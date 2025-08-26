Jste rentiér, nebo budovatel? Odborník radí, jak investovat ve zbytku roku

Někteří lidé bývají nejistí v tom, kdy a za jakých podmínek začít investovat. A ty, kteří už investují, zase trápí, zda už peníze raději vybrat s ohledem na nejistý směr trhů. Častá otázka proto zní: kdy je ten správný čas pro začátek nebo výběr a kdy ještě počkat. Tento přístup může být dvousečný. Tipy, jak o tom přemýšlet, přibližuje finanční poradce Partners Martin Kubát.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Rok 2025 zatím nepřinesl investorům úplně klidné spaní. Po silném růstu akciových trhů v první polovině roku se atmosféra začíná měnit. Donald Trump opět plní titulky. Tentokrát s návrhem nových celních opatření, která mohou výrazně ovlivnit globální obchodní vztahy.

Trhy uvítaly dohodu o clech. Akciové podílové fondy v červenci přidaly

Reakce trhů je zatím opatrná, ale nervozita se stupňuje. Akciové indexy kolísají, volatilita stoupá a řada investorů začíná přehodnocovat, zda zůstat zainvestovaní, nebo raději počkat, „až to přejde“.

Jenže právě teď je klíčové nepanikařit. Pokud máte dobře nastavenou investiční strategii, nemělo by se nic zásadního měnit. Vaše rozhodnutí by se neměla řídit titulky v médiích, ale tím, kdo jste, v jaké jste životní situaci a jaký máte cíl.

Zeptejte se sami sebe Co plánuji?

Zastavte se a zeptejte se sami sebe – jsem budovatel, rentiér, nebo ochránce? Podle odpovědi si přečtěte doporučení, jak postupovat.

1. Jsem budovatel

Budovatel je ten, kdo majetek teprve buduje. Možná vám je 35, podnikáte, daří se vám a každý rok odkládáte část zisků stranou. Máte 20 a více let do chvíle, kdy z těchto peněz budete chtít čerpat. Pak by pro vás současné kolísání nemělo hrát žádnou roli. Naopak, můžete z něj těžit. Pokud trhy v příštích měsících výrazněji klesnou, řekněme o více jak 20 % ze svých současných maxim, může to být skvělá příležitost k dalším nákupům. Ne hned, ne bezhlavě, ale připraveně a s rozvahou. Mějte část peněz v záloze a držte se plánu.

Martin Kubát

Martin Kubát, majitel Partners privátní poradenské kanceláře ve Zlíně

Je držitelem titulu EFP (European Financial Planner) – nejvyšší evropský titul a certifikát v oblasti finančního poradenství a plánování.

Ve finančním a investičním poradenství se pohybuje od roku 2010.

Je majitelem Partners privátní poradenské kanceláře ve Zlíně.

2. Jsem rentiér

Rentiér už z majetku čerpá. Tady je důležitá jiná otázka – jsou moje portfolio a emoce připravené na kolísání? Nejsou příjmy zbytečně závislé na výkyvech trhu? Mám rezervní polštář, ze kterého mohu v případě potřeby několik měsíců nebo i let čerpat bez nutnosti prodávat investice v nevhodnou dobu? Pokud ano, výborně. Pokud ne, možná je právě teď čas znovu přehodnotit složení portfolia. Zvažte, jestli nepotřebujete stabilnější část, například ve formě konzervativních nástrojů nebo dividendových aktiv.

3. Jsem ochránce

Ochránce už svůj majetek nechce nutně rozšiřovat, ale především zachovat. Může jít o člověka, který prodal firmu, zdědil větší obnos, nebo prostě nechce podstupovat zbytečné riziko. Zde bývá častou chybou přílišná opatrnost – například držet 80 % majetku v hotovosti. Přitom inflace tyto prostředky postupně znehodnocuje. I pro ochránce existují strategie, jak majetek efektivně rozdělit mezi různé typy aktiv. Například nemovitosti, dluhopisy nebo i část kvalitních akcií. Podstatné je, aby strategie nebyla závislá na jedné třídě aktiv (akcie, dluhopisy, nemovitosti, zlato či vlastní firma). A zároveň, abychom nepanikařili s každou zprávou v médiích.

Nemovitostní fondy mohou i letos očekávat nadprůměrný rok, říká šéf Trigea

Základy dobré strategie

Ať už jste v jakékoli z těchto situací, první krok je stejný - udělejte si pořádek. Ne ve světových trzích, ale ve svých financích. Zastavte se, projděte si, kde a jak investujete, co od toho čekáte, a zda tomu vaše aktuální nastavení opravdu odpovídá. Je v pořádku investice rozdělit. Je v pořádku mít rezervy. Ale není v pořádku nemít plán a strategii, která dává smysl vaší životní situaci.

Zároveň připomínám jednu důležitou věc – běžné kolísání akciových trhů je zcela normální. Standardní akciové trhy kolísají v průměru o 15 % ročně (volatilita). Pokud investujete, musíte s tím počítat. Strategie by měla být připravena na výkyvy, ne je ignorovat. Ne každý pokles je důvod k panice, naopak – často je to příležitost. Ale jen pro ty, kteří jsou připraveni.

Když trhy padají: Strategie, která ochrání nervy i peníze

Jak postupovat prakticky

Pokud svou strategii zatím nemáte nebo si nejste jisti jejím nastavením, dejte si to jako cíl pro druhou polovinu roku 2025. Sedněte si s kvalitním investičním poradcem. Pomůže vám vše projít, nastavit a hlavně dlouhodobě držet kurz. Protože strategie, kterou nedržíte, je jako mapa, kterou nepoužíváte. K cíli vás nedovede.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Polovina absolventů podepisuje pracovní smlouvu bez čtení, pak se nestačí divit

Premium

Začátek kariéry bývá pro čerstvé absolventy plný očekávání – ale často i chyb. To může vést k nepříjemným překvapením, například při změně pracovní náplně, místa výkonu práce nebo délky zkušební...

