Dana Jakešová
Ještě před pár lety bylo investování téma spíše pro menší skupinu lidí. Dnes už jde v nějaké formě o běžnou součást většiny rodin. Data ukazují, že ochota Čechů investovat roste rychle. Zároveň ale obrovské množství peněz zůstává ležet na bankovních účtech. Zeptali jsme se proto pěti odborníků, jak s investováním začít.
Pěti odborníkům, kteří se pohybují ve světě financí a investic jsme položili čtyři otázky. V odpovědích hodnotí, jak jsou na tom Češi s investováním, jestli se ho stále obávají, nebo jsou dnes již odvážnější. Shrnují také, jakých chyb se nejčastěji dopouštějí investoři-začátečníci. A radí, jak na to jít správně, které produkty mohou být vhodné a proč, co vše je dobré vzít v potaz.

Otázky

1. Jaký je dnes zájem o investování?
2. Jaké jsou nejčastější chyby začátečníků?
3. Jaké produkty byste doporučil investorům-začátečníkům?
4. Jak nastavit cíl, horizont a riziko i s malou částkou?

Marek Podrabský, ředitel investic v Raiffeisenbank

1. Jaký je dnes zájem o investování?
Napříč celou společností, a to především u mladší generace, vidíme rostoucí zájem o téma investic. Tomuto trendu napomáhá i představení nových forem investování, jako je například Dlouhodobý investiční produkt, který si během prvních dvou let získal velkou oblibu. A vidíme, že se i díky dostupnosti investováním prostřednictvím mobilních aplikací zpřístupňuje investování širšímu okruhu investorů. Je možné začít s menšími částkami a z pohodlí domova.

Marek Podrabský

Raiffeisenbank, Podrabský Marek

Ředitel investic Raiffeisenbank zodpovědný za investiční strategii, rozvoj produktů a vedení celého investičního kmene

Klíčová postava digitalizace investování v bance, stojí za úspěchem aplikace Raiffeisen Investice a její expanzí do zahraničí

Silné odborné zázemí a dlouhodobé zaměření na investiční chování klientů, včetně edukace, rozvoje nabídky fondů, ETF a podpory produktů typu DIP

2. Jaké jsou nejčastější chyby začátečníků?
Z mého pohledu je nejčastější chybou odkládání rozhodnutí začít. Každý rok, o který začne klient později, má velký dopad. Pokud by například chtěl mít v důchodu v 65 letech 5 milionů korun a investoval s průměrných výnosem 7 procent ročně, tak by mu stačilo ve 20 letech investovat měsíčně 1 318 korun a ve 40 letech už by musel měsíčně investovat 6 172 korun, aby dosáhl stejného výsledku. Právě čas a složené úročení tak hrají v dlouhodobém úspěchu investování největší roli.

3. Jaké produkty byste doporučil pro investory-začátečníky?
Pro začínající investory jsou zpravidla nejlepší volbou široce diverzifikované produkty, jako jsou třeba podílové fondy a ETF. Ty mají výhodu v tom, že se s jejich pomocí investor-začátečník nevystavuje riziku chybného výběru například jedné konkrétní akcie.

Obecně nejjistější volbou v tomto případě bývají smíšené fondy zahrnující jak akciovou, tak dluhopisovou složku. A v nabídce se dají lehce nalézt odpovídající varianty pro všechny typy začínajících investorů. Samozřejmě je možné využít i služby investičního poradenství, jehož prostřednictvím klientům pomáháme i u nás v bance najít vhodný produkt pro jejich první investici.

4. Jak nastavit cíl, horizont a riziko i s malou částkou?
Mezi jednotlivými klienty se mohou preference výrazně lišit. Ale co je pro všechny společné, je důležitost, jakou hraje v investování čas. Není zase tak zásadní stanovit si nějaký konkrétní cíl, je třeba především začít.

Ideální je vybrat si nějaký široce diverzifikovaný produkt, jako je například podílový fond nebo třeba ETF (viz výše) a začít si do tohoto produktu každý měsíc posílat pár stovek nebo několik tisíc korun měsíčně. A díky tomu získat přímou zkušenost s investováním a následně postupně zvyšovat částky. Tímto způsobem si je klient nejlépe schopen postupně ujasnit, jaká je jeho preference, tolerance rizika a jakým způsobem chce investovat.

