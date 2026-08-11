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Bitcoin se stěhuje do bankovní aplikace. Má smysl ho teď koupit?

Daniel Tácha
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Bitcoin přímo v bankovní aplikaci? Ještě nedávno téměř nemyslitelné, dnes už realita. Partners Banka jako první v Česku umožňuje klientům kryptoměnu nakupovat i prodávat. Má ale při současné ceně ještě smysl investovat a proč banka varuje, že bitcoin nemá tvořit víc než zlomek portfolia? Odpovědi nejsou tak jednoduché.

Asi každý Čech zná bitcoinovou kauzu, při níž se ministerstvo spravedlnosti spolu s ministerstvem financí s vidinou dodatečného příjmu do státního rozpočtu pokusily o proprání bitcoinů pocházejících z nelegálního tržiště Tomáše Jiříkovského, na němž se obchodovalo s drogami, falešnými doklady i zbraněmi. Tato kauza však není vizitkou kryptoměny bitcoin, ale spíše českého státu.

Naštěstí ale Česko nespojují s bitcoinem pouze podobné případy. V pozitivním slova smyslu patří Česká republika mezi evropské země, které jsou v oblasti rozvoje kryptoměn a související infrastruktury nejdále. Celosvětově pak prvenství v tomto směru drží Spojené státy americké.

Nyní přichází další zlom. Vůbec první česká banka – Partners Banka – nově nabízí svým klientům investice do bitcoinu. A to poměrně jednoduše, prostřednictvím bankovní mobilní aplikace.

„My jsme si vyhodnotili, že bitcoin a kryptoměny se už dostaly do fáze určitého finančního standardu. Zkušenost s bitcoinem má navíc celosvětově zhruba půl miliarda lidí. Běžné jsou dnes už i regulované ETF fondy kopírující bitcoin. A proto zavádíme jeho nákup, ale i prodej do naší bankovní aplikace,“ říká generální ředitel Partners Banky Petr Borkovec.

Banka necílí na spekulanty

Bitcoin zná zblízka téměř každý druhý Čech

  • 47 procent Čechů má k bitcoinu určitý vztah.
  • Část respondentů do nejznámější kryptoměny aktuálně investuje.
  • Jiní bitcoin vlastnili v minulosti nebo o jeho nákupu teprve uvažují.
  • Do této skupiny patří také lidé, kteří osobně znají někoho, kdo bitcoin vlastní.
  • Bitcoin tak není pro českou veřejnost pouze vzdáleným či ryze odborným tématem.

Zdroj: aktuální průzkum výzkumné agentury Ipsos

Podle něj banka svou nabídkou necílí na obchodníky s kryptoměnami, kteří třeba i na denní bázi spekulují na pokles či růst ceny bitcoinu. Zaměřuje se především na klienty, kteří už mají nějaké investiční portfolio a chtěli by do něj bitcoin zařadit. „Tedy na lidi, kteří jsou normální,“ říká Petr Borkovec s určitou nadsázkou.

Zájemci se podle jeho slov budou nejspíš rekrutovat hlavně z řad klientů, kteří chtějí část svých volných peněz uložit mimo standardní finanční systém. Bitcoin, případně kryptoměny obecně, přitom vnímají jako prostředek k uchování hodnoty peněz.

Petr Borkovec v této souvislosti odkazuje i na známé investorské úsloví, podle něhož je bitcoin „tekuté zlato“. Investice do něj má podle tohoto pohledu fungovat podobně jako investice do zlata – tedy uchovávat hodnotu vložených peněz. Stejně jako zlato ale bitcoin negeneruje žádnou přidanou hodnotu, například v podobě dividend. Jednoduše existuje a jeho množství je omezené.

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Bitcoin jen jako doplněk portfolia

Šéf Partners Banky zároveň nepopírá, že investice do bitcoinu patří k vůbec nejrizikovějším investicím na finančních trzích. „Bitcoin je rizikové aktivum. To říkáme otevřeně. A proto by měl být, když už se pro něj někdo rozhodne, pouze doplňkem dobře rozloženého investičního portfolia. Jeho podíl by měl činit maximálně pět procent. Rozhodně by neměl být jeho základem,“ vysvětluje.

Podle něj je vhodné začínat s menší částkou, rozkládat nákupy v čase a nesnažit se odhadovat ideální okamžik vstupu na trh. „Rozhodnutí by mělo vycházet z dlouhodobého finančního plánu, celkové majetkové situace a ochoty klienta přijmout riziko,“ dodává Borkovec.

Má ještě smysl investovat do bitcoinu?

Nabízí se otázka, zda už není pozdě přicházet s možností investovat do bitcoinu právě nyní, kdy jeho cena zdaleka nedosahuje dřívějších maxim. Jedním z důvodů může být i to, že zejména ve Spojených státech část investorů přesunula peníze z kryptotrhu do akcií technologických firem spojených s umělou inteligencí.

Petr Borkovec na tuto otázku odpovídá více než výmluvně. „To, že se kapitál na finančních trzích přelívá, rotuje, je normální. A to, že se teď přelívá do umělé inteligence, je také pravda, ale stačí pár nových čínských AI modelů, a peníze z AI mohou zase rychle rotovat do bitcoinu a dalších kryptoměn,“ vysvětluje.

