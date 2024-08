Investujete? Pozor na dluhopisy divných firem i vemlouvavé telefonisty

Kdo na to má peníze, ten investuje, chtělo by se říci k aktuální situaci na finančním trhu v Česku. Způsobů, jak na to, se nabízí hned několik. V zásadě se ale investování dělí na pasivní a aktivní. V prvním případě svěříte peníze profesionálům v oboru, v druhém případě investujete sám, tedy přímo.

Tak trochu samostatnou kapitolou jsou pak investice prostřednictvím penzijních fondů s cílem zajistit se na stáří. I když se v Česku hovoří o penzijním spoření, nejde o nic jiného než opět o investování. Ve všech případech poptávka v Česku roste.

„V segmentu investic registrujeme nárůst zájmu o 40 procent,“ shrnuje výsledky za letošní první pololetí oproti prvnímu pololetí loňského roku obchodní ředitel společnosti Partners Jan Brejl.

Za tímto růstem podle něj stojí především klesající úrokové sazby na spořicích účtech a také zvýšení zájmu o pravidelné investování, které je podpořeno dlouhodobým investičním produktem. Ten umožňuje investice odečíst od daňového základu. Skutečností je, že letošní novinka – dlouhodobý investiční produkt, takzvaný DIP – akceleroval investiční trh.

Dlouhodobý investiční produkt můžeme připodobnit k určité schránce, do které si lidé převádějí jednotlivé investiční, ale i další finanční produkty. Od státu pak získají daňové zvýhodnění. Avšak pozor, DIP není klasický penzijní fond se státní podporou, přísně regulovanými poplatky a rovněž daňovými úlevami. Je doplňkem k nim.

„Já osobně si troufnu tvrdit, že DIP bude ve svém náběhu úspěšnější nejen než někdejší důchodové spoření, takzvaný druhý důchodový pilíř, ale možná i více než doplňkové penzijní spoření, reformovaný třetí pilíř,“ říká výkonný ředitel České asociace společností finančního poradenství a zprostředkování Marek Černoch.

Důvody růstu obliby investování

Důvodů, proč v Česku roste zájem o investování, je ale více. Jan Brejl vyjmenovává i některé další.

„Hodně tomu přispívá nástup do produktivního věku generací, které nezažily ´divoké devadesátky´. Mají i zajímavý pohled na způsoby tvorby rezerv na stáři. Dobře je to vidět u doplňkového penzijního spoření, kdy tento produkt považují za příliš omezený a raději si vybírají z širších nástrojů investičního světa,“ tvrdí.

A má pravdu. Jeho slova potvrzuje obchodní ředitel společnosti XTB pro Česko a Slovensko, která si žádá od investorů aktivní přístup k investicím, Vladimír Holovka.

„Zájem o investování, ale i finanční gramotnost a povědomí o investicích rostou v Česku i na Slovensku již delší dobu, ale covid vše dramaticky urychlil. Každý může tento trend sledovat i v rámci našich obchodních výsledků. Jsme burzovně obchodovaná firma a musíme tyto informace pravidelně zveřejňovat,“ říká.

Na otázku, jak „covid vše dramaticky urychlil“, odpovídá: „Za covidu lidé nemohli chodit ven, neměli pořádně kde a za co utrácet, a proto se přesouvali k online ´koníčkům´. Investování pak bylo jedním z nich.“

Situaci podle něj nahrály i tehdejší výkyvy na trzích, takzvaná volatilita. Ta totiž pro obchodníky a investory představuje jednoznačné obchodní příležitosti, které spočívají v rychle se měnících rozdílech mezi nákupní a prodejní cenou investičních nástrojů.

Denní obchodníci, takzvaní tradeři, tak vydělávají na rychle se měnících cenách investičních nástrojů, dlouhodobí investoři zase nakupují tyto nástroje se slevou. Samozřejmě, že to samé dobře platí i obráceně – tradeři prodělávají na rychle se měnících cenách investičních nástrojů a dlouhodobí investoři prodávají se ztrátou to, co draze nakoupili. Avšak tak už to na trzích chodí. Podle Holovky do hry ale vstoupily i další faktory.

„Dalším faktorem se ukázaly i vládní podpory a pumpování likvidity do trhů. Aspektů v době covidu bylo vícero, ale téměř všechny hrály do karet zájmu o trhy, investování i trading,“ vysvětluje Holovka.

Když jde o peníze, je třeba být obezřetný

To, že se investování stává čím dál více běžnou součástí hospodaření českých domácností, je podle odborníků pozitivní. Česko se tím přibližuje západním zemím, kde domácnosti své volné prostředky běžně investují. Ať už z důvodu, aby se lidé zajistili na stáří nebo svůj nabytý majetek udrželi, zhodnotili a předali dětem.

Je ale třeba postupovat uvážlivě a opatrně. „Každému doporučuji být velmi obezřetný u rozhodnutí kam a komu své prostředky svěřuji. Zvýšené pozornosti je nutné dbát především u dluhopisů méně známých firem, které slibují vysoké zhodnocení. Pamatujte, že součástí investování je vždy i diverzifikace. To je staré známé investorské pravidlo – nedávejte všechna vajíčka do jednoho košíku,“ radí Jan Brejl.

Diverzifikaci investic jako základ zdravého investování vnímá i Vladimír Holovka. I ten ale upozorňuje na konkrétní problematické investice, které se v Česku rozmohly jako houby po dešti. A není páky, která by je z trhu dostala pryč.

Varuje především před společnostmi, které u nás roky telefonicky obtěžují potenciální investory se zaručenými tipy se zhodnoceními desítek procent ročně. Podle něj mají většinou velice dobře propracované postupy, jak klienta přesvědčit k tomu, aby s nimi začal obchodovat.

„Při prvním kontaktu většinou nabídnou investici do nějaké známé firmy. Určitě znáte Facebook nebo Apple, často začínají. A skutečně první obchody udělají na notoricky známých akciích, ale pak klienta převedou do méně známých akcií, nebo přímo na komoditní trh. A tam už mají obrovský prostor pro účtování si enormních poplatků, protože je dokáží snadněji skrýt,“ varuje Holovka.