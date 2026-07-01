Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Poplatky, či výnos? Z dění kolem penzijka to vypadá, že oboje možné není. Nebo ano?

Komentář

Laureen Höllge, CEO Direct Fondee | foto: Direct Fondee

Když se v roce 2013 reformoval 3. důchodový pilíř a vzniklo tehdy nové penzijní spoření, po objektivně nevýhodném penzijním připojištění mělo jít konečně o ideální a státem podporovanou cestu, jak se zodpovědně po vlastní ose zajistit na stáří. Teď, po zhruba 13 letech, se otevřeně řeší fakt, že dnešní penzijka jsou celou tu dobu nastavená špatně, nevýhodně či dokonce v neprospěch klientů.

Jak spočítali a upozornili ekonomové Filip Pertold a Lukáš Nádvorník z výzkumného pracoviště CERGE-EI, střadatelé totiž mohou na poplatcích penzijních společností v dlouhodobém horizontu přijít klidně až o polovinu nashromážděné částky.

Laureen Höllge

  • Je CEO investiční platformy Direct Fondee, v jejímž vedení byla už v začátcích firmy mezi lety 2022-2024. Mezitím se věnovala rozvoji aplikace pro podporu matek Mamio.
  • Vystudovala Yale-NUS College v Singapuru a Central European University. Řadu let v zahraničí také pracovala, například pro poradenskou společnost BCG (Boston Consulting Group).
  • Dlouhodobě se zasazuje o zlepšování finančního zdraví českých žen.

Zatímco v roce 2013 se 3. důchodový pilíř reformoval hlavně kvůli prakticky neexistujícímu zhodnocení (v těchto tzv. transformovaných fondech ještě dnes reálně o peníze vlivem inflace ztrácí přes 1,7 milionu lidí), teď se pozornost stáčí k poplatkům, které zhodnocení dnes už mnohem výkonnějších fondů podstatně umazávají a v některých případech dokonce opět stlačují pod míru inflace.

Vládním záměrem je tedy maximální poplatek snížit na 0,5 % z hodnoty účtu ročně a zrušit současnou praxi, kdy si penzijní společnosti berou také část ze zhodnocení. Ty argumentují mimo jiné tím, že při tak nízkých poplatcích se jim nebude vyplácet získávat pro penzijko nové klienty nebo že nebudou mít motivaci ani možnost maximální zhodnocení zajistit.

Celé to působí, jako by člověk nemohl mít nízký poplatek a vysoké zhodnocení zároveň. Po oněch 13 letech, kdy byl systém vychýlený ve prospěch penzijních společností, se vyjednávání a argumentace penzijních společností za zachování vyšších poplatků poslouchá obtížně.

Tím spíš, když menší investiční platformy už léta podobně jako penzijka nabízejí akciové nebo dluhopisové fondy, u kterých lze dosáhnout lepších výnosů za příznivějších poplatků, a to přesto, že na ně státní příspěvek nechodí.

Shoda na reformě, spor o poplatky. Jak odborníci hodnotí nové penzijko

Když pomineme dobu, po kterou se nedostatkům penzijního spoření nepřikládala dostatečná pozornost, nynější snaha o reformu je rozhodně pozitivní krok. V současné bitvě o výši poplatkového stropu a o to, kolik střadatelům přispěje stát, by se ale nemělo ztratit, že ve finále jde hlavně o to, kolik peněz fond střadatelům vydělá.

Jinými slovy: nestačí být levnější. Je potřeba být i výkonný, na což mají státní příspěvky jen omezený vliv. Zda budou reformovaná penzijka svým reálným a výsledným zhodnocením konkurovat investičním platformám, se teprve ukáže.

Nebude to pro ně jednoduché. Platformy jako Direct Fondee vznikaly digitálně, efektivně a s nízkými náklady už od začátku. Penzijní společnosti jsou často velké, nákladné a těžkopádné instituce. Transformovat se tak, aby dokázaly konkurovat moderním investičním platformám, pro ně bude velká výzva.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Proč rádi věříme, že každý dostává, co si zaslouží a proč to bývá nebezpečný omyl

Komentář
Ekonom Jan Urban

Řada lidí věří, že svět je v zásadě spravedlivé místo. Poctiví jsou dříve či později odměněni, podvodníci potrestáni a úsilí se vyplatí. Je to příjemná představa, která pomáhá klidněji spát a...

Vedro sužuje lidi v kancelářích i továrnách. Kdy se krátí směna a kdy stačí jen voda

Pitný režim a použití větráku už je ve úmorných horkých dnech celkem...

Horké letní dny mohou výrazně zhoršit pracovní podmínky i výkonnost zaměstnanců. Přehřáté kanceláře, výrobní haly nebo stavby nejsou jen otázkou pohodlí, ale i zdravotním rizikem. Na co mají...

Pronájmy na Airbnb jako daňová past. Úřad ví, kdo kolik vydělal a má platit

airbnb hotel aplikace hoteltonight new york city USA

Příjem z krátkodobých pronájmů je v Česku poměrně častý. Pronajímají se byty i chaty, dlouhodobě i jen přes léto a v turistické sezoně. Získané příjmy podléhají dani a kromě toho se na krátkodobý...

