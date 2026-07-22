To potvrzují také výsledky nového průzkumu J&T Banka Art Report 2026, kde hodnotili sběratelé, experti i obchodníci závažnost problémů trhu na škále 1 až 5. Ve všech třech skupinách získala nejvyšší průměrnou známku (kolem 3,7) právě přítomnost falz. Těsně za tím se umístily obavy z nejasného původu děl (3,4–3,5 bodu). V roce 2025 se s falzem při nákupu nebo výběru díla setkalo 46 % sběratelů, při prodeji pak 59 % obchodníků.
Ústřední postavou jedné z největších kauz v Česku byl malíř Libor Prášil, který vytvořil desítky padělků děl slavných malířů. V roce 2010 byl odsouzen ke dvouletému podmíněnému trestu. Objednatel dostal trest vězení na tři roky.