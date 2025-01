Investice do nemovitostních fondů umí porazit inflaci, říká odborník

Dlouhodobě tvrdíte, že nemovitostní fondy jsou jedním z nejlepších nástrojů proti inflaci, stále to platí?

Myslím, že poslední dva až tři roky se vliv inflace na komerční nemovitosti naplno ukázal v praxi. Byla to právě inflace, která fondům umožnila dodat výnosy, které dodaly. V následujících dvou letech očekáváme korekce úrokových sazeb, které opět umožní financování nemovitostí za rozumnějších podmínek. To svým způsobem opět přispěje ke stabilizaci a oživení obchodu s nemovitostmi. Já osobně na další roky hledím s optimismem a těším se na další výzvy, které máme před sebou.

Když se ohlédnete za rokem 2024, jste spokojen s výkonem fondu Trigea? „Doručili“ jste investorům zhodnocení, které jste jim slíbili?

S rokem 2024 jsem nadmíru spokojen a pevně doufám, že spokojeni jsou i naši investoři, kterým jsme dodali 7,09 % výnos. Trigea má za cíl dlouhodobě doručovat výnos mezi 4 až 6 procent. Od založení je průměrný výnos 6,45 % ročně. Ale vedle výnosu jsou samozřejmě i další důležité parametry, které se nám daří dlouhodobě zvyšovat. Například vybrané nájemné u našich nemovitostí loni přesáhlo 1,1 miliardy korun. Za mě je to tedy rozhodně důvod ke spokojenosti.

Jak aktuálně vypadá vaše portfolio – z kterých nemovitostí se hlavně skládá a proč?

Aktuálně fond vlastní deset nemovitostí, z toho čtyři jsou v Polsku. Pokud se na rozložení podíváme přes pronajímatelnou plochu, tak jsme celkem rovnoměrně rozloženi mezi segmenty logistika, retail a kanceláře. Pokud se na portfolio podíváme optikou výnosů, tak přes polovinu z celkového nájemného tvoří příjmy z obchodních center a retail parků.

Investujete v Polsku. Stále jde o zajímavý trh a proč? A případně, provedli jste investice i v jiných zemích?

Polsko je velice rozvinutý trh a je na něm stále možné dosahovat vyšších výnosů než u nás. Prakticky to znamená, že polské nemovitosti je možné koupit levněji než ty tuzemské. Proto se Polsko celkem přirozeně stalo „druhým domovem“ pro domácí nemovitostní fondy. Dlužno podotknout, že tuzemské fondy se stávají skutečně významnou kupní silou nemovitostí v Polsku a mají tam velice dobrou reputaci.

Stále platí, že tuzemský realitní trh je přebraný a stále se u nás málo staví? Nebo se situace zlepšila?

Situace se zlepšuje zejména v sektoru obchodních center, kde dochází k relativně velkým změnám v majetkové struktuře. Stále ale nedosahujeme zdaleka takových objemů jako před rokem 2019.

Tomáš Trčka V investičním bankovnictví se pohybuje 25 let.

V roce 2006 stál u zrodu prvního a dodnes největšího nemovitostního fondu v České republice.

Přes šest let působil jako generální ředitel a předseda představenstva Reica investiční společnosti České spořitelny. Následně pomáhal při vzniku dalšího nemovitostního fondu Investika.

V dubnu 2019 spoluzaložil v rámci finanční skupiny Partners nemovitostní fond Trigea, který aktivně řídí.

Když už se o tom bavíme, jak vy osobně hodnotíte (ne)digitalizaci stavebního řízení, kterého jsme byli svědkem v roce 2024?

Já to osobně raději nechci moc komentovat, je to ukázka naprostého diletantství a neprofesionality. Něco, co by se právě třeba v Polsku nemohlo stát.

Ekonomové České spořitelny spočítali, že ztráty ze zpackané digitalizace budou zhruna 100 miliard korun. Dotklo se to nějak i přímo vás?

Nejsem makroekonom, abych si dovolil hodnotit celkové dopady, ale pravda je, že paralýza stavebních úřadů nadělá škody i tam, kde si je běžný člověk ani neuvědomí. U nás byl největší problém asi s otvíráním nových jednotek v obchodních centrech, pro které bylo třeba získat kolaudační souhlas. Obvykle docházelo k prodlužování lhůt v řádu měsíců. A to bylo zejména v předvánoční době hodně stresující.

V oblasti nemovitostí pro bydlení dochází k dalšímu růstu cen bytů a rodinných domů a stejně tak i nájemného, sledujete podobný trend i pro komerční nemovitosti?

Tento trend je, zejména díky inflaci, patrný na růstu nájemného. Co se týče cen komerčních nemovitostí, zde trend růstu tradičně zaostává za rezidenčními nemovitostmi. Pro naše investory to ale nepředstavuje významnější problém, protože my se spoléháme především na příjmy z pronájmů.

Kterou z akvizic považujete za nejvýznamnější v uplynulém roce?

Nemohu říci, jestli nejvýznamnější, ale jednoznačně největší transakcí v regionu střední a východní Evropy byl náš nákup pražského obchodního centra Arkády Pankrác. Je fér poznamenat, že jsme v kategorii jednotlivých budov, nikoli v kategorii prodeje velkých portfolií.

Proč jste kupovali obchodní dům Arkády?

Důvodem pro nákup Arkád samozřejmě nebyla primárně jeho velikost, ale zejména přínos, který bude mít pro fond a zejména pro investory. Právě i díky Arkádám jsme loni vydělali investorům přes sedm procent.