Současná cena může být příležitostí

Investice

ilustrační snímek

Investujte a nechte své peníze vydělávat

Chci chytře investovat

Podobný názor zastává i ředitel největší české kryptosměnárny Anycoin Marek Kyrsch. Právě jeho společnost spolupracuje s Partners Bankou na zajištění investic do bitcoinu.

Kyrsch navíc připouští, že právě nyní může být vhodná doba k nákupu bitcoinu. Jeho cena se totiž pohybuje zhruba kolem 60 tisíc dolarů, tedy asi 1,3 milionu korun, a nikoli kolem 120 tisíc dolarů, tedy asi 2,6 milionu korun, jako tomu bylo v minulosti.

Vyjadřuje se také k samotnému faktu, že Partners Banka jako vůbec první banka v Česku nabízí investice do bitcoinu. Podle něj jde o přelomový krok a významný milník v oblasti kryptoměn.

Tvrdí, že investice do kryptoměn se v budoucnu stanou běžnou součástí nabídky bank, podobně jako jsou dnes standardem například spořicí účty. Zároveň ale dodává, že tato změna nepřijde okamžitě a ne každá banka ji zvládne.

„Přinést kryptoměnové služby přímo do bankovní aplikace znamená skloubit špičkové technologie s přísnými regulatorními požadavky. Nejde o jednoduchý proces, ale protože byla spolupráce s bankami očekávaným krokem, byli jsme na něj dobře připraveni,“ popisuje Kyrsch a znovu opakuje, že digitální aktiva, ať už v jakékoli podobě, se podle něj dříve či později stanou přirozenou součástí moderních finančních služeb.

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Do bitcoinu investuje i Česká národní banka

To, že se investice do kryptoměn, konkrétně do bitcoinu, stávají téměř přirozenou součástí standardního finančního světa, potvrzuje i Česká národní banka. Ta loni v listopadu oznámila vytvoření testovacího portfolia digitálních aktiv založených na blockchainu, které vedle bitcoinu zahrnuje i další vybrané kryptoměny. Hodnota testovacího portfolia činí zhruba jeden milion amerických dolarů (asi 21 milionů korun). A ČNB ke svým investicím do bitcoinu vydala i podrobnou odbornou analýzu.

„Bitcoin se etabloval jako alternativní digitální aktivum, které někteří investoři vnímají podobně jako například zlato – tedy jako uchovatele hodnoty v nejistých časech,“ uvádí v této analýze zástupci ČNB.

Kryptoměny už zajímají i velké investory

ČNB zároveň potvrzuje, že kryptoměny jsou dnes, byť stále v omezené míře, běžnou součástí portfolií velkých institucionálních investorů. Patří mezi ně komerční banky, investiční fondy nebo pojišťovny.

V některých zemích, zejména ve Spojených státech, už navíc běžně fungují regulované burzovně obchodované fondy, tedy ETF fondy zaměřené na bitcoin.

Samotný bitcoin odborníci z ČNB charakterizují následovně: „Jeho decentralizovaná povaha, omezená nabídka a nezávislost na centrálních bankách z něj dělají nástroj, který někteří investoři vyhledávají jako zajištění v době inflace a geopolitické nestability.“

Jako platební prostředek bitcoin ztrácí

Experti z ČNB ale upozorňují také na rizika. Jedním z nich je skutečnost, že se bitcoin dosud nestal široce používaným platebním prostředkem, jak se dříve předpokládalo. Jeho pozice v této oblasti naopak spíše slábne.

ČNB v této souvislosti odkazuje zejména na posilující roli takzvaných stablecoinů. Ty jsou navázány na konkrétní měnu, nejčastěji na americký dolar, a jejich hodnota proto zpravidla nekolísá tolik jako u ostatních kryptoměn.

Ve vývoji jsou rovněž stablecoiny navázané na euro. Problém však spočívá v tom, že se k nim evropské komerční banky i Evropská centrální banka stavějí zdrženlivě. Volí tak poměrně odlišný přístup než centrální banka a komerční banky ve Spojených státech.

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Volatilita zůstává vysoká

I přes relativně pozitivní postoj centrální banky k bitcoinu její zástupci – stejně jako představitelé Partners Banky – zdůrazňují jeho hlavní charakteristický rys. Tím je vysoká volatilita a s ní související rizikovost investice.

„Volatilita ceny bitcoinu je ve srovnání s ostatními, konvenčními, aktivy velmi vysoká. (…) Volatilita bitcoinu stále dosahuje násobků volatility ceny zlata, které je samo o sobě považováno za velmi volatilní aktivum,“ uvádí experti z ČNB.

Zároveň doplňují, že volatilita bitcoinu se postupně přibližuje volatilitě některých rizikovějších akciových titulů, například technologických společností. Tomu odpovídá i letošní vývoj ceny bitcoinu, která se dlouhodobě drží kolem již zmíněných 60 tisíc dolarů.

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