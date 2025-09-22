KOMENTÁŘ: Zlatá horečka 2025 aneb Když cena letí vzhůru

Zlato dnes zažívá jedno ze svých hvězdných období. „Samo o sobě vás ale bohatšími neudělá. V investičním portfoliu by proto mělo být spíš jen zajímavým doplňkem,“ vysvětluje v komentáři finanční poradce Partners Martin Kubát. Zamýšlí se i nad tím, co je lepší varianta než investice do fyzického zlata.

Martin Kubát, finanční poradce Partners | foto: Partners

Na trzích je opět cítit horečka. Cena zlata překonává jedno historické maximum za druhým a vyšplhala se nad hranici 3 600 dolarů za trojskou unci. Mluví se o hranicích 4 000 nebo dokonce 5 000 dolarů. Titulky v médiích jsou plné superlativů, investiční fóra se hemží grafy a příběhy těch, kdo „už naskočili“. Pro řadu investorů se znovu vrací známý pocit. FOMO, strach, že něco zmeškají.

Vývoj ceny zlata za rok - 19. září 2025 se cena zlata pohybovala okolo hodnoty 3 655 dolarů za trojskou unci, což je meziroční nárůst o téměř 43 procent.

Ale je tento zájem skutečně oprávněný? A má zlato opravdu schopnost ochránit majetek i do budoucna? Pojďme se na to podívat střízlivě a s odstupem.

Co žene cenu zlata vzhůru

Za růstem cen zlata je kombinace faktorů, která působí téměř jako učebnicový příklad. Poslední fázi růstu má na svědomí očekávání, že americký Fed začne snižovat úroky už v září 2025. Toto očekávání podporuje poptávku po zlatě jako bezpečném přístavu v nízkoúročném prostředí.

Dále oslabuje dolar, což zlevňuje zlato pro zