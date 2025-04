Jsou to dluhopisy, které se neobchodují na finančních trzích. Odborníci upozorňují, že u těchto cenných papírů věřitelé v případě krachu emitenta nemusejí dostat zpět ani korunu. Takové firemní dluhopisy jsou označovány jako prašivé. Dlouhodobě na to upozorňuje i Česká národní banka (ČNB), která ze zákona schvaluje i těmto emitentům dluhopisů z formální stránky takzvané dluhopisové prospekty.

„Informace, že ČNB schválila prospekt k veřejné nabídce dluhopisů, znamená pouze to, že ČNB ověřila, zda prospekt splňuje všechny stanovené náležitosti, a poskytuje tak investorům dostatek informací pro jejich vlastní posouzení a investiční rozhodnutí,“ vysvětluje ČNB ve svém Desateru pro drobné investory do korporátních dluhopisů.

V něm podnikové dluhopisy v principu nikterak neodsuzuje. Naopak i podle ní jsou významným a legitimním nástrojem financování reálné ekonomiky. Data podle ČNB navíc ukazují, že ve většině případů jsou i řádně spláceny.

„Jsou však spojeny s rizikem nesplacení, které by si měl každý investor vyhodnotit dříve, než si takový dluhopis koupí. Stejně jako v případě akcií či jiných nástrojů kapitálového trhu nejde o zcela bezpečnou investici,“ varuje ale i tak centrální banka v Desateru pro drobné investory.

Ještě kritičtější v pohledu na rizikové firemní dluhopisy je investiční analytiky skupiny Partners Martin Tománek. Podle něj v drtivé většině případů nedávají smysl. A to z toho důvodu, že pro investory často představují takzvané nekompenzované riziko.

„Jinými slovy investor podstupuje enormní riziko a nabízený výnos za to jednoduše nestojí,“ vysvětluje investiční analytik.

Jak to vidí centrální banka

Centrální banka natočila edukační video, v němž varuje před podnikovými dluhopisy, které vykazují znaky prašivých dluhopisů. V něm jako první znak toxického dluhopisu uvádí vysoký úrok u zhodnocení. Centrální banka v něm nabádá k vysoké obezřetnosti pokaždé, když někdo někomu slibuje u dluhopisů vysoké, například 15procentní a vyšší zhodnocení. ČNB vysvětluje i to, co je vlastně dluhopis.

„Dluhopis je cenný papír, prostřednictvím kterého si firmy (korporátní dluhopis) nebo vlády [státní dluhopis] půjčují od investorů peníze. Zapůjčenou částku (jistinu) investorům po předem stanovené době vrátí, přičemž do té doby jim zpravidla vyplácí dohodnuté úroky (ve formě tzv. kupónů),“ uvádí ve svém Desateru a zároveň v něm dodává: „Je nutné si uvědomit i to, že pokud se emitent dluhopisů dostane do finančních problémů, může dojít nejen k nevyplacení kupónů (výnosů), ale i k nesplacení investované částky (jistiny).“

Upozorňuje i na riziko nevratné ztráty. Kdo si totiž koupí dluhopis jediné firmy, sází na to, že se tato firma nedostane v dalších letech do vážných finančních problémů. A bude tedy schopná včas a v plné výši dluhopisy splatit včetně výnosů. Což se ale v reálu ne vždy musí ukázat jako správný předpoklad. A to hlavně tehdy, když firma nemá funkční byznys model, je předlužená nebo dlouhodobě ztrátová.

„U těchto dluhopisů platí, že stejně jako mám jasně daný výnos, třeba pět nebo šest procent ročně, mám i jasně danou maximální ztrátu, pokud se firma dostane do vážných problémů. A maximální ztráta je sto procent investovaného kapitálu,“ vysvětluje Tománek.

Centrální banka žádá změnu legislativy

Edukační video centrální banky ukazuje nabídku rizikových dluhopisů ze strany telemarketingových pracovníků, kteří telefonují lidem a nabízejí jim tyto dluhopisy, někdy i další investice. To je v Česku běžná praxe, která se netýká pouze dluhopisů, ale obecně investic. Lidem, kteří se dostali do databází těchto marketingových firem, každý týden volá hned několik jejich pracovníků se skvělou nabídkou.

„ČNB považuje za potřebnou i úpravu legislativy v oblasti marketingu podnikových dluhopisů. A to tak, aby byli retailoví investoři jasně informováni o souvisejících rizicích,“ říká ředitel sekce regulace a mezinárodní spolupráce ČNB Vojtěch Belling.

Dodává, že v praxi existují u části veřejnosti nesprávná očekávání, někdy podporovaná i samotnými emitenty či distributory, že podnikové dluhopisy jsou bezpečný nástroj, jehož splacení ČNB garantuje. Což ale negarantuje!

„Jasné a standardizované upozornění při propagaci dluhopisů by riziko nesprávných očekávání mohlo snížit. Cílem takové změny by rozhodně nemělo být snížení důvěry v kapitálový trh či dluhopisové financování. Nýbrž pouze zamezení neférovým praktikám při marketingu a distribuci dluhopisů,“ uzavírá Belling.