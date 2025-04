Co je to FIRE a proč o něm mluví všichni? FIRE (Financial Independence, Retire Early) je finanční strategie, která spočívá v úsporách a investování 50 až 70 % příjmů, aby člověk mohl odejít do důchodu mnohem dříve než v tradičních 65 či 67 letech, což se má podle důchodové reformy plně týkat lidí narozených po roce 1988. Cílem je mít dostatečně velký pasivní příjem z investic, který pokryje vaše životní náklady, a vy už nemusíte pracovat – minimálně ne kvůli penězům.

Ilona Ledvinková Pracuje v investiční skupině Conseq od roku 2016. Dříve působila jako marketingová ředitelka celé skupiny. Od roku 2023 se věnuje projektu ZaVodou, který usnadňuje online sjednání penzijního spoření a edukaci v oblasti zajištění na stáří.

Základy tohoto finančního konceptu položila již v roce 1992 kniha Vaše peníze nebo váš život od Vickiho Robina a Joeyho Domingueze, která právě představila koncept extrémních úspor a investičního plánu jako klíče k finanční nezávislosti a pasivnímu příjmu.

Popularitě se tento koncept však začal těšit hlavně s nástupem generace Z, a to nejdříve v USA, odkud se postupně rozšířil do celého světa a v posledních letech získává na popularitě i u nás. Mnozí zástupci generace Z právě chtějí mít větší kontrolu nad svojí finanční svobodou a budoucností. Podle loňského průzkumu společnosti Golden Sachs totiž 44 procent generace Z plánuje odejít do důchodu před dosažením 60 let. K tomu jim právě může pomoci strategie FIRE. Klíčem k dosažení tohoto cíle je držet se pěti pravidel.

Hlavní principy FIRE

1. Pravidlo 25

Základní pravidlo FIRE říká, že potřebujete přibližně 25násobek vašich ročních výdajů pro to, abyste mohli v klidu odejít do důchodu. Pokud jsou tedy vaše měsíční výdaje přibližně 30 000 Kč a roční činí 360 000 Kč, pak do důchodu potřebujete přibližně 4 320 000. Jakmile vaše úspory/investice dosáhnou tohoto čísla, můžete klidně do penze odejít.

2. Pravidlo 4 %

Pravidlo čtyř procent říká, že v případě, že v důchodu budete cca 30 let, můžete z vašich úspor vybírat částku 4 % ročně a následně toto číslo upravit podle očekávané inflace.

3. Míra úspor

Celý koncept FIRE stojí na principu vysokých úspor. Doporučená míra úspor se může lišit na základě vašeho příjmu, výdajů a samozřejmě věku, kdy plánujete do důchodu odejít. Zpravidla se však pohybuje okolo 50 až 70 % z vašeho příjmu.

4. Šetrnost a minimalismus

Z bodu číslo 3 vyplývá i přístup k utrácení – zastánci tohoto konceptu se snaží zpravidla minimalizovat svoje výdaje, žít šetrným způsobem života a utrácet opravdu jen za nezbytné výdaje.

5. Investiční strategie a složené úročení

Hlavně kvůli inflaci by však pouhé spoření pro dosažení cíle nestačilo. Proto základem pro vytvoření udržitelné investiční strategie, která povede v dlouhém horizontu ke zhodnocení prostředků, je využití efektu složeného úročení. Tedy zhodnocení nejen vkladů, ale i již dosažených výnosů.

Správně nastavená investiční strategie může být také dalším zdrojem pasivního příjmu v důchodu – ať již díky výnosům, tak díky například dividendám.

Nastavte si FIRE dle vlastních možností a cílů

Ne každý ale zvládne (nebo chce) žít plně minimalistický život po desítky let a chce si života užívat i během „nejlepších“ let. Navíc základní pravidla nejsou aplikovatelná na každého jednotlivce a pokud někdo chce odejít do důchodu o mnoho let dříve, je často lepší cestou stanovit si individuální strategii, na míru konkrétním potřebám každého člověka. Jak tedy FIRE dosáhnout bez extrémních omezení?

