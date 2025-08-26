Jste rentiér, nebo budovatel? Odborník radí, jak investovat ve zbytku roku

Rok 2025 zatím nepřinesl investorům úplně klidné spaní. Po silném růstu akciových trhů v první polovině roku se atmosféra začíná měnit. Donald Trump opět plní titulky. Tentokrát s návrhem nových celních opatření, která mohou výrazně ovlivnit globální obchodní vztahy.
Reakce trhů je zatím opatrná, ale nervozita se stupňuje. Akciové indexy kolísají, volatilita stoupá a řada investorů začíná přehodnocovat, zda zůstat zainvestovaní, nebo raději počkat, „až to přejde“.
Jenže právě teď je klíčové nepanikařit. Pokud máte dobře nastavenou investiční strategii, nemělo by se nic zásadního měnit. Vaše rozhodnutí by se neměla řídit titulky v médiích, ale tím, kdo jste, v jaké jste životní situaci a jaký máte cíl.
Zeptejte se sami sebe Co plánuji?
Zastavte se a zeptejte se sami sebe – jsem budovatel, rentiér, nebo ochránce? Podle odpovědi si přečtěte doporučení, jak postupovat.
1. Jsem budovatel
Budovatel je ten, kdo majetek teprve buduje. Možná vám je 35, podnikáte, daří se vám a každý rok odkládáte část zisků stranou. Máte 20 a více let do chvíle, kdy z těchto peněz budete chtít čerpat. Pak by pro vás současné kolísání nemělo hrát žádnou roli. Naopak, můžete z něj těžit. Pokud trhy v příštích měsících výrazněji klesnou, řekněme o více jak 20 % ze svých současných maxim, může to být skvělá příležitost k dalším nákupům. Ne hned, ne bezhlavě, ale připraveně a s rozvahou. Mějte část peněz v záloze a držte se plánu.
2. Jsem rentiér
Rentiér už z majetku čerpá. Tady je důležitá jiná otázka – jsou moje portfolio a emoce připravené na kolísání? Nejsou příjmy zbytečně závislé na výkyvech trhu? Mám rezervní polštář, ze kterého mohu v případě potřeby několik měsíců nebo i let čerpat bez nutnosti prodávat investice v nevhodnou dobu? Pokud ano, výborně. Pokud ne, možná je právě teď čas znovu přehodnotit složení portfolia. Zvažte, jestli nepotřebujete stabilnější část, například ve formě konzervativních nástrojů nebo dividendových aktiv.
3. Jsem ochránce
Ochránce už svůj majetek nechce nutně rozšiřovat, ale především zachovat. Může jít o člověka, který prodal firmu, zdědil větší obnos, nebo prostě nechce podstupovat zbytečné riziko. Zde bývá častou chybou přílišná opatrnost – například držet 80 % majetku v hotovosti. Přitom inflace tyto prostředky postupně znehodnocuje. I pro ochránce existují strategie, jak majetek efektivně rozdělit mezi různé typy aktiv. Například nemovitosti, dluhopisy nebo i část kvalitních akcií. Podstatné je, aby strategie nebyla závislá na jedné třídě aktiv (akcie, dluhopisy, nemovitosti, zlato či vlastní firma). A zároveň, abychom nepanikařili s každou zprávou v médiích.
Základy dobré strategie
Ať už jste v jakékoli z těchto situací, první krok je stejný - udělejte si pořádek. Ne ve světových trzích, ale ve svých financích. Zastavte se, projděte si, kde a jak investujete, co od toho čekáte, a zda tomu vaše aktuální nastavení opravdu odpovídá. Je v pořádku investice rozdělit. Je v pořádku mít rezervy. Ale není v pořádku nemít plán a strategii, která dává smysl vaší životní situaci.
Zároveň připomínám jednu důležitou věc – běžné kolísání akciových trhů je zcela normální. Standardní akciové trhy kolísají v průměru o 15 % ročně (volatilita). Pokud investujete, musíte s tím počítat. Strategie by měla být připravena na výkyvy, ne je ignorovat. Ne každý pokles je důvod k panice, naopak – často je to příležitost. Ale jen pro ty, kteří jsou připraveni.
Jak postupovat prakticky
Pokud svou strategii zatím nemáte nebo si nejste jisti jejím nastavením, dejte si to jako cíl pro druhou polovinu roku 2025. Sedněte si s kvalitním investičním poradcem. Pomůže vám vše projít, nastavit a hlavně dlouhodobě držet kurz. Protože strategie, kterou nedržíte, je jako mapa, kterou nepoužíváte. K cíli vás nedovede.