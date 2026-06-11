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Nemovitostní fondy porážejí inflaci, nejlepší vydělal přes 20 %. Co čekat letos?

Stále více lidí investuje a řada Čechů hledá možnosti, jak zhodnotit své peníze co nejlépe. Jednou z možností jsou investice do nemovitostních fondů, které přinášejí zajímavé zhodnocení. Vyjma jednoho všechny v roce 2025 hravě překonaly inflaci. Většina jich vydělala kolem 5–8 %, nejlepší se dostal přes 20 %. Vyplývá to z analýzy experta Jana Traxlera.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Přinášíme kompletní výsledky nemovitostních fondů za uplynulý rok. Vyjma jednoho všechny nemovitostní fondy v roce 2025 hravě překonaly inflaci. Z analýzy vyplývají tyto konkrétní informace:

  • 35 z 36 nemovitostních fondů v ČR loni překonalo inflaci.
  • Průměrný výnos dosáhl 6 % u retailových fondů a 8,5 % u nemovitostních Fondů kvalifikovaných investorů (FKI).
  • Nejvyšší zhodnocení zaznamenal FKI fond CB Property Investors.
  • Z retailových fondů se nejvíce vedlo novému fondu Aurelia.
  • Průměrný yield (výnos) klesl z 6,9 % p.a. na 6,8 % p.a.
  • Průměrné LTV (Loan to Value – procentní poměr mezi výší úvěru a hodnotou zastavené nemovitosti) stouplo z 38 % na 39 %.
  • Více než 40 % realitních transakcí v CEE regionu je financováno českým kapitálem.
Pouze fond Schönfeld & Co Prémiové nemovitosti, který má pozastavené úpisy a...

Pouze jeden fond neporazil inflaci

Celkem 35 z 36 sledovaných nemovitostních fondů v ČR v uplynulém roce dokázalo porazit inflaci. Podle údajů vycházela meziroční míra inflace ke konci roku 2025 na 2,1 %. V letošním dubnu již meziroční míra inflace stoupla na 2,5 %, v květnu ale opět přibrzdila na 2,1%.

Pouze fond Schönfeld & Co Prémiové nemovitosti, který má pozastavené úpisy a odkupy, vykázal za rok 2025 výnos jen 1,98 %, tedy zhruba jednu desetinu procenta za inflací. Ostatní nemovitostní fondy tradičně spolehlivě překonaly inflaci, většina dvojnásobně až trojnásobně. Většina nemovitostních fondů vykázala za rok 2025 standardní zhodnocení mezi 5–8 %.

Jan Traxler

Jan Traxler
  • Působí jako privátní investiční poradce ve společnosti FINEZ.
  • Je hlavním stratégem nízkonákladových multi-asset fondů Otakar a Ernest, odborným garantem portálů Nemovitostní-fondy.cz a FKI-fondy.cz.
  • Je autorem více než 750 odborných článků a publikací.

Nejvyšší zhodnocení v uplynulém roce přinesl investorům fond CB Property s výnosem téměř 23 %. Tento realitní fond také vykazuje nejvyšší zhodnocení za posledních pět let, kdy téměř zdvojnásobil hodnotu investice. K nadstandardním výnosům mu výrazně dopomáhá to, že si projekty nájemních nemovitostí sám developuje, přičemž se jedná o různé projekty (rezidenční nemovitosti, industry park, senior house). Fond CB Property má uzavřenou strukturu, není možné do něj investovat, naopak by měl v příštím roce již exitovat projekty a vyplatit akcionáře.

Rovněž druhý v pořadí, fond Evropa realitní s výnosem 12 % za rok 2025 není čistě nemovitostní fond zaměřený na správu a pronájem nemovitostí, kromě toho financuje a realizuje i vybrané developerské projekty. Proto fondy Evropa a CB Property v přehledu tak vyčnívají. Řadíme je zároveň i mezi developerské realitní fondy, kde jsou výnosy nad 10 % běžnější.

Mezi retailovými fondy vykázal za rok 2025 nejvyšší zhodnocení nový fond Aurelia nemovitostní s výnosem přes 10 %. Jedná se o mimořádné zhodnocení způsobené jednorázovým přeceněním po dokončení první velké akvizice do fondu, kancelářských budov River Garden II a River Garden III v pražském Karlíně. Fond Aurelia, který se zaměřuje na komerční nemovitosti, jinak dlouhodobě cílí na zhodnocení 6 % p.a., podobně jako jiné nemovitostní fondy.