Definujte si realistický cíl: Pravidlo 25 může být dobré vodítko, ale ne pro každého realistické. Navíc i výdaje se mohou významně lišit teď a v důchodu – například teď jste si pořídili byt na vysokou hypotéku, kterou budete mít v 50 splacenou. Definujte si, kdy je pro vás reálné odejít do důchodu a kolik peněz na to budete potřebovat, abyste dosáhli komfortní životní úrovně.

Minimalizujte výdaje: Čím dříve plánujete odejít do důchodu a čím víc peněz budete potřebovat, tím více se musíte zamyslet nad svými výdaji. Základem je mít nad svými výdaji kontrolu a následovat nastavený osobní rozpočet.

Zvyšte příjmy: Zvýšení příjmů může být často velmi složité, a ne vždy zcela reálné. Čím jste však mladší, tím víc času a možností na zlepšení vaší finanční situace máte. Zvýšení kvalifikace, změna zaměstnání, rekvalifikační kurz nebo vlastní podnikání, to vše jsou možnosti, které mohou vést ke zvýšení vašich příjmů.

Investujte chytře: Peníze pod polštářem vám předčasný důchod s největší pravděpodobností nezajistí. Navíc vám z nich bude postupně ukrajovat část peněz inflace. Proto je třeba mít dobře nastavený investiční plán, který bude brát v úvahu nejen očekávané výnosy, ale i riziko, které se může snížit například vhodně zvolenou diverzifikací. Pro to mohou být vhodné například podílové fondy nebo ETF.

Mezi nejčastější chyby mladších investorů patří právě nedostatečná diverzifikace, investice do příliš rizikových aktiv (kryptoměny, korporátní dluhopisy, různé deriváty) nebo naopak příliš konzervativní portfolio, které u dlouhého horizontu může zbytečně snižovat očekávaný výnos.

Založte si penzijko: Základem každé finanční přípravy na důchod by mělo být penzijní spoření, které kombinuje výhody investování se státní podporou. Kombinace penzijka a investic vás tak může posunout o krok blíž vaší vysněné finanční nezávislosti.

Co získáte založením penzijního spoření

Penzijko patří k základním produktům zajištění se na stáří, přesto ho mnoho mladých podceňuje. Je to ale jeden z nejefektivnějších nástrojů, jak si zajistit pasivní příjem na důchod. Co tím získáte?

Daňové úlevy – Každý rok si můžete odečíst až 48 000 Kč z daňového základu.

– Každý rok si můžete odečíst až 48 000 Kč z daňového základu. Státní příspěvky – Získat můžete až 4 080 Kč ročně.

– Získat můžete až 4 080 Kč ročně. Zaměstnavatelské příspěvky – Mnoho zaměstnavatelů přispívá na penzijní spoření, a to nemalými částkami.

– Mnoho zaměstnavatelů přispívá na penzijní spoření, a to nemalými částkami. Možnost předdůchodu – Penzijní spoření vám dává samo o sobě možnost odejít do důchodu o pět let dříve bez toho, aniž byste museli platit zdravotní a sociální pojištění nebo aby se vám snížil výpočet starobního důchodu.

– Penzijní spoření vám dává samo o sobě možnost odejít do důchodu o pět let dříve bez toho, aniž byste museli platit zdravotní a sociální pojištění nebo aby se vám snížil výpočet starobního důchodu. Bonusy penzijních společností – Některé penzijní společnosti dávají navíc bonus za založení (který nebývá moc velký), nebo za věrnost (u kterého se můžete dostat i na statisíce korun).

Vhodná cesta pro každého?

Představa bezstarostného důchodu ve 40 je rozhodně lákavá pro mnoho z nás. Je třeba si ale uvědomit, že strategie FIRE je především o velkém odříkání a disciplíně a nemusí to být ten správný směr pro každého. Někdo se ve dvaceti soustředí na studium a cestování, jiný nemá možnosti na odkládání větších částek. Někdo si chce v mládí především užívat, druhý zas svou práci miluje a chce pracovat klidně až do 70.

FIRE tedy nemusí být pro každého, ale každý by se měl, pro něj vhodným způsobem, na stáří připravovat. Ať už to jsou úspory desítky procent z příjmů nebo tisícovka měsíčně na penzijko. Státní důchod nám totiž na penzi v klidu a pohodě nevystačí.