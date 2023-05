V prvním kvartálu jsou v plusu jak podílové, tak penzijní fondy

„Základní úrokové sazby se i v 1. čtvrtletí šplhaly opět výše. Sazba amerického FEDu vystoupala již na pět procent a v Evropě jsme se dostali na 3,5 procenta. V České republice se držíme na 7 procentech, což ještě po nějakou dobu potrvá, díky boji s inflačními očekáváními,“ shrnuje aktuální vývoj hlavní ekonom a investiční stratég společnosti Partners Martin Mašát.

Vysoké úrokové sazby přitom prospívají dluhopisovým trhům, a tak i dluhopisovým a smíšeným podílovým fondům. Situace je pro ně příznivá také z toho důvodu, že i když spotřebitelská inflace klesá v USA i zemích Evropské unie, tak jádrová inflace zůstává stabilní. To značí, že centrální banky se do snižování úrokových sazeb rozhodně nepoženou. Spíše naopak. Na příkladu Evropské centrální banky současnou situaci komentuje analytik Komerční banky Jaromír Gec.

„Celková inflace v březnu v zemích eurozóny zpomalila na 6,9 procenta, když ještě v únoru činila 8,5 procenta. V rámci struktury však dynamika jádrových cen dosáhla nového maxima ve výši 5,7 procenta. A to napovídá, že ECB bude muset měnové podmínky ještě zpřísnit. Depozitní sazba by podle nás měla ze současných 3 procent vystoupat do letošního září až na 4 procenta,“ tvrdí.

Pro investory to v praxi znamená, že klesající inflace, přísná měnová politika a relativně vysoké výnosy dluhopisů zhodnocují jejich peníze v dluhopisových a peněžních fondech. A například podle Martina Mašata by se zhodnocení do konce roku mělo u korunových dluhopisů pohybovat nad sedm procenty.

Co se děje na akciových trzích

Na akciových trzích situace zdaleka tak jasná není. Vysoké úrokové sazby firmám zdražují úvěry a na mnohé z nich dopadá snížena spotřeba domácnosti, které kvůli – i když klesající, tak stále vysoké – inflaci omezují spotřebu. Finanční trhy pak na začátku roku vyděsily problémy vybraných bank v Americe a dvou systémových bank v Evropě (Credit Suisse a Deutsche Bank). Dobrá zpráva je, že akciové trhy v prvním letošním kvartálu rostly. Návrat do doby před válkou na Ukrajině, kdy trhy „jenom rostly“, se podle analytiků ale ani tak nekoná.

„Vývoj akciových trhů za poslední půlrok ukazuje na význam diverzifikace a aktivní řízení měnového rizika,“ vysvětluje Martin Mašát. V praxi to značí, že oproti minulým rokům významně posiluje role správců podílových fondů. Mezi akciemi a akciovými podílovými fondy je totiž třeba dobře vybírat. Spoléhat jen na burzovně obchodované fondy ETF se tak nemusí vyplatit. Analytici se dál shodují v tom, že rizikové jsou zejména růstové tituly.

„Za růstové akcie se většinou označují akcie společností s malou tržní kapitalizací a vysokým potenciálem růstu. Na rozdíl od svých hodnotových konkurentů tyto akcie ale ve většině případů nevyplácí žádnou nebo jen velmi malou dividendu,“ vysvětluje analytik XTB Tomáš Vranka.

Zároveň upřesňuje, že výběr vhodných růstových akcií vyžaduje důkladné studium trhu a základních faktorů, které ovlivňují růst daných společností. Proto je důležité, aby investoři dokázali identifikovat správné růstové společnosti a investovat do nich ve správný čas.

Naopak hodnotové akcie tolik volatilní nejsou. Příkladem je český ČEZ, jehož akcie v poslední době významně překvapily. I když hodnotové akcie extrémními růsty nevynikají, tak ČEZ za posledních šest měsíců zvedl hodnotu svých akcií o 40 procent. Což je fenomenální výsledek.

„Na druhou stranu evropské akcie – dlouhá léta otloukánek investorů – jsou za posledních 6 měsíců takřka o 30 procent výše než americké,“ chladí nadšení Martin Mašát, který odkazuje na nejistou budoucnost ČEZu z hlediska pokusů vlády vytěsnit drobné akcionáře a podnik plně ovládnout.

Majetek investorů zhodnotily i penzijní fondy

Stejně jako většina podílových fondů byly v plusu i účastnické penzijní fondy doplňkového penzijního spoření. Uvedla to Asociace penzijních společností ČR (APS ČR). Podle jejích zástupců se první kvartál letošního roku v penzijním spoření nesl v duchu odmazávání loňských ztrát. Dynamické fondy stáhly polovinu, vyvážené dokonce přes 70 procent loňské ztráty. Dynamické fondy přidaly v prvním čtvrtletí 5,02 procenta, vyvážené fondy 4,54 procenta a konzervativní účastnické fondy 2,23 procenta.

„Po ekonomicky neúspěšném roce začaly světové trhy opět nabírat na síle. To se pozitivně projevilo především ve zhodnocení vyvážených a dynamických fondů nového penzijka. Je ještě brzy mluvit o dlouhodobém trendu, ale zatím to vypadá, že se světové trhy opět hlásí o to, co loni ztratily,“ uvedl prezident APS ČR Aleš Poklop.

Naopak o něco méně příznivou zprávou je, že Asociace poskytne data o výsledku starých penzijních transformovaných fondů, které se oproti účastnickým fondům tak vysokým zhodnocením nevyznačují, až v květnu. A už vůbec ne za letošní první čtvrtletí, ale za loňský rok. Vzhledem k dění na finančních trzích, možnostem těchto fondů a dvouciferné inflaci je celkem jisté, že účastníci v těchto fondech nejspíš znovu zapláčou nad reálným výdělkem.