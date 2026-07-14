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Jízda na trzích pokračuje: Podílové fondy zakončily i další měsíc v plusu

Daniel Tácha
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ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Červen završil neuvěřitelné první pololetí na finančních trzích. Divokou investiční jízdu podpořilo zmírnění napětí na Blízkém východě, které v červenci hned zase eskalovalo, i vstup společnosti SpaceX Elona Muska na burzu.

Trhy tak i v červnu ukázaly, že jsou jako rozjetý parní válec, který jen tak něco nezastaví. To se samozřejmě promítlo i do výkonnosti podílových fondů českých investorů. I když těm tentokrát větší radost udělaly ty dluhopisové než akciové. A to ani ne snad tím, že by je překonaly ve výkonnosti, ale tím, že spolu s vyššími úroky centrálních bank jim daly příslib na vyšší zhodnocení do budoucna.

„Nejde jen o vyšší výnos, který přinášejí vyšší úrokové sazby, ale i o lepší ceny dluhopisů, když úroky za čas půjdou zase dolů. Přičemž tyto dva faktory se u investorů do dluhopisů ve finále mohou krásně potkat,“ říká investiční ředitel společnosti Amundi Petr Zajíc.

To potvrzuje i ekonom finanční skupiny Partners Martin Mašát. Podle něj to platí jak pro ty investory, kteří nakoupili Státní dluhopisy Republiky, tak pro ty, kteří do dluhopisů investují prostřednictvím podílových fondů.

Investice

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„Dobrou zprávou pro konzervativní investory tedy je, že současné vysoké výnosy dluhopisů – mezi 4,5 až 5 procenty ročně – slibují pro dluhopisové fondy do budoucna velmi solidní a stabilní zhodnocení, které se pohodlně drží nad aktuální inflací,“ vysvětluje.

I když zástupci centrální banky a většina bankovních analytiků odhadují inflaci již na konci roku i na úrovni tří procent, inflace v červnu v Česku podle dat ČSÚ byla 1,5 procenta. Další možná zajímavý postřeh je ten, že stát nabídl dluhopisy českým domácnostem, které jeho nabídky hojně využily a jen do konce června do nich daly přes 50 miliard korun. Další pak mohli lidé nakupovat do konce července.

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Částečně se tím snížil objem peněz, které investující domácnosti do dluhopisů u bank. A současně se tím omezila bankám příležitost investovat do jejich nově vydaných dluhopisů. Na druhé straně banky na tom zase tak špatně nejsou, jak by se z toho mohlo zdát. Jenom v letošním prvním čtvrtletí stoupl jejich souhrnný čistý zisk meziročně o osm procent na 29,55 miliardy korun.

Slibné zhodnocení investorům samozřejmě dál nabízejí i akcie. V jejich případě i přes mnohá varování dál táhnou technologičtí giganti. To jistě není bez rizika, ale skutečností je, že jsou to právě technologie, které mění nejenom světové ekonomiky, ale i návyky běžných lidí.

Partners index Akciové fondy

I když to stále vypadá, že party na finančních trzích, tedy období, kdy akciové a další trhy dlouhodobě a rychle rostou, už nikdy neskončí, výkonnost podílových fondů za červen zas tak oslnivá nebyla.

„Z našeho Partners indexu podílových fondů vyplývá, že průměrná výkonnost korunových globálně diverzifikovaných akciových fondů nabízených v České republice se pohybovala v červnu kolem 1,2 procenta. Skupina speciálně zaměřených akciových fondů, které se soustředí buď na konkrétní regiony či sektory, vykázala v červnu nárůst o 1,9 procenta,“ říká Mašát.

Výkonnosti akciových fondů (v %)
30. 6. 2026červenOd poč. roku1 rok3 roky5 let10 letPočet fondů
PIF-AK1,29,217,647,550,8135,636
PIF-SPEC1,920,435,982,275,3156,314
  • PIF-AK – fondy investující do akcií vyspělých zemí
  • PIF-SPEC – fondy investující do nerozvinutých zemí a další speciální strategie (okrajové trhy, jednotlivé sektory apod.)

