetný přístup žen k investování dokládají i statistiky společnosti Lucie Simpartlové. V produktech s největší rizikovostí činí poměr investic žen vůči mužům zhruba 30 procent žen proti 70 procentům mužů. „Skutečně tak s průzkumy lze souhlasit. Důvody můžou být různé – ženy můžou být skutečně konzervativnější anebo můžou mít zároveň kratší investiční horizont,“ uvádí Jelínková.

Rozhodně však doporučuje vyzkoušet při dlouhém horizontu pravidelnou investici menší částky do akciového fondu. „Riziko se tak zásadním způsobem sníží a potenciál zhodnocení je zároveň mnohem vyšší,“ doplňuje.

Podle průzkumu je u žen častá kombinace aktivní a pasivní správy (38,8 procenta) investic. Ty, které volí pouze aktivní správu (4,9 procenta), zdůrazňují potřebu mít nad investicemi plnou kontrolu. Naopak ty, které se přiklánějí k čistě pasivní správě (19,9 procenta), preferují jednodušší přístup s nižší časovou náročností.

Ženy vnímají investice šířeji než muži

Z průzkumu dále vyplynulo, že vedle snahy o finanční zajištění si zpravidla ženy v investování stanovují specifické „investiční cíle“. Téměř polovina (45 procent) z nich považuje rodinu a děti za nejdůležitější „investici“. Dalších 30 procent dotázaných žen vidí jako klíčovou investici vlastní bydlení. Vzdělání jako zásadní investici uvádí 19 procent žen. Za docela nevýhodné nakládání s penězi označují ženy půjčky (25 procent), investici do drahého spotřebního zboží (16 procent) a možná překvapivě i do manželství (12 procent).

„Nedomnívám se, že by byl nějaký zásadní rozdíl mezi muži a ženami ohledně nakládání s penězi – chybu může udělat každý. Možná ženy trochu spoléhají na muže, že se o ně postarají, zejména v určitých obdobích života. To je samozřejmě přirozené, ale určitě nelze očekávat, že to tak skutečně bude, a rozhodně ne po celý život. Vždycky je vhodné myslet na svoji vlastní finanční rezervu,“ komentuje výsledky průzkumu Simpartlová.

Průzkum mezi ženami ale nepřinesl pouze pozitivní informace. Například rovněž ukázal, že pětina dotázaných žen nemá žádné úspory. V bezmála 31 procentech případů pak ženy uvedly, že jim v investování brání omezené finanční prostředky. Ženy vyjadřují i obavy z rizika ztráty peněz a 10 procent žen uvádí, že nemají dostatek zkušeností, aby s investicemi vůbec začaly.