Bramborová medaile tentokrát zůstala na fond WOOD & Company Realitní s výnosem 10 %, který rovněž za rok 2025 vykázal mimořádné zhodnocení, neboť se zde jednorázově projevil výnos z podílu v developerských projektech sesterských fondů WOOD Residential a WOOD Logistics. WOOD & Company Realitní fond je mezi retailovými realitními fondy unikátní právě tím, že má v portfoliu i řadu majetkových účastí v developerských projektech, díky čemuž by měl dlouhodobě dosáhnout na vyšší zhodnocení než běžné nemovitostní fondy. Nutno však dodat, že s vyšším rizikem. Cílí dlouhodobě na zhodnocení 7–9 % p.a.

Nemovitostní fondy s nejvyšším výnosem za posledních 5 let
FondVýnos za 5 let
CB Property Investors99 %
WOOD & Company podfond Retail69 %
Jet Industrial Lease66 %
REALIA Fund Retail Parks62 %
WOOD & Company podfond Office60 %
Zdroj: Nemovitostní-fondy.cz, data platná k 31. 12. 2025

Porovnání s dlouhodobou historií

Průměrný výnos u retailových nemovitostních fondů za rok 2025 vychází na 6 %. V historickém srovnání jde o druhý nejlepší výsledek retailových fondů, stejně jako v předchozím roce 2024. Rekordní byl rok 2022 s průměrným zhodnocením 7,4 %. Většina retailových nemovitostních fondů vykazuje zpravidla zhodnocení kolem 5–7 % ročně.

Průměrný výnos nemovitostních FKI za rok 2025 vychází na 8,5 %, což koresponduje s dlouhodobým průměrem. Většina nemovitostních FKI vykazuje zpravidla zhodnocení kolem 6–8 % ročně.

Většina retailových nemovitostních fondů vykazuje zpravidla zhodnocení kolem...

Rekordní příliv kapitálu

Rok 2025 byl rekordní co do transakcí na českém realitním trhu. A co je zároveň podstatné, 87 % kapitálu pocházelo z Česka, přičemž zásadní roli v tom hrají české nemovitostní fondy. Realitní fondy v ČR v uplynulém roce vykazovaly výrazný příliv nového kapitálu od investorů.

Například do fondu REICO nemovitostní, což je největší český nemovitostní fond, investovali v uplynulém roce investoři dalších 6,3 miliardy korun. Téměř 5 miliard korun přiteklo také do fondu Trigea nemovitostní a necelé 4 miliardy korun do fondu Investika realitní.

České nemovitostní fondy díky tomu byly velmi aktivní nejen na českém trhu, ale hodně nakupovaly nemovitosti také v Polsku, Německu, Chorvatsku či Slovinsku. Podle údajů od CBRE bylo více než 40 % realitních transakcí v celém regionu CEE financováno českým kapitálem. To je obrovský úspěch českých nemovitostních fondů.

Realitní fondy v ČR v uplynulém roce vykazovaly výrazný příliv nového kapitálu...

Vývoj finančních ukazatelů

Tržní yieldy v roce 2025 nepatrně poklesly. U fondů, které nám reportují data o nájmech, průměrný yield v roce 2025 klesl ze 6,8 % p.a. na 6,7 % p.a. Nejvyšší yieldy vykazují dlouhodobě fondy zaměřené na průmyslové nemovitosti, kousek za nimi jsou obchody a kanceláře. Nižší rentabilitu nájmu vykazuje logistika a fondy zaměřené na rezidenční bydlení.

Nemovitostní fondy s nejvyššími výnosy z nájmu (yield)
FondRentabilita nájmu (yield)
Expandia Industrial Parks8,08 %
JET Industrial Lease7,86 %
Conseq realitní fond7,71 %
ZDR Investments Industrial Real Estate7,46 %
ZDR Investments Public Real Estate7,09 %
Zdroj: Nemovitostní-fondy.cz, data platná k 31. 12. 2025

Úvěrové zatížení zůstává relativně nízké. Průměrné LTV v roce 2025 nepatrně stouplo ze 38 % na 39 %. Nižší úvěrové zatížení vykazují obecně retailové nemovitostní fondy, zpravidla kolem 30–50 %, vyšší LTV pak některé nemovitostní FKI, většinou kolem 45–55 %.