Ota Janda, ředitel společnosti Coingarage

Ota Janda

Ota Janda - zakladatel a šéf krypto burzy Coingarage

Podnikat začal ve 21 letech

O krypto se zajímá 10 let

Je jednatelem společnosti Coingarage

Se svojí firmou míří na konzervativní investory

Jeho koníčkem je fenka maďarského ohaře

1. Jaký je dnes zájem o investování?
Zájem o investování v posledních letech dramaticky roste, a to napříč všemi generacemi. Dříve bylo investování vnímáno jako doména bohatých a zkušených, ale dnes se stává běžnou součástí finančního plánování i pro mladé lidi a rodiny.

Díky moderním technologiím a mobilním aplikacím může dnes začít investovat prakticky kdokoli s pár stovkami korun. Vedle tradičních akcií a fondů vidíme také obrovský nárůst zájmu o digitální aktiva, jako je bitcoin, který pro mnohé představuje novou formu uchovatele hodnoty v digitálním věku.

2. Jaké jsou nejčastější chyby začátečníků?
Tou úplně nejčastější je investování bez jasného cíle a plánu. Lidé začnou posílat peníze do nějakého produktu, aniž by věděli, proč to dělají, na jak dlouho a jaké riziko jsou ochotni podstoupit.

Další velkou chybou jsou emocionální rozhodnutí. Začátečníci mají tendenci panicky prodávat, když trhy klesají, a naopak naskakovat do rozjetého vlaku z „chamtivosti“ (tzv. FOMO – strach z promeškání příležitosti), když ceny letí vzhůru. Správný investor přitom dělá pravý opak. S tím souvisí i honba za „zaručenými tipy“ od známých nebo z internetových diskusí, místo aby se drželi své dlouhodobé strategie.

Mezi další časté prohřešky patří nedostatečná diverzifikace (vsazení všeho na jednu kartu), podceňování vlivu poplatků, které mohou z dlouhodobého hlediska výrazně snížit výnosy, a příliš krátký investiční horizont s očekáváním rychlého zbohatnutí.

3. Jaké produkty byste doporučil pro investory-začátečníky?
Neexistuje jeden univerzální produkt pro všechny, výběr vždy závisí na cíli, horizontu a vztahu k riziku. Pro úplné začátečníky je však klíčová jednoduchost, nízké náklady a diverzifikace.

4. Jak nastavit cíl, horizont a riziko i s malou částkou?
Nastavení těchto tří parametrů je naprosto klíčové a na velikosti částky přitom nezáleží. Naopak, právě u malých částek je důležité začít správně a vybudovat si dobré návyky.

Za prvé je to cíl – je nutné být konkrétní: Neříkat si „chci být bohatý“ ale: „Chci si za 5 let našetřit 150 tisíc korun na akontaci na auto“ nebo „Chci si za 20 let vytvořit rezervu 1 milion korun k důchodu“. Konkrétní cíl dodá motivaci a pomůže určit potřebnou strategii.

Druhým parametrem je investiční horizont – Jak daleko je váš cíl? Čas je nejlepší přítel investora. Čím delší máte horizont, tím více rizika si můžete dovolit, protože máte čas „přečkat“ případné tržní propady. Pro cíle pod 3 roky jsou vhodné spíše spořicí účty. Pro cíle nad 5 let už můžete směle investovat do dynamičtějších aktiv, jako jsou Bitcoin nebo akcie.

A třetím je vztah vůči riziku: Upřímně si odpovězte, jak byste se cítili, kdyby hodnota vaší investice dočasně klesla o 20 procent nebo i více. Pokud byste panikařili a prodávali, volte konzervativnější produkty. Pokud to vnímáte jako příležitost k levnějšímu nákupu, můžete si dovolit vyšší riziko.

