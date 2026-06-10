„Hlavním motorem květnového růstu finančních trhů nebyla ani tak složitá geopolitická vyjednávání na Blízkém východě, ale opětovně skvělé hospodářské výsledky technologických gigantů, které dlouhodobě táhnou trhy nahoru,“ vysvětluje důvody květnového optimismu na trzích investiční analytik společnosti Partners Martin Mašát.
Jeho slova dokládají výkony hlavních světových akciových indexů. Globální index MSCI World, který sleduje tisíce velkých firem napříč rozvinutými zeměmi, v květnu přidal 4,4 procenta a od začátku roku si připisuje zisk 5,1 %. Ještě lépe dopadl americký index S&P 500, tedy elitní klub pěti stovek největších korporací v USA. Ten jen za květen vyrostl o 5,1 procenta a od ledna už investorům vydělal parádních 10,7 procenta. I v tomto případě pozornějším investorům může kalit radost, že za zhodnocením stojí hlavně ty nejvíce obchodované globální firmy, zatímco drtivá většina firem v indexu tak skvělé výsledky už nedoručuje.
„Prim dlouhodobě hrají technologické tituly. A opět to byla velká sedmička v čele se společnostmi, jako je Microsoft, Apple a Nvidia, jejichž hospodářské výsledky za letošní druhé čtvrtletí opět překonaly očekávání,“ říká Martin Mašát.
Jeho slova potvrzuje na příkladu americké společnosti Nvidia, která vyrábí polovodiče a systémy pro umělou inteligenci a datová centra, i analytik XTB Tomáš Vranka.
„Nvidia aktuálně je pro celý akciový trh zřejmě nejdůležitější společností. A to nejen proto, že je největší z hlediska tržní kapitalizace, ale také proto, že její výsledky v podstatě odrážejí celkovou náladu v oblasti AI. Přičemž ta je v současné době klíčovým hybatelem růstu amerických akcií,“ říká.
Generally Accepted Accounting Principles (GAAP)
Je soubor standardizovaných účetních pravidel a postupů při sestavování a vykazování finančních výkazů. Tyto standardy zajišťují transparentnost, srovnatelnost a přesnost finančních informací, což je klíčové pro investory a regulační orgány.
A pro příklad uvádí, jak si stála Nvidia v letošním druhém čtvrtletí. Tržby společnosti meziročně vzrostly o 85 procent a mezikvartálně o 20 procent. Čistý zisk vzrostl přibližně o 140 procent na 45,5 miliardy dolarů (cca 956 mld. korun).
Pokud bychom se podívali na metriku GAAP, zisk by díky výnosům z investic činil dokonce až 58 miliard dolarů (1,22 bilionu korun). Přičemž čisté marže společnosti se stále pohybují na úrovni přibližně 56 procent. Což představuje extrémně vysokou hodnotu.
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Kolik přidaly akciové podílové fondy v květnu
Tak jako tak růst hlavních akciových indexů se přelil i do výkonu korunových globálně diverzifikovaných akciových fondů nabízených v České republice. Ty, jak vyplývá z Partners indexu podílových fondů, majetek investorů v květnu zhodnotily o 4,1 procenta. Přičemž jejich výkonnost se za posledních 12 měsíců se dostala na +17,5 procenta.
|31. 5. 2026
|květen
|Od poč. roku
|1 rok
|3 roky
|5 let
|10 let
|Počet fondů
|PIF-AK
|4,1
|7,9
|17,5
|51,0
|52,3
|127,0
|36
|PIF-SPEC
|6,2
|8,1
|36,3
|86,8
|74,0
|151,8
|14
- PIF-AK – fondy investující do akcií vyspělých zemí
- PIF-SPEC – fondy investující do nerozvinutých zemí a další speciální strategie (okrajové trhy, jednotlivé sektory apod.)
Rostla i skupina speciálně zaměřených akciových fondů, které se soustředí na konkrétní regiony či sektory. Ty v květnu přidaly dokonce 6,2 procenta a meziročně jsou výše o excelentních 36,3 procenta.