Nemovitostní fondy s nejnižším úvěrovým zatížením (LTV)
FondÚvěrové zatížení (LTV)
WOOD & Company Realitní fond9 %
Generali Fond Realit14 %
Conseq realitní fond16 %
Fio realitní fond20 %
ATRIS Realita nemovitostní fond29 %
Zdroj: Nemovitostní-fondy.cz, data platná k 31. 12. 2025

Průměrná reportovaná doba do konce nájemních smluv (WAULT) zůstává rovněž velmi stabilní. Průměrný WAULT v roce 2025 pouze nepatrně poklesl z 5,6 let na 5,4 let.

Nemovitostní fondy s nejdelšími nájemními smlouvami (WAULT)
FondWAULT
REICO Long Lease10,6 let
CB Property Investors9,0 let
Generali Fond Realit8,1 let
ZDR Investments Industrial Real Estate7,9 let
ATRIS Realita nemovitostní fond7,7 let
Zdroj: Nemovitostní-fondy.cz, data platná k 31. 12. 2025

Co přinese rok 2026?

Rok 2026 by měl být pro nemovitostní fondy opět příznivý. Rentabilita nájmu nyní u fondů stále vychází relativně vysoká, zpravidla se pohybuje kolem 6,5–7 % ročně. Tomu by mělo korespondovat čisté zhodnocení na úrovni 5–8 % za rok, v závislosti na tom, jak velkou finanční páku fond využívá (jaké má úvěrové zatížení a jak vysoké úroky).

Trochu může s výsledky zahýbat případná další vlna zvýšené inflace v souvislosti s válkou na Blízkém východě. Prudký nárůst cen ropy a hnojiv se bude postupně přelévat i do dalších sektorů. Vyšší inflace je na jednu stranu pro nemovitostní fondy příznivá, protože vlivem inflace nemovitostním fondům rostou příjmy z pronájmu nemovitostí a také s inflací dlouhodobě roste hodnota spravovaných nemovitostí.

Zároveň ale při vyšší inflaci rostou také krátkodobě úrokové sazby, což má naopak negativní vliv na splátky úvěrů váznoucích na spravovaných nemovitostech. Celkově se ale třeba v roce 2022 vysoká inflace projevila pozitivně do rekordních výsledků nemovitostních fondů. Pravděpodobně by tomu tak bylo i nyní, pokud by se inflace opět utrhla ze řetězu.

Vyšší inflace je na jednu stranu pro nemovitostní fondy příznivá, protože...

Přehled nemovitostních fondů v ČR

Nemovitostní fondy nejsou určeny pro krátkodobé uložení kapitálu ani ke spekulacím. Jsou obecně vhodné jako střednědobá nebo dlouhodobá konzervativnější investice. Díky relativně stabilním výnosům se hodí do portfolia nejen pro fyzické osoby, ale třeba i pro nadace, svěřenské fondy, společenství vlastníků bytových jednotek apod.

Podle specializovaného portálu Nemovitostní-fondy.cz, kde najdete k jednotlivým fondům i přehled spravovaných nemovitostí a základní finanční ukazatele jako rentabilitu nájmu nebo úvěrové zatížení, působí aktuálně v České republice 37 nemovitostních fondů. Za nemovitostní fond portál označuje pouze regulované investiční fondy, které vydělávají primárně na pronájmu nemovitostí, nikoliv na developmentu. Z toho 23 fondů je dostupných široké veřejnosti (tzv. retailových), zbylých 14 fondů je určeno pouze pro kvalifikované investory (tzv. FKI), což znamená s minimální investicí od jednoho milionu korun a více.

Kromě nemovitostních fondů zaměřených na správu a pronájem nemovitostí funguje v ČR také řada realitních fondů zaměřených primárně na development, což je z povahy věci výrazně rizikovější, ale také potenciálně výnosnější byznys. Jedná se výhradně o fondy pro kvalifikované investory. Podle portálu FKI-fondy.cz funguje v ČR dalších cca 30 veřejně nabízených FKI fondů zaměřených na realitní development. Podrobný přehled výsledků developerských fondů přineseme v průběhu června.

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