Hypotéka po padesátce? Banky se jim nebrání, má to však určitá „ale“

Největší síla je v pravidelnosti. Nastavte si trvalý příkaz na 500 nebo 1 000 korun měsíčně a posílejte je do vybraného investičního produktu jako je ETF, Bitcoinové spoření a podobně. Díky průměrování nákladů (DCA) budete nakupovat někdy levněji, někdy dráž, ale v dlouhodobém horizontu je to nejefektivnější strategie. Nejdůležitější je začít. I malá, ale pravidelně investovaná částka dokáže za několik let udělat divy.

Jan Berka, hlavní ekonom Portu

Jan Berka

Jan Berka, Portu

Hlavní ekonom investiční platformy Portu

Vede analytický tým, se kterým komentuje ekonomický a tržní vývoj a připravuje výhledy

Přednáší na Metropolitní univerzitě Praha

Je spoluautorem knihy Trhy: měnová politika pro nadšence a investory

1. Jaký je dnes zájem o investování
V posledních letech výrazně roste. Jestli covid přinesl něco dobrého, je to právě zájem o investice, především u mladších generací. Uvědomují si, že se o ně stát ve stáří nepostará a začínají investovat brzy.

Zájem přitahuje především jednoduchost, kterou umožňují moderní investiční platformy, touha bez starostí se zajistit na budoucnost a nenechat své peníze ležet ladem na účtě, kde z nich ukrajuje inflace.

2. Jaké jsou nejčastější chyby začátečníků?
Snaží se časovat trh, chtějí všechno hned a zbytečně riskují sázkami na výrazně riziková aktiva, aniž by se zamysleli nad výhodami diverzifikace – tedy nad rozložením investice mezi různé akcie a dluhopisy, z různých odvětví a koutů světa. Velkou chybou je investovat do něčeho, čemu nerozumím, nechat se nalákat vysokými „zaručenými“ výnosy nebo vsadit vše na jednu.

3. Jaké produkty byste doporučil pro investory-začátečníky?
V jednoduchosti je síla, a pokud je investování navíc levné, jde o ideální kombinaci. Pro začínajícího investora je vhodnou volbou burzovně obchodovaný fond (ETF). Ten kopíruje výkonnost určitého indexu (například S&P 500, kde je zastoupeno 500 velkých amerických firem).

Člověk tak rozkládá riziko, protože nesází na úspěch jedné firmy, ale na stovky najednou. Nabízí jednoduchou a snadno pochopitelnou strukturu, nízké náklady a možnost investovat už od několika stokorun. Případně si mohu u investičních platforem nechat automaticky poskládat celé investiční portfolio na míru a nemusím se o nic starat.

4. Jak nastavit cíl, horizont a riziko i s malou částkou?
Zamyslete se, jaký je váš investiční cíl. Chcete si budovat finanční polštář na stáří, vytvořit základ pro hypotéku? Od toho se odvíjí i vhodný časový horizont investice. Pokud investujete na přilepšení ve stáří, může být váš časový horizont v řádu desítek let.

Důležité je začít co nejdřív, i malé částky investované pravidelně dokážou díky času hodně vyrůst. Dlouhodobý časový horizont pomáhá rozložit riziko a využít efektu složeného úročení, kdy se zisky z investic dále úročí. To otevírá prostor pro volbu rizikovějších aktiv, například akciových ETF.

Pokud začínáte v mládí, zkuste si najít zprostředkovatele, který nabízí nějaké zvýhodnění – například v Portu máme zvýhodněný účet pro mladé do 26 let. U investování na důchod zase lze využít státem podporovaný dlouhodobý investiční produkt (DIP), kde si můžete vklady až do výše 48 tisíc korun odečíst z daňového základu a ušetřit tak na daních až 7 200 korun ročně.

Vladimír Holovka, Branch Director XTB

1. Jaký je dnes zájem o investování?
Zájem o investování stále roste. Pro mladší generaci se z něj stává běžná součást života, ne výjimečná aktivita. Lidé díky nedávným zkušenostem citlivěji vnímají dopad inflace a potřebu dlouhodobého investičního horizontu. Pozitivně také vidíme rostoucí zájem žen, které se k investování odhodlávají čím dál častěji.

