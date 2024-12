Spoření na důchod od A do Z. Proč si spořit a jak nám pomůže stát

Celá řada indicií napovídá, že státní důchody by v budoucnu nemusely být tak vysoké, jak je známe dnes. Některé parametry jsou stále v úrovni odhadů a predikcí, ale některé kroky ke snížení důchodů, resp. výdajů státu se již dějí tady a teď.

Hlavním důvodem, proč budou důchody dlouhodobě pod tlakem, je nepříznivý demografický vývoj naší společnosti. Pomalu, ale jistě, stárneme. Skupina obyvatel v důchodovém věku narůstá a skupina obyvatel v produktivním věku se snižuje. A to rozhodně není dobrý výhled do budoucna. U nás máme průběžný důchodový systém a to znamená, že současní pracující odvádějí ze svých mezd peníze na sociální pojištění, ze kterého se vyplácejí důchody současným důchodcům. Pokud bude menší počet lidí v produktivním věku, bude do tohoto systému odváděno méně.

Stát to už dávno ví, ale nepoví

Že nám státní důchod nezajistí dostatečný životní standard, o tom se takto otevřeně nemluví, ale stát vynakládá nemalé peníze na to, aby motivoval své občany ke spoření na důchod. A dělá to již 30 let.

Pokud budeme číst mezi řádky, tak závěr pro nás, občany, bude asi takový. Občané, my jako stát, vám nezajistíme dostatečné důchody, proto si spořte na důchod a odkládejte peníze bokem. Je to důležité. Proto vám nabízíme řadu benefitů, abyste tak učinili. Pro nás, jako stát, je to nejlepší a nejlevnější cesta, jak můžeme dopad nízkých státních důchodů částečně vyřešit.

Státní benefity od roku 2024

Letos je to již 30 let, kdy stát začal aktivně podporovat spoření na důchod. A za tu dobu se mnoho změnilo. Asi nemá smysl se zaobírat tím, co bylo a rovnou si povíme, jak je to dnes. Podpora státu je dvojího druhu. Jednak jsou to státní příspěvky a potom daňové úlevy. Celkem je možné od státu získat na přímých benefitech až 11 280 Kč při měsíční spořící částce 5 700 Kč.

S možností čerpat benefity od státu je spojena povinnost si spořit minimálně 10 let (dříve to bylo 5 let) a minimálně do věku 60 let. Pokud není toto pravidlo dodrženo, účastník přichází o všechen státní příspěvek u penzijních smluv. Za posledních 10 let musí vrátit případné úspory na dani a příspěvek zaměstnavatele se zdaní 15 %. Proto bychom si měli vše pečlivě promyslet. Nejen při uzavírání nové smlouvy, ale také při změně těch stávajících.

Státní příspěvky u spoření na penzi

Od 1. července 2024 platí nová pravidla pro výplatu státního příspěvku. Poprvé v historii penzijního spoření je sjednocen výpočet pro výpočet státního příspěvku. Nově se vyplácí vždy 20 procent z vkladu klienta v pásmu od 500 Kč do 1 700 Kč měsíčně. Nejméně je tedy možné získat 100 Kč a nejvíce 340 Kč měsíčně. Za rok je to maximálně 4 080 Kč. Nově také platí, že nárok na tento státní příspěvek nemají osoby pobírající starobní důchod.

Daňové úspory

Vedle státního příspěvku je možné získat také několik úspor na dani. Od letošního roku je možné si od základu daně odečíst ve společném limitu za všechny podporované nástroje až 48 000 Kč za rok. To znamená úsporu ve výši 15 procent, tj. 7 200 Kč.

Další úsporou je osvobození příspěvku zaměstnavatele od platby sociálního a zdravotního pojištění a také od daně z příjmu. Maximální možná výše příspěvku zaměstnavatele zůstala stejná, ve výši 50 000 Kč za rok. Pro nové smlouvy od roku 2024 potom platí, že příspěvky zaměstnavatele nepodléhají dani při jednorázovém výběru úspor.

Lukáš Urbánek Ve společnosti Partners působí od roku 2008 na pozici finančního poradce.

Provozuje VIP poradenskou kancelář ve Zlíně.

V roce 2018 se stal držitelem prestižního mezinárodního certifikátu European Financial Planner – EFP, který v České republice vlastní pouze 33 lidí.

