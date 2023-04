Riziko bankovní krize investory znepokojilo. Jak se daří fondům?

Březnové zprávy byly z větší části negativní. Inflace sice klesala, ale jádrová inflace, na kterou se soustředí centrální banky, prozatím žádné výrazné zpomalení neukázala. Což platí jak pro Ameriku, tak pro Evropu.

„To vedlo k dalšímu zpřísnění měnových politik. Navíc přišlo několik krachů bank v USA a v Evropě překvapivě padla Credit Suisse,“ vysvětluje ekonom skupiny Partners Martin Mašát.

Akcioví investoři se nicméně do akcií po záchranné akci centrálních bank vrátili a posunuli ceny opět do kladných hodnot. Nejlépe se vedlo evropským akciím, které jsou skoro o 14 procent výše než na počátku roku a zažívají druhé nejlepší čtvrtletí v tomto století.

Akcie solidně rostly, ale brzdila je koruna

Akciový index světových akcií od počátku roku přidal sedm procent. Před investory ale i stojí velké množství nejistot. Patří sem déle trvající inflace, vyšší úroky centrálních bank a ekonomické recese, o níž se například v USA hovoří jako o hotové věci. Trhy zůstávají navíc vysoce volatilní.

„Průměrná výkonnost korunových globálně diverzifikovaných akciových fondů nabízených v České republice se pohybovala v březnu okolo + 0,2 procenta. Za posledních 12 měsíců ztratili investoři v průměru - 4,0 procenta,“ shrnuje březnový vývoj Martin Mašát s odkazem na údaje Partners Indexu podílových fondů za březen.

Lepšímu výsledku akciových fondů podle Mašáta zabránila především česká koruna, která v poslední době prudce posiluje, což znehodnocuje zahraniční akciové investice. Jen proti euru koruna letos posílila asi o tři procenta a vůči dolaru posílení dosahuje dokonce pěti procent. I zde je ale potřeba dodat, že výkyvy nahoru i dolů na kurzu koruny se staly běžným jevem.

„Speciálně zaměřené akciové fondy zaznamenaly v posledním měsíci pokles o - 0,2 procenta a za rok jsou stále o - 4 ,1 procenta níže. Důvodem horšího výkonu akciových fondů je korekce středoevropských akcií a samozřejmě kurz koruny,“ popisuje vývoj na rozvíjejících se akciových trzích Martin Mašát.

Výkonnosti akciových fondů 31.03.23 březen od poč. roku 1 rok 3 roky 5 let 10 let Počet fondů PIF-AK 0,2% 4,6% -4,0% 44,9% 34,2% 90,0% 38 PIF-SPEC -0,2% 3,3% -4,1% 31,9% 9,5% 31,1% 14

PIF-AK – fondy investující do akcií vyspělých zemí

PIF-SPEC – fondy investující do nerozvinutých zemí a další speciální strategie (okrajové trhy, jednotlivé sektory apod.)

A je tu i další aktuální číslo. Podle Asociace pro kapitálový trh mají ke konci roku 2022 akciové fondy 25% podíl na trhu podílových fondů, který čítá dohromady cca 750 milionů korun.

Dluhopisové fondy navýšily letošní zisky

Zatímco akcie jsou jako na houpačce, dluhopisové fondy se vrátily do hry. Analytici je doporučují na kratších investičních horizontech. Dluhopisové fondy mají při investování svoji nezastupitelnou úlohu a jejich podíl meziročně vzrostl podle AKAT na 31 procent.

„Proč je překvapením pozitivní zhodnocení dluhopisových fondů? Hlavní inflační čísla sice klesají, ale centrální banky potřebují utlumit hlavně jádrovou inflaci, která není ovlivněna volatilními cenami energií a ropy. Proto dál zvyšují své základní sazby,“ tvrdí Martin Mašát.

Fakt je, že americký Fed se dostal již na 5 procent a Evropská centrální banka má úroky nastavené na 3,5 procentech.

„I přes toto zvýšení však dlouhodobé výnosy klesaly, což znamenalo nárůst cen dluhopisů. Částečně za to může přesvědčení investorů, že přijde recese a úroky se budou rychle snižovat dolů a částečně útěk investorů do bezpečí způsobený nejistotou investorů po krachu bank a pádu Credit Suisse,“ dodává Mašát.

Riziko bankovní krize znepokojilo investory

Podle něj krachy bank vystrašily mnoho investorů, kteří přesunuli své investice do bezpečnějších aktiv, a proto ceny státních dluhopisů včetně českých se za poslední měsíc posunuly výše. Konzervativní investoři tak po mnoha letech zažívají od počátku roku nárůst svých investic.

A promítá se to do i vývoje hodnoty jejich majetku v dluhopisových fondech. Březnový pokles výnosů, resp. růst cen dluhopisů stál za pozitivní výkonností dluhopisových fondů investujících do kvalitních dluhopisů. Průměrná cena dluhopisových fondů za měsíc vzrostla o +1,0 procento. Za posledních 12 měsíců jsou fondy o + 2,0 výše.

Výkonnosti dluhopisových fondů 31.03.23 březen od poč. roku 1 rok 3 roky 5 let 10 let Počet fondů PIF-DLUH 1,0% 2,0% 2,0% -0,5% 0,4% 3,4% 18 PIF-HY -0,3% 1,8% -1,6% 12,7% 3,1% 21,2% 22

PIF-DLUH – fondy se státními a kvalitními korporátními dluhopisy

PIF-HY – fondy s investicemi do rizikových a spekulativních dluhopisů

„Dluhopisové fondy nyní využívají nejen 7% úrokovou sazby nastavenou Českou národní bankou, ale také zisky z růstu cen dluhopisů vyplývající z větší poptávky v době nejistoty,“ vysvětluje Martin Mašát.

Zvýšení rizikových prémií posunulo ceny rizikových dluhopisů dolů. Fondy rizikových dluhopisů snížily svoji hodnotu meziměsíčně o - 0,3 procenta. Meziročně jsou níže o - 1,6 procenta.

Smíšené fondy následovaly ostatní aktiva směrem dolů

Smíšené fondy v souladu s akciovými i dluhopisovými fondy zaznamenaly pozitivní výkonnost. Jejich průměrná hodnota rostla meziměsíčně o

+ 1,0 procento a meziročně ztrácí - 1,9 procenta.

Skupina smíšených podílových fondů nejvíce meziročně ztrácela a její podíl postupně klesl už jen na 35 procent. Za poklesem stojí jak popularita čistých strategií, tak negativní zhodnocení smíšených fondů.

Výkonnost smíšených fondů 31.03.23 březen od poč. roku 1 rok 3 roky 5 let 10 let Počet fondů PIF-MIX 1,0% 2,9% -1,9% 13,2% 7,3% 21,1% 50

Novinkou z hlediska finančních trhů a investic do podílových fondů je znovuobnovený zájem o peněžní fondy, resp. o fondy krátkodobých investic, které byly v posledním desetiletí v útlumu. Nicméně, stále je jejich podíl marginální a dosahuje asi jednoho procenta hodnoty všech podílových fondů.