Vladimír Holovka

Vladimír Holovka, XTB

Absolvent oboru Finance, Vysoká škola ekonomická v Praze

Od 2013 obchodní ředitel XTB

Od 2025 ředitel XTB pro Českou republiku, Slovensko a Maďarsko

2. Jaké jsou nejčastější chyby začátečníků?
Nejčastěji mají nerealistická očekávání a chtějí rychlé vysoké výnosy. S tím často souvisí potřeba být ihned od začátku příliš aktivní. Začátečníci také podléhají emocím, honí „horké tipy“ nebo investují spontánně podle titulků v médiích. Často neřeší dostatečnou diverzifikaci a podceňují význam pravidelnosti a dlouhodobého plánu.

3. Jaké produkty byste doporučil pro investory-začátečníky?
Pro začátek dávají největší smysl široce diverzifikovaná ETF, ideálně ta, která kopírují globální akciové indexy. Jsou jednoduchá na pochopení, transparentní a mají nízké náklady, což je pro dlouhodobý výsledek zásadní. Začátečníkům zároveň pomáhají vyhnout se riziku výběru jedné konkrétní akcie bez dostatečných zkušeností.

Hypotéky přešlapují na místě. Ceny bytů rostou, stoupá podíl nájemního bydlení

4. Jak nastavit cíl, horizont a riziko i s malou částkou?
Důležité je mít jasný cíl a ideálně delší horizont. Právě čas umožňuje naplno využít sílu složeného úročení, takže i malé pravidelné částky mohou dlouhodobě přinést velmi zajímavý výsledek. S malou částkou je navíc praktické začít jednoduše a pravidelně, protože tím investor postupně získá důležitou zkušenost i klid při běžných výkyvech trhu. Riziko by mělo odpovídat tomu, kdy budete peníze potřebovat neboli čím kratší horizont, tím opatrnější přístup můžeme aplikovat.

Michal Semotan, portfolio manager J&T Investiční společnosti

Michal Semotan

J&T Investiční společnost - Semotan Michal

Portfolio manažer akciových fondů J&T

Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, Fakultu financí a účetnictví, obor finance a je držitelem makléřské licence

Specializuje na akciové trhy a kapitálové investice

Praxe na finančních trzích od roku 1997

V rámci J&T od roku 1998

Bývalý makléř a vedoucí obchodování na akciových trzích

V J&T Investiční společnosti od roku 2012

1. Jaký je dnes zájem o investování?
Evidujeme výrazně vyšší zájem o investice než dříve, lidé si uvědomují, že je potřeba investovat, pracovat se svými penězi, a to co nejdříve. O investování se zajímají i lidé výrazně mladší, než to bylo dříve, postupně se tak v Česku přístup k investování zlepšuje.

Důvodem je i vyšší přístupnost k investicím přes různé platformy, online možnost zadávání investic je již nyní standardem. Také dostatek informací pomáhá popularitě investování, i když je potřeba na zdroje informací dávat určitě pozor a je nutno si tyto informace třídit.

2. Jaké jsou nejčastější chyby začátečníků?
Rozhodně by neměli začátečníci vsadit vše na jednu kartu, je potřeba investovat postupně a svoje portfolio diverzifikovat. Je vhodné se pro začátek pobavit s někým, kdo investování rozumí, ideální vsadit na profesionální správce majetku.

3. Jaké produkty byste doporučil pro investory-začátečníky?
Tady záleží na době, po kterou chcete investovat. Pokud jde o minimálně 5letý investiční horizont, doporučil bych akciový fond zajištěný do domácí měny, postupně lze přidat fond zaměřený na určitý sektor či region. Bavíme se zde o investování, ne spoření, ale právě s delším časovým horizontem je výrazněji minimalizováno riziko ztráty, a naopak roste možný realizovaný výnos.

4. Jak nastavit cíl, horizont a riziko i s malou částkou?
Cíl je potřeba nastavit podle toho, co s penězi v budoucnu zamýšlíte. Čím delší horizont, tím více rizikovou investici můžete podstoupit. I s menšími částkami lze dlouhodobě vybudovat zajímavou finanční sumu, ale žádá si to čas. Naopak, pokud máte kratší časový horizont, musíte volit méně rizikové investice a tomu odpovídá nižší zhodnocení. Toto je realita investování, kterou nelze změnit.

Témata: Investice, Akcie

