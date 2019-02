Investiční pojištění: Rozpoznáte pravdivé informace od lží?

1. Produkty investičního ŽP se neliší, všechny mají podobnou nákladovost.

Lež.

Stejně jako existují běžné účty s vedením zdarma a běžné účty s vyššími poplatky, tak i u investičního pojištění se nákladovost liší. Jako příklad jsme spočítali poplatky zaplacené z investiční části při pravidelné měsíční investici 1 000 korun za dobu trvání 30 let. Údaje vycházejí ze sazebníků pojišťoven zveřejněných na internetových stránkách k 13. 1. 2019. Pokud pojišťovna nabízí více typů investičního pojištění, vypočítala se dražší varianta.

Pojišťovna Celkové poplatky za 30 let O jakou část ze zaplacené investice přijdu Aegon 50 400 Kč 14,0 % AXA 54 576 Kč 15,2 % Allianz 10 800 Kč 3,0 % Česká podnikatelská pojišťovna 43 613 Kč 12,1 % Česká pojišťovna 14 400 Kč 4,0 % ČSOB pojišťovna 53 400 Kč 14,8 % Generali 19 200 Kč 5,3 % Kooperativa 39 387 Kč 10,9 % MetLife 48 395 Kč 13,4 % NN 44 250 Kč 12,3 % Uniqa 33 176 Kč 9,2 % Zdroj: sazebníky pojišťoven, čím vyšší hodnota, tím horší výsledek

2. Poplatek z investice přes 5 % je normální.

Lež.

Pokud chcete zhodnocovat volné prostředky na stáří, máte na výběr z více druhů produktů. U všech platíte poplatek z hodnoty fondu, ale výrazně se liší poplatky z investice. U penzijního spoření jsou zakázané zákonem (poplatek je tedy 0 %), u programů pravidelného investování v podílových fondech záleží na druhu fondu. Nikdy však není vyšší než 5 % z celkově zaplacené investice. Pouze u životního pojištění se můžete setkat s extrémní nákladovostí přes 10 % z investiční složky.

3. Když uzavřu produkt s vysokými poplatky a zjistím to až po letech, pomůže mi finanční arbitr.

Lež.

Žádný zákon nereguluje výši poplatků u investičního pojištění. Uzavření pojištění je projevem vaší svobodné vůle a následky špatné volby si nesete sami. Finanční arbitr vám pomůže pouze v případech, že u produktu například nebyly jasně stanovené poplatky či srážky rizikového pojistného. A to už se dnes většiny produktů nabízených na trhu netýká. Hned na počátku si proto pohlídejte, že z investice nezaplatíte více než 5 % na poplatcích.

4. Když jsem si v minulosti uzavřel drahé životní pojištění, je nejlepší ho zrušit a uzavřít si levnější.

Lež.

Největší poplatky u většiny produktů ŽP zaplatíte v prvních pěti letech. Trvá vaše smlouva už několik let? Zaplacené poplatky vám nikdo nevrátí a zrušení smlouvy může být chyba. Jestli vám nějaký poradce předělání smlouvy nabízí, chtějte od něj detailní srovnání obou variant: ponechat, nebo zrušit. Srovnání požadujte písemně a dobře ho uschovejte. Kdyby bylo chybné, můžete se v budoucnu snadno domáhat náhrady vzniklé ztráty. Bez jasného výpočtu a písemného zdůvodnění své staré smlouvy nikdy nerušte.

5. Je obtížné zjistit, jak jsou poplatky u investičního pojištění vysoké. Sazebníky poplatků jsou nesrozumitelné.



Lež. Pravda je to v případě, že neumíte dělit na kalkulačce a nevíte, co jsou procenta.

Je pravda, že některé produkty mají sazebníky na několik stran a použitá terminologie je pro normálního člověka zcela nepochopitelná. Nově však každá pojišťovna přidává ke smlouvě tabulku, kde je vyčíslená výše počátečních a dalších poplatků. Když tyto dvě hodnoty sečtete a vydělíte celkovým zaplaceným pojistným, hned víte, kolik procent z pojistného jde na poplatky. A pokud je vyšší než 5 %, není produkt k investování vhodný.

6. Potřebuji investiční pojištění, abych mohl získat maximální možný příspěvek od zaměstnavatele.

Lež.

Zaměstnavatel svým zaměstnancům může přispět až 50 000 Kč ročně, ale tento limit je společný pro životní pojištění (ŽP) a penzijní spoření (DPS). Přispívá-li váš zaměstnavatel jen na ŽP, nebo požaduje kombinaci ŽP a DPS, je to jeho rozhodnutí. Zákon ho k tomu nenutí. Vzhledem k regulaci poplatků v DPS je pro zaměstnance mnohem výhodnější dostávat příspěvek do penzijního spoření než do životního pojištění.

7. Zaměstnavatel si může určit produkt investičního pojištění, na který bude přispívat.

Lež.

Od 1. 12. 2018 zaměstnavatel nesmí příspěvek omezovat na konkrétní produkt. Pokud tedy máte v rámci zaměstnaneckých benefitů právo na příspěvek na ŽP, můžete si pojištění vybrat sami. A samozřejmě volte nejlépe produkt s nízkými poplatky, aby byla „naspořená“ částka na konci co nejvyšší.