Stres v práci zažívá většina zaměstnanců a firmy to neřeší. Jaký to má dopad?

ilustrační snímek

Tlak na výkon a rychlé změny pracovního prostředí jsou hlavními příčinami, proč mají mnozí čeští zaměstnanci v práci neodbytného společníka – stres. Systematická podpora duševního zdraví od...

Zálohy OSVČ se od července 2026 sníží. Úřad začal rozesílat dopisy s nápovědou

ilustrační snímek

Snížení minimálních záloh na důchodové pojištění a státní politiku zaměstnanosti u OSVČ začne 1. července 2026. Ne každému se minimální zálohy sníží o 715 korun na nové minimum 5 005 Kč měsíčně. Jak...

Jak to mají absolventi se zdravotním pojištěním? Přinášíme přehled všech variant

ilustrační snímek

Za studenty platí zdravotní pojištění stát nejdéle do 26 let věku, výjimku mají pouze doktorandi splňující zákonné podmínky. Jak je to však se zdravotním pojištěním u absolventů středních a vysokých...

1. července 2026

Poplatky, či výnos? Z dění kolem penzijka to vypadá, že oboje možné není. Nebo ano?

Komentář
Laureen Höllge, CEO Direct Fondee

Když se v roce 2013 reformoval 3. důchodový pilíř a vzniklo tehdy nové penzijní spoření, po objektivně nevýhodném penzijním připojištění mělo jít konečně o ideální a státem podporovanou cestu, jak se...

1. července 2026

Pronájmy na Airbnb jako daňová past. Úřad ví, kdo kolik vydělal a má platit

airbnb hotel aplikace hoteltonight new york city USA

Příjem z krátkodobých pronájmů je v Česku poměrně častý. Pronajímají se byty i chaty, dlouhodobě i jen přes léto a v turistické sezoně. Získané příjmy podléhají dani a kromě toho se na krátkodobý...

30. června 2026  5:30

Pojištění na cesty už sjednáte i v bance. Nabídky se ale dost liší

Cestovní pojištění

Banky už dávno nenabízejí jen účty, karty nebo úvěry. Do jejich služeb patří i pojištění – a stále častěji také to cestovní. Některé produkty slibují celoroční krytí, pomoc v mobilu i rebooking...

30. června 2026

Stres v práci zažívá většina zaměstnanců a firmy to neřeší. Jaký to má dopad?

ilustrační snímek

Tlak na výkon a rychlé změny pracovního prostředí jsou hlavními příčinami, proč mají mnozí čeští zaměstnanci v práci neodbytného společníka – stres. Systematická podpora duševního zdraví od...

29. června 2026

Proč rádi věříme, že každý dostává, co si zaslouží a proč to bývá nebezpečný omyl

Komentář
Ekonom Jan Urban

Řada lidí věří, že svět je v zásadě spravedlivé místo. Poctiví jsou dříve či později odměněni, podvodníci potrestáni a úsilí se vyplatí. Je to příjemná představa, která pomáhá klidněji spát a...

28. června 2026

Dávají práci lidem s handicapem. A jejich dárky míří do světa

Petr Světlík, CHRPA Krnov

CHRPA Krnov je sociální podnik, který už 18 let dává práci lidem s handicapem a vyrábí dárky s příběhem. Přežil covid, povodně i těžká rozhodnutí. Stálo to za to? „Někdy si říkám, že ne. Pak ale...

27. června 2026

Shoda na reformě, spor o poplatky. Jak odborníci hodnotí nové penzijko

ilustrační snímek

Začátkem června vláda představila změny v penzijním spoření. Plánované úpravy jdou hlouběji, než mnozí očekávali. O navrhovaných zásazích se rozběhla živá diskuse, která má jedno společné: Nikdo v...

26. června 2026

Dovolená na poslední chvíli: výhodný úlovek, nebo zbytečný risk?

Dovolená last minute

Češi letos znovu kupují dovolenou na poslední chvíli. Last minute nabídky lákají cenou, all inclusive službami i odletem během pár dní – a výjimkou nejsou ani ultra last minute pobyty pod deset tisíc...

26. června 2026

Vedro sužuje lidi v kancelářích i továrnách. Kdy se krátí směna a kdy stačí jen voda

Pitný režim a použití větráku už je ve úmorných horkých dnech celkem...

Horké letní dny mohou výrazně zhoršit pracovní podmínky i výkonnost zaměstnanců. Přehřáté kanceláře, výrobní haly nebo stavby nejsou jen otázkou pohodlí, ale i zdravotním rizikem. Na co mají...

25. června 2026  15:36

Mýtus o „skutečné medicíně“ je mezi lékaři stále živý. Skutečnost je však odlišná

Ve spolupráci
ilustrační snímek

Ve společnosti i v řadách lékařů stále panuje představa, že reálnou práci lékaře je možné dělat jenom na špičkových pracovištích fakultních nemocnic. Odborníci na zaměstnání ve zdravotnictví však...

25. června 2026  13:15

Hollandia slaví 35 let: z karlovarských luk až do srdcí generací

Komerční sdělení
Ilustrační obrázek

Česká značka Hollandia slaví v roce 2026 už 35 let od svého založení. Výrobce jogurtů z Karlovarska si dlouhodobě zakládá na kvalitním mléce, poctivé výrobě a přirozeném zrání jogurtu přímo v...

25. června 2026  9:32

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.