Novinkou letošního roku je dále úspora v oblasti danění výnosů. Nejedná se o benefit, který je vidět hned, ale to, jestli budeme danit výnosy ze svých dlouholetých úspor hraje velmi významnou roli. Obecně se výnosy nedaní u investičních nástrojů jako je Dlouhodobý investiční produkt (DIP).

Vliv státních benefitů na výši výsledných úspor

Nejlepší je ukázat si vliv benefitů od státu na příkladu. Pro zjednodušení počítáme s jednotným minimálním benefitem ve výši 15 %, který je k dispozici vždy a je reinvestován (je opětovně vložen do spoření). Rozdílné zhodnocení souvisí s úpravou investiční strategie s ohledem na investiční horizont. Příklad je uveden pro vklad 1 000 Kč. Pokud budeme spořit 500 Kč, tak stačí si výsledného hodnoty vydělit dvěma. Naopak, pokud budeme spořit více , např. 4 000 Kč, budeme výsledky násobit 4x.

Úspory za 10, 20 a 30 let Délka spoření Zhodnocení Vlastní vklad Hodnota úspor Vklad + 15% Hodnota úspor vč. benefitu Přínos benefitu 30 let 8 % p.a. 1 000 1 418 305 1 150 1 631 051 212 746 20 let 7 % p.a. 1 000 510 599 1 150 587 189 76 590 10 let 6 % p.a. 1 000 163 310 1 150 187 806 24 496

Z tabulky jasně plyne, že významná část budoucích úspor je tvořena hlavně z vlastních vkladů a z dostupného zhodnocení a přínos benefitu od státu není rozhodující. Na druhou stranu jsou to peníze, které na chodníku nenajdeme a je jenom na nás, jestli budeme chtít tohoto benefitu využít, nebo ne.

Které nástroje při spoření na důchod stát podporuje

Spoření přes státem podporované nástroje není jedinou možností, jak se zajistit na důchod. Existuje řada dalších přístupů a možností a vždy záleží na konkrétní situaci a možnostech daného člověka. Musím ale uvést, že právě finanční nástroje jsou nejdostupnější ze všech a pokud ještě nabízejí nějaký benefit, rozhodně bychom měli zahrnutí těchto nástrojů do naší strategie pečlivě vyhodnotit.

1. Penzijní připojištění a transformované fondy (TF)

Penzijní připojištění patří mezi nejstarší nástroje podporované státem. Toto spoření již není možné od roku 2013 sjednat, ale stále tyto smlouvy má více jak 2 mil. lidí. Benefit je dvojí. Státní příspěvek až 4 080 Kč a úspora na dani až 7 200 Kč za rok. Největší nevýhodou tohoto spoření je nízký výnos, který je důsledkem garance nezáporného zhodnocení.

2. Investiční životní pojištění

Také životní pojištění je podporováno od samého začátku. Zde se vždy jednalo pouze o možnost úspory na dani (max. 7 200 Kč/rok). Nyní je tento nástroj z důvodu vysokých poplatků prakticky nepoužitelný a pojišťovny obecně omezují nabídku tohoto typu pojištění.

3. Doplňkové penzijní spoření (DPS)

Spoření, které funguje od roku 2013 a je to následovník Penzijního připojištění. Největší výhodou tohoto řešení je možnost volby vlastní investiční strategie. Právě výše zhodnocení má na dlouhém horizontu zcela zásadní vliv na celkový výsledek. Případný státní příspěvek není rozhodující.

4. Dlouhodobý investiční produkt (DIP)

Novinka od roku 2024. Pomocí tohoto nástroje je možné získat pouze roční úsporu na dani ve výši až 7 200 Kč. Výhodou je, možnost výběru ze širokého množství investičních nástrojů. Mezi velké výhody tohoto řešení patří osvobození od povinnosti danit výnosy.

5. Pojištění dlouhodobé péče (LTCI – Long Term Care Insurance)

Toto pojištění je mezi benefity zahrnuto nově od roku 2024. Smyslem není spoření na důchod, ale eliminace rizika spojeného se zvýšenými náklady domácnosti v případě potřeby zajistit dlouhodobou péči pro sebe nebo pro rodinného příslušníka.