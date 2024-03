Nemovitosti jsou jistota. Investovat se dá i s malým kapitálem

Pokud si chcete zafixovat vysoký výnos v době klesajících úrokových sazeb, není na co čekat. Do svého portfolia přitom můžete zařadit i alternativní investování na realitním trhu. Správná investice do nemovitostí vám totiž dokáže zajistit až devítiprocentní roční výnos. Začít přitom můžete už s tisícovkou.