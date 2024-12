Drobným investorům se otevírá možnost investovat do domovů pro seniory

Jako jedna z prvních společností oznámila možnost investovat prostřednictvím podílového nemovitostního fondu do výstavby domovů pro seniory pojišťovna Simplea. Ta ve spolupráci s provozovatelem těchto pobytových zařízení společností Ambeat Group nabízí nemovitostní fond, do něhož lze investovat již od 500 korun měsíčně. Obě společnosti chtějí s jeho pomocí do pěti let zafinancovat nákup či výstavbu až dvaceti nových domovů s kapacitou dva tisíce lůžek.

„Nyní společně vyhledáváme vhodné pozemky i pro výstavbu nových pobytových zařízení, jako jsou domovy pro seniory, alzheimer centra nebo třeba zařízení následné péče. Snažíme se pokrýt lokality v dojezdové vzdálenosti 30 minut od krajských měst. Aktuálně cílíme na Jihočeský, Středočeský, Olomoucký a Jihomoravský kraj,“ vysvětluje ředitel vztahů s obchodními partnery Ambeat Group Radek Peřina.

Podle ředitele pojišťovny Simplea Martina Švece společnosti prostřednictvím fondu investují do nových lůžkových kapacit pět miliard korun. Fond cílí na konzervativní investory, jimž slibuje zhodnocení ve výši čtyř až sedm procent ročně. Investovat do něj lze pravidelně či jednorázově libovolnou částkou nad 500 korun. Už nyní fond klientům nabízejí finanční poradci skupiny Partners, do jejíhož portfolia patří i pojišťovna Simplea.

Je tu i fond kvalifikovaných investorů

Další společností, která nyní hodlá zainvestovat do domovů pro seniory či se zvláštním režimem stovky milionů korun, je český nemovitostní fond kvalifikovaných investorů Property Fund for Living SICAV (PFFL). Ten oznámil investici do asi tisíce nových lůžek pro pacienty s Alzheimerovou chorobou. Nové domovy se zvláštním režimem chce vystavět do dvou letech. Do osmi let pak plánuje, že rozšíří kapacitu ve svých centrech na více než šest tisíc lůžek. PFFL již úspěšně realizoval projekty v Plzni a Holicích.

„Fond usiluje o zlepšení dostupnosti specializované péče,“ říká k projektu CEO fondu PFFL Martin Fojtík.

Alzheimerová centra, jak pro iDNES potvrdila i mediální zástupkyně PFFL Petra Hermelová, fond neprovozuje. Staví pouze budovy k těmto účelům, které nabízí poskytovatelům služeb pro pacienty s neurodegenerativními nemocemi.

PFFL je fond kvalifikovaných investorů, pro které platí mírnější regulace než u klasických podílových fondů. To těmto fondům při vyšším riziku přináší vyšší výnosy. Má to ale i své podmínky. Do PFFL vstupují jen investoři s investicí od jednoho milionu korun. Za to jim fond slibuje roční výnos mezi 7,5 až 9,5 procenta.

„Způsob, jakým investuje svěřené prostředky, není v Česku prozatím zcela běžný. Ve světě jde ale o osvědčený model výstavby potřebné zdravotnické infrastruktury,“ vysvětluje Fojtík.

Na otázku, proč se fond rozhodl investovat do oblasti zdravotně-sociálních služeb, odpovídá, že jen v roce 2022 bylo v Česku odmítnuto přes 26 tisíc zájemců o péči ve specializovaných domovech se zvláštním režimem. A to podle něj jednoznačně ukazuje na potřebu rozšíření této infrastruktury.

Výstavbu nových domovů podporuje i vláda

O tom, že do sektoru v Česku nedostatkových sociálních služeb na takzvaně zdravotně-sociálním pomezí míří soukromý kapitál, svědčí i nedávné memorandum o spolupráci na výstavbě domovů pro seniory mezi vládou Petra Fialy (OSD) a Českou asociací pojišťoven (ČAP).

Ta prostřednictvím České kanceláře pojistitelů (ČKP) iniciovala vznik společnosti Centrum dlouhodobé péče (CDP SICAV, pozn. red.), která hodlá v následujících deseti letech vystavět dvacet nových domovů pro seniory s kapacitou 2 500 lůžek. Investiční skupinou, kterou si ČAP vybrala pro tento projekt, se stala Avant investiční společnost. V tomto případě se ale drobní investoři podílet nemohou.

„Celé je to koncipováno tak, že do fondu na výstavbu domovů pro seniory budou investovat pouze pojišťovny,“ vysvětlil ředitel Centra dlouhodobé péče David Pospíšil. Redakci iDNES.cz to potvrdil i Martin Turek ze společnosti Avant. Uvedl, že investice do fondu bude možná pouze ze strany institucionálních investorů z řad pojišťoven.

Pojišťovny v jejich úsilí podpořila i vláda. Slibuje jim lepší jednání s obcemi, kde vyrostou nové domovy pro seniory. Memorandum o tom podepsal sám premiér Fiala.

Firemní dluhopisy této společnosti nabízejí pevný úrok 7,3 procenta ročně. Společnost staví spolu s bytovými domy také polyfunkční domy pro sociální lůžka. Konkrétně jde například o domov pro seniory s kapacitou 42 lůžek v brněnské ulici Cacovická za 82 000 000 korun. Anebo o dům s pečovatelskou službou s kompletním zázemím s počtem 115 lůžek v Ivanovicích na Hané za 230 milionů korun.