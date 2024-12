Nevidím zásadní disproporci mezi zájmem mužů a žen o investování, říká expertka

Projevují ženy zájem o investování? Stoupá jejich počet v čase? A jak si stojí ve srovnání s muži?

Mezi současnými klienty naší společnosti tvoří ženy přes 40 procent. Nevidím tedy zásadní disproporci mezi zájmem mužů a žen.

Jak podle vašich zkušeností investují ženy, konkrétně do čeho?

Ženy u nás investují primárně do podílových fondů, přičemž využívají celé spektrum jejich zaměření od nejkonzervativnějších krátkodobých fondů po dynamické akciové fondy.

Podle všech možných průzkumů ženy investují méně rizikově než muži. Čím si to vysvětlujete? A dělají podle vás dobře?

V produktech s největší rizikovostí je u nás poměr investic žen vůči mužům trochu jiný. Máme zde asi 30 procent žen proti 70 procentům mužů. Skutečně tak s průzkumy lze souhlasit. Důvody můžou být různé – ženy mohou být skutečně konzervativnější anebo mít zároveň kratší investiční horizont. Není možné říct paušálně, zda dělají dobře či špatně, právě proto, že jejich cíle nemusí být s dynamickou investicí kompatibilní.

Rozhodně bych však doporučila při dlouhém horizontu vyzkoušet pravidelnou investici menší částky do akciového fondu – riziko se tak zásadním způsobem sníží a potenciál zhodnocení je zároveň mnohem větší.

Lucie Simpartlová Vystudovala ekonomickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni, odkud pochází. První profesní zkušenosti získala v brokerské společnosti. Působila na pozicích obchodní ředitelky a manažerky obchodu v nadnárodní investiční společnosti. Je členkou dozorčí rady Simplea pojišťovny, předsedkyní dozorčí rady Partners Financial Services a ředitelkou a předsedkyní představenstva Partners investiční společnosti.

Dělají nějakou chybu ženy v přístupu k nakládání s penězi?

Nedomnívám se, že by byl nějaký zásadní rozdíl mezi muži a ženami ohledně nakládání s penězi – chybu může udělat každý. Možná ženy trochu spoléhají na muže, že se o ně postarají, zejména v určitých obdobích života.

To je samozřejmě přirozené, ale určitě nelze očekávat, že to tak skutečně bude a rozhodně ne po celý život. Vždycky je vhodné myslet na svojí vlastní finanční rezervu. A k tomu jsou investice ideální.

Mají podle vás české ženy dost peněz na to, aby investovaly na finančních trzích?

Na to, aby bylo možné začít investovat a vytvářet si finanční rezervu, není nutná zásadní částka – stačí pár stovek třeba pro pravidelnou investici do fondu. I tak lze za určitou dobu vytvořit zajímavý objem prostředků.

Co byste doporučila ženám, které tvrdí, že nemají dost zkušeností?

Ženy si možná neuvědomují, že začít investovat je jednoduchá věc. Není nutné studovat množství materiálu, pokud se do toho samozřejmě nechcete ponořit naplno a věnovat se obchodování na burze. Stačí svěřit peníze ověřenému správci podílových fondů a investovat už od pár set korun. Dostupnost a jednoduchost je skutečně velká.

Co doporučujete pro začátek?

Pro začátečníky doporučuji sjednat si pravidelnou investici na minimální částku do otevřeného podílového fondu. Člověk si na tom vyzkouší, jak vše funguje, a to za relativně málo peněz. Určitě bych si nechala poradit, případně i sjednat smlouvu od nezávislého finančního poradce nebo bankéře, který je k tomu kompetentní a má splněné všechny potřebné zkoušky.

Měl by vám dát vyplnit investiční dotazník, z něhož zjistí vaše zkušenosti, znalosti, rizikový profil a podle toho navrhnout ideální portfolio. Druhá cesta je uzavřít si smlouvu sám, například přes web společnosti, ale musíte počítat s tím, že se rozhodujete sami za sebe.