Hledáte práci? Pozor na sociální sítě. Co všechno personalisté sledují

Premium

Léta zkušeností, vyladěný životopis, pohovor na jedničku. Jenže nakonec stejně zase vzali někoho jiného. Kde se to mohlo pokazit? Možná za to mohou sociální sítě. Buď proto, že žádné nemáte, nebo...

Investiční mapa Evropy 2025. Proč má Česko náskok před Chorvatskem i Německem

Advertorial

Evropský trh s rezidenčními nemovitostmi prochází proměnou. Klesající úrokové sazby, nové zákony, tlak na udržitelnost i měnící se nájemní trh otevírají nové příležitosti. Jak si v tomto prostředí...

Spořicí produkty na penzi jsou až druhou volbou. První je vlastní bydlení

Vývoj cen a poměrů na tuzemském realitním trhu podle analytiků ovlivňuje absence skutečné důchodové reformy. A to mnohem více, než jsou si čeští politici vůbec ochotni připustit. Jaká je realita,...

Online záznam o dopravní nehodě si řidiči chválí, je chytrý a rychlý

Česká kancelář pojistitelů spustila v červenci webovou aplikaci Bouračka. Ta přináší moderní a rychlé řešení pro řidiče, kteří se stanou účastníky dopravní nehody. Nový online nástroj řidičům...

Ceny nemovitostí lámou rekordy. U některých už se ale karta obrací

První pololetí ukázalo, jakou dynamiku dokáže získat realitní trh po oživení toho hypotečního. „Zásah“ však není rovnoměrný, vykazuje značné regionální rozdíly. Zatímco některé lokality zažívají až...

26. srpna 2025

Jste rentiér, nebo budovatel? Odborník radí, jak investovat ve zbytku roku

Někteří lidé bývají nejistí v tom, kdy a za jakých podmínek začít investovat. A ty, kteří už investují, zase trápí, zda už peníze raději vybrat s ohledem na nejistý směr trhů. Častá otázka proto zní:...

26. srpna 2025

Hledáte práci? Pozor na sociální sítě. Co všechno personalisté sledují

Premium

Léta zkušeností, vyladěný životopis, pohovor na jedničku. Jenže nakonec stejně zase vzali někoho jiného. Kde se to mohlo pokazit? Možná za to mohou sociální sítě. Buď proto, že žádné nemáte, nebo...

25. srpna 2025

Polovina absolventů podepisuje pracovní smlouvu bez čtení, pak se nestačí divit

Premium

Začátek kariéry bývá pro čerstvé absolventy plný očekávání – ale často i chyb. To může vést k nepříjemným překvapením, například při změně pracovní náplně, místa výkonu práce nebo délky zkušební...

24. srpna 2025

Kanaďan v Česku: s šéfem Klik.cz o začátcích srovnávače i roli rodiny

Vidět na vlastní oči, jak se proměňuje ekonomika v postkomunistické zemi. Takový byl plán Kanaďana Andrew Fuchse, když přijel před lety do Česka. „Pak ale přišel od kamaráda jen tak mezi řečí...

23. srpna 2025

Jak platit v zahraničí a ušetřit. Vyhněte se trikům bankomatů a terminálů

Advertorial

Platby kartou nebo výběry z bankomatů v cizině se mohou pořádně prodražit. Poplatky za tyto transakce totiž při běžné útratě na dovolené vyšplhají až na vyšší stovky i tisíce korun. Výši zbytečných...

22. srpna 2025

Pracovní prostředí: Nejde jen o design, ale o celkový zážitek

Kanceláře už dávno nejsou jen stoly a židle. Dnes toho tyto prostory musí splňovat mnohem víc. Tlak na výkon je totiž často obrovský. A aby zaměstnanci byli schopni udržet vysoké tempo dlouhodobě,...

22. srpna 2025

Spořicí produkty na penzi jsou až druhou volbou. První je vlastní bydlení

Vývoj cen a poměrů na tuzemském realitním trhu podle analytiků ovlivňuje absence skutečné důchodové reformy. A to mnohem více, než jsou si čeští politici vůbec ochotni připustit. Jaká je realita,...

21. srpna 2025

Investiční mapa Evropy 2025. Proč má Česko náskok před Chorvatskem i Německem

Advertorial

Evropský trh s rezidenčními nemovitostmi prochází proměnou. Klesající úrokové sazby, nové zákony, tlak na udržitelnost i měnící se nájemní trh otevírají nové příležitosti. Jak si v tomto prostředí...

20. srpna 2025

Jak správně danit honoráře za články do novin a časopisů

Autoři přispívající do novin, časopisů, rozhlasu či televize pobírají za své články či reportáže zpravidla autorský honorář. Ten z pohledu zákona spadá do specifického režimu. Autorské honoráře se...

20. srpna 2025

Online záznam o dopravní nehodě si řidiči chválí, je chytrý a rychlý

Česká kancelář pojistitelů spustila v červenci webovou aplikaci Bouračka. Ta přináší moderní a rychlé řešení pro řidiče, kteří se stanou účastníky dopravní nehody. Nový online nástroj řidičům...

19. srpna 2025

Mezi tučňákem a kaktusem: Proč si s někým rozumíme hned, a s jiným je to boj

Znáte ten pocit. Vejdete do místnosti plné neznámých lidí a během několika vteřin zcela instinktivně tušíte, ke komu byste si sedli – a od koho si raději drželi třímetrový odstup, možná doplněný...

18. srpna 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.