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Září na trzích přineslo propad jak na akciích, tak dluhopisech

Daniel Tácha
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ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Září na finančních trzích věrně odrazilo dění ve Spojených státech i Evropě. Znovu potvrdilo neochvějnou víru v umělou inteligenci a technologické giganty. Ale i přineslo růst na nová maxima u výnosů státních dluhopisů. Za tím je prohlubující se zadlužení vyspělých zemí a pak stále přítomné obavy z inflace.

Absolutním vítězem zářijového klání na finančních trzích se stal dolar, který významně posílil jak proti euru, tak ale i třeba proti české koruně. Jinak řečeno euro vůči dolaru v uplynulém měsíci ztratilo zhruba tři procenta své hodnoty a koruna pak hned procent pět. Důvod je, že investoři spíš věří americké ekonomice a měně té evropské. Co obě ekonomiky a měny naopak spojuje, jsou obavy z inflace. Tu žene vzhůru přetrvávající napětí v Hormuzském průlivu, drahá ropa a nově už i nedostatek ropy a dalších komodit.

„Nejvíc ropný šok kouše v Evropě. Německá inflace zrychlila na 3,3 procenta z 2,9 procenta. To je nejvíc za poslední tři roky. A nepotěšila ani data z Francie, Itálie a Španělska. A ani Česko není výjimka. Inflace v srpnu zrychlila na 1,9 procenta z 1,7 procenta, za září pak vyšplhala už na 2,5 procenta,“ říká ekonom skupiny Partners Martin Mašát.

Investice

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Výsledkem dopadů americko-izraelské války s Íránem jsou vyšší základní úrokové sazby v USA, eurozóně, ale i v dalších zemích. Česko opět nevyjímaje. Vyšší úrokové sazby spolu uvolněnou fiskální politikou ve většině vyspělých zemí a politickou nestabilitou, která aktuálně zasáhla už i Francii a Španělsko, pak výrazně ovlivňuje dění na dluhopisovém trhu.

„Nejen český dluhopisový trh, ale obecně i celý globální dluhopisový trh zažil prudký nárůst výnosů a odpovídající pád cen. Americký desetiletý výnos se začátkem října dostal na 5,34 procenta a třicetiletý je nejvýš od roku 2002. Ještě hůře dopadly rizikovější dluhopisy, jejichž výnos vyskočil z původních hodnot ještě výše,“ vysvětluje Martin Mašát.

Problém ale podle něj je, že obvyklé vysvětlení „silný růst, vyšší výnosy“ tentokrát neplatí, protože s ropou kolem 100 dolarů za barel se vysoké tempo růstu ekonomiky očekává těžko. Samotné vyšší sazby centrálních bank, jak dodává, také nestačí. Evropská centrální banka sice letos zvedla sazby o 50 bodů a ČNB o 0,25 %, avšak výnos desetiletého německého dluhopisu vzrostl o 0,8 procenta a českého dokonce o jedno procento.

Jak si stály dluhopisové fondy září

Aktuální dění se propisuje i do portfolií konzervativních dluhopisových fondů nabízených v České republice. Jejich hodnota podle Partners Indexu podílových fondů v září klesla o 0,7 procenta. Za posledních 12 měsíců přidaly tyto dluhopisové fondy v průměru pouze o +0,6 procenta. Což je dokonce pod meziroční inflací. Fondy rizikových dluhopisů dopadly v září ještě hůře s poklesem o -1,5 %. Meziročně jsou však výše o +1,2 procenta.

Výkonnosti dluhopisových fondů (v %)
30. 9. 2026záříOd poč. roku1 rok3 roky5 let10 letPočet fondů
PIF-DLUH-0,7-0,30,610,411,210,316
PIF-HY-1,50,51,217,314,127,321
  • PIF-DLUH – fondy se státními a kvalitními korporátními dluhopisy
  • PIF-HY – fondy s investicemi do rizikových a spekulativních dluhopisů

„Za zápornou výkonností stojí nárůst výnosů. Ten je nyní velice silný,“ říká Martin Mašát a dodává: „Atraktivní výnosy, které aktuálně dosahují mnohaletých maxim, proto začaly lákat institucionální investory.“

To potvrzuje i investiční analytik společnosti FG Group Invest Petr Novotný, který aktuální atraktivní výnosy na dluhopisech srovnává s akciemi: „Dluhopisy už nejsou pro akcie jen akademickým ukazatelem v excelové tabulce. Při těchto úrovních se z nich stal přímý soupeř o stejný kapitál. Proč by někdo riskoval na předražených akciích, když vám strýček Sam nabídne přes pět procent prakticky bez rizika?“

Doplňme, že výnos desetiletého amerického státního dluhopisu „od strýčka Sama“ nabízel na přelomu září a října již zmíněný až 5,34% výnos.

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Jen vybrané akcie trhají rekordy

Nejen budoucí atraktivní výnosy u dluhopisů ale aktuálně mluví v neprospěch akcií. Na akciovém trhu se totiž i nadále odehrává stejný příběh. Akciové trhy i nadále vzhůru táhne jen hrstka technologických firem.

„Podíváte-li se na akciové indexy, stále to vypadá jako nekončící party. Ale na této party slaví sotva desítka firem, zatímco zbytku účastníků večírku už je jenom nevolno. Tato brutální disproporce až mrazivě kopíruje vrchol dot-com bubliny z března roku 2000. Tehdy během půl roku vyletěl technologický sektor o více než 40 procent. Ale ostatní běžné sektory, jako je kupříkladu spotřební zboží, odepsaly 30 procent,“ říká Petr Novotný.

Podobný náhled nabízí i Martin Mašát, který uvádí, že zatímco v září světové akcie ztratily 1,3 procenta, technologický index NASDAQ si připsal 1,9 procenta a američtí technologičtí giganti ze skupiny Magnificent 7 dokonce 4,2 procenta. „Zbytek trhu tak platil účet za všechny,“ doplňuje.

Zbytek trhu značí „většinu“. A tak podle něj není divu, že pokles zaznamenaly i akciové podílové fondy nabízení v České republice. Podle Partners indexu jejich výkonnost klesla v průměru takřka o procento (-0,9 %). Vzhledem k již avizovanému nástupu dluhopisů tak investorům může být útěchou, že za posledních 12 měsíců jsou ale stále v 14% plusu.

Výkonnosti akciových fondů (v %)
30. 9. 2026záříOd poč. roku1 rok3 roky5 let10 letPočet fondů
PIF-AK-0,910,214,050,451,1128,135
PIF-SPEC0,522,830,886,876,4149,714
  • PIF-AK – fondy investující do akcií vyspělých zemí
  • PIF-SPEC – fondy investující do nerozvinutých zemí a další speciální strategie (okrajové trhy, jednotlivé sektory apod.)

A stále relativně dobře si i v září, kdy oslabovala například většina evropských indexů, vedla skupina speciálně zaměřených akciových fondů, které se soustředí buď na konkrétní regiony či sektory. Ta vykázala v září dokonce růst o +0,5 procenta. Meziročně jsou stále výše o 30,8 procenta.

„Tento nadprůměrný růst nad hlavními akciovými trhy je z velké části dán výkonností středoevropských akcií, které dlouhodobě lákají lokální investory a pozitivním vývojem měnových kurzů v loňském roce,“ upozorňuje Martin Mašát.

Co se týče celkového dění na akciových trzích, zůstává skeptický. „Když index táhne pár firem, nejde o široký růst, ale o sázku na úzkou skupinu. Ano, technologie mají své místo dál, jenže po letech rekordních růstů a vysokých marží se ceny jejich akcií dostaly na takové úrovně, že bych v dalších letech nečekal tak štědré výnosy jako dosud,“ říká spolu s tím, že aktuální situace podporuje význam diverzifikace a aktivního výběru akcií.

Avšak nejenom akcií, jedním z „držáků“ v dnešním nejistém investičním světě se například v posledních týdnech stal bitcoin. To potvrzuje i analytik společnosti XTB Tomáš Vranka, který uvádí, že jen v září cena bitcoinu přidala bezmála deset procent. Také ale dodává, že i když je to hodně, například oproti akciím společnosti Meta (Facebook aj.) to je stále málo.

„Akcie společnosti Meta zažily v září mimořádný měsíc. Jejich cena vzrostla o 27 procent. To představuje nejlepší měsíční výkon akcií Mety od roku 2022,“ říká a současně tím demonstruje, jakým způsobem v dnešních dnech táhnou technologické firmy akciové indexy.

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Smíšené strategie doplácely na dluhopisovou část

Vzhledem k propadu dluhopisových i akciových podílových fondů v září, nepřekvapí, že podobně dopadly i smíšené strategie. Ani ty si neudržely pozitivní výkonnost z minulých měsíců. Podobným dílem se na tom podílely akcie i dluhopisy.

Výkonnost smíšených fondů (v %)
30 .9. 2026záříOd poč. roku1 rok3 roky5 let10 letPočet fondů
PIF-MIX-0,94,66,728,325,243,143
  • PIF-MIX značí podílové fondy, které mají v portfoliu akcie i dluhopisy, případně další aktiva.

Jak vyplývá z Partners Indexu podílových fondů takzvané smíšené podílové fondy, které patří k Česku k nejoblíbenějším, během září klesly v průměru o -0,9 procenta. Dobrou zprávou ale zůstává, že za posledních dvanáct měsíců si připisují zhodnocení +6,7 procenta. A to hlavně díky akciovým trhům. Zde se však jedná o mix mnoha strategií, kde se mohou objevit i komodity, jako je ropa nebo zlato.

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