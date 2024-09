Důchodcům už stát nepřispívá na spoření. Jak úspory dál zhodnocovat a co nedělat

Pro starobní důchodce, kteří nepracují, už za nynějších podmínek pozbývá spoření u penzijních společností smysl. A je jedno, jestli doposud posílali peníze do starých transformovaných fondů, nebo novějšího doplňkového penzijního spoření.

Pracující důchodci mohou dále využívat nezdaněné příspěvky zaměstnavatele a snížit si o své vklady na spoření daňový základ. To mohou využít i ti, kteří sice už nepracují, ale například pronajímají nemovitost. Jako určitou náplast za zrušení státních příspěvků mohou do daňového odpočtu zahrnout nově každou naspořenou korunu, a to až do celkové výše 48 tisíc korun. Dříve se započítaly jen vložené peníze nad 1 700 korun měsíčně.

Jednu věc rozhodně nedělejte

Možností, jak s naspořenými prostředky naložit, mají důchodci hned několik, ale jednu by rozhodně dělat neměli. Pokud ještě nesplňují podmínky pro výplatu naspořených peněz, v tomto případě typicky dobu spoření trvající minimálně 5 let (60 měsíců), neměli by smlouvu vypovídat.

Připravili by se tak o všechny doposud získané státní příspěvky a zdanili by také získané výnosy a příspěvky zaměstnavatele. U takových smluv se vyplatí potřebnou dobu dospořit, byť by to znamenalo posílat si na účet třeba jen stokorunu měsíčně.

S aktivním přístupem získáte lepší podmínky

Atraktivita spoření na penzi se ráz na ráz snížila pro obrovské množství lidí a penzijní společnosti logicky nechtějí, aby klienti houfně odcházeli. Naprostá většina z devíti společností, u kterých Češi spoří na penzi, tak zavedla speciální nabídky, aby si klienty udržela nebo získala seniory od konkurence.

Můžete tak nyní získat například časově ohraničené bonusové úročení naspořených prostředků. Nebo vám penzijní společnost bude vyplácet ekvivalent státních příspěvků.

Atraktivita nabídek se pro různé klienty liší. Platí, že čím více peněz má klient naspořeno, tím větší bude snaha penzijní společnosti si ho udržet nebo nově získat.

Každopádně pro ty, kteří si chtějí z jakéhokoliv důvodu spoření na penzi ponechat, se naskytla příležitost v nynějším období využít některou z akčních nabídek a zrušení státních příspěvků si nechat kompenzovat.

Jednorázová výplata, nebo pravidelná renta?

Pokud již splňujete podmínky pro výplatu naspořených prostředků, můžete zvolit několik variant výplaty; jejich podmínky se liší. Při jednorázovém vyrovnání získáte z penzijka všechny naspořené prostředky včetně státních příspěvků, zaplatíte ale 15% daň z výnosů a příspěvků zaměstnavatele.

Alternativou je zvolit si výplatu pravidelné penze, kdy po stanovenou dobu bude penzijní společnost vyplácet každý měsíc část z naspořených peněz. Když budete mít rentu nastavenou alespoň na tři roky, nebudete muset danit příspěvky zaměstnavatele. Při minimálně desetileté rentě pak zdanění uniknou i vaše investiční výnosy.

Možné je také kombinovat jednorázové vyrovnání pro část prostředků a postupnou výplatu pro zbytek. Daňová povinnost se pak vztahuje zvlášť na jednorázově vyplacenou část a na rentu. Při odeslání žádosti o výplatu od začátku letošního roku už není možné pokračovat ve spoření na stávající smlouvě a ta musí být ukončena. V případě vyplácení renty některé penzijní společnosti převedou prostředky automaticky do konzervativní strategie či fondu, kde jsou nejnižší výkyvy. Jiné společnosti pak dají klientovi vybrat, s jakou strategií chce naspořené peníze po dobu vyplácení renty zhodnocovat.

Důchod není stopka pro investování

Pro ty, kteří chtějí minimálně část naspořených peněz dál zhodnocovat mimo spořicí účty nebo termínované vklady – kde letos sazby povážlivě klesají – nabízí vhodné možnosti investiční svět. Důchodci se musí více zamýšlet jak nad délkou investičního horizontu, tak nad možným kolísáním hodnoty investice v čase. Dá se doporučit, aby volili spíš konzervativní řešení, například podílové fondy zaměřené na státní dluhopisy nebo dluhopisy velkých zavedených společností. Ty by při doporučené době investice alespoň tři roky měly přinést zhodnocení několik jednotek procent nad inflací. Menší část prostředků pak může být vložena také do nemovitostních fondů, fondů peněžního trhu nebo fondů zaměřených na dividendové akcie.

Tato čistě investiční řešení nabízí i v relativně krátkém časovém horizontu potenciál stabilního výnosu a ochranu peněz před inflací. Výhodou investic navíc je, že při prodeji po uplynutí tzv. časového testu tří let není nutné danit výnosy.

Hlavní motivací důchodců by mělo být ochránit své úspory před inflací a získat přiměřený výnos. Určitě by se měli vyhnout čistě akciovým či jiným mimořádně dynamickým investicím, které kvůli možnosti značného kolísání vyžadují delší časový horizont, často i deset a více let. Ty jsou naopak vhodné pro ty, kteří se spořením na penzi teprve začínají a chtějí potenciál investičního světa využít na maximum.