Současně ale zdůrazňuje, že výkonnost akciových podílových fondů za posledních 12 měsíců je velice dobrých 17,6 procenta.„Nadprůměrný meziroční růst je dán optimismem především v technologickém sektoru,“ doplňuje.

Téměř dvojnásobné meziroční zhodnocení pak investorům doručila skupina speciálně zaměřených akciových fondů. Jejich červnové zhodnocení za posledních dvanáct měsíců představuje 35,9 procenta.

Poplatky, či výnos? Z dění kolem penzijka to vypadá, že oboje možné není. Nebo ano?

„Tento nadprůměrný růst nad hlavními akciovými trhy je z velké části dán výkonností středoevropských akcií, které dlouhodobě lákají lokální investory, pozitivním vývojem měnových kurzů v loňském roce a raketovým nástupem asijských trhů,“ vysvětluje Mašát.

Dluhopisy zabraly navzdory centrálním bankám

Zatímco akcioví investoři slaví, na mezinárodním dluhopisovém trhu panuje úplně jiná dynamika. Dlouhodobé výnosy státních dluhopisů v USA i Evropě se drží neobvykle vysoko. To v praxi znamená, že ceny starších dluhopisů jsou relativně nízko a zhoršují tak v posledních měsících výkonnost konzervativních investic. Dluhopisy se v době geopolitických turbulencí překvapivě nestaly tím bezpečným přístavem, kam by se investoři schovali, protože trh se bojí inflačních tlaků z drahé ropy a obřích státních deficitů.

Přesto i v červnu dluhopisové fondy peníze investorů zhodnotily. Průměrné zhodnocení dluhopisových fondů za poslední měsíc bylo +0,8 procenta. Za posledních 12 měsíců přidaly konzervativní dluhopisové fondy v průměru pouze o 2,6 procenta.

Výkonnosti dluhopisových fondů (v %)
30. 6. 2026červenOd poč. roku1 rok3 roky5 let10 letPočet fondů
PIF-DLUH0,81,62,613,212,713,216
PIF-HY0,62,14,321,516,332,721
  • PIF-DLUH – fondy se státními a kvalitními korporátními dluhopisy
  • PIF-HY – fondy s investicemi do rizikových a spekulativních dluhopisů

„Za kladnou meziměsíční výkonností stojí především potvrzený pevný postoj centrální banky vůči inflaci a její nižší hodnoty. Fondy rizikových dluhopisů v červnu v souladu s optimismem na akciových trzích také rostly a to o +0,6 procenta. Meziročně jsou výše o 4,3 procenta,“ doplňuje Mašát.

Upozorňuje na to, že i když inflace v Česku, ale i v Evropě klesá, jak Evropská centrální banka, tak Česká národní banka zůstávají kvůli proinflačním tlakům, jako je růst mezd, cen nemovitostí a geopolitická nejistota, opatrné. Přičemž Česká národní banka není jen opatrná, ta je hned přísná, jak vyplývá ze slov jejich zástupců. Navíc někteří její zástupci mají i za to, že Česko nyní zažívá „úvěrový boom“.

Výkonnost smíšených fondů (v %)
30 .6. 2026červenOd poč. roku1 rok3 roky5 let10 letPočet fondů
PIF-MIX0,45,110,028,025,746,543
  • PIF-MIX značí podílové fondy, které mají v portfoliu akcie i dluhopisy, případně další aktiva.

Červen v plusu uzavřely podle Partners indexu podílových fondů i smíšené podílové fondy. Ty patří v Česku k nejoblíbenějším. Jejich portfolia zahrnují jak akcie, tak dluhopisy, ale často třeba i komodity nebo nemovitosti. Tyto fondy v souladu s pozitivním vývojem na akciových a dluhopisových trzích přidaly v průměru o 0,4 procenta a meziročně jsou v 10procentním zisku. Za to podle Mašáta mohou děkovat zejména akciím. A znovu zejména těm technologickým.

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