„Tento nadprůměrný růst nad hlavními akciovými trhy je z velké části dán výkonností středoevropských akcií, které dlouhodobě lákají lokální investory. a pozitivním vývojem měnových kurzů v loňském roce,“ doplňuje Martin Mašát.
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Dluhopisy v květnu ožily
Radost v květnu udělaly investorům také dluhopisy, které se po delší době probraly k růstu. Když se řekne, že dluhopisy vydělávají, znamená to, že klesají jejich dlouhodobé výnosy, to znamená tržní úroky. A když klesá úrok na nových dluhopisech, ty starší dluhopisy, které už investoři drží s vyšším úrokem, okamžitě získávají na ceně.
„Tomuto obratu k lepšímu pomohla o něco mírnější čísla o inflaci v USA, než jaká trh původně v panice očekával. Výnosy sice během měsíce nejdříve divoce rostly, ale ke konci května začaly solidně klesat. S tímto pozitivním vývojem se svezly i české státní dluhopisy,“ shrnuje výsledek Martin Mašát.
|31. 5. 2026
|květen
|Od poč. roku
|1 rok
|3 roky
|5 let
|10 let
|Počet fondů
|PIF-DLUH
|0,8
|0,8
|1,7
|13,1
|11,7
|12,6
|16
|PIF-HY
|1,0
|1,4
|4,2
|21,5
|16,3
|32,1
|21
- PIF-DLUH – fondy se státními a kvalitními korporátními dluhopisy
- PIF-HY – fondy s investicemi do rizikových a spekulativních dluhopisů
Inflace v USA v květnu poskočila na 3,8 procenta. A je to právě inflace, která hýbe výnosy a cenami dluhopisů. Což platí i pro Česko, kde inflace v květnu opět vystrkovala růžky, kdy vyskočila meziročně na 2,5 procenta. Výsledek je, že průměrné zhodnocení dluhopisových fondů za poslední měsíc bylo +0,8 procenta. Za posledních 12 měsíců pak přidaly v průměru pouze o +1,7 procenta.
Investice
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„Za kladnou meziměsíční výkonností stojí především částečný návrat cen zpátky po zmírnění prvotní korekce po šoku z růstu cen ropy a překvapivě nižší inflační čísla ve světě. Fondy rizikových dluhopisů v květnu také rostly a to o +1,0 procento. Meziročně jsou výše o +4,2 procenta,“ doplňuje Martin Mašát s odkazem na Partners index dluhopisových fondů.
Jestliže v květnu rostly akcie i dluhopisy, je jasné, že tento vývoj se promítl i do zhodnocení smíšených podílových fondů nabízených v České republice. Jejich portfolia totiž zahrnují jak akcie, tak dluhopisy. A často i další aktiva, jako jsou komodity nebo třeba i nemovitosti.
|31 .5. 2026
|květen
|Od poč. roku
|1 rok
|3 roky
|5 let
|10 let
|Počet fondů
|PIF-MIX
|2,3
|4,7
|10,6
|29,8
|26,4
|45,3
|43
- PIF-MIX značí podílové fondy, které mají v portfoliu akcie i dluhopisy, případně další aktiva.
„Smíšené fondy v květnu přidaly v průměru 2,3 procenta a meziročně jsou o 10,6 procenta výše. A hlavně díky akciovým trhům,“ říká Martin Mašát.
Jeho slova potvrzuje i ředitel pro investice skupiny Amundi Vincent Mortier, který upozorňuje na to, že akcie si oproti dluhopisům drží stále jednu výhodu. A tou je, že jich je omezené množství.
„Žijeme v době, kdy vlády ve velkém emitují stále nové a nové státní dluhopisy, ale počet akcií v oběhu se mění jen minimálně. Znovu se tak stávají skutečně atraktivním aktivem. Stejnou logiku sleduje i zlato, které bychom měli přestat klasifikovat jako komoditu. Je alternativní měnou a také se tak obchoduje. Důvod držet zlato vychází mimo jiné z pokračujícího znehodnocování měn,“ vysvětluje, ale i dodává, že atraktivita dluhopisů nemizí, nicméně zejména těch korporátních, které se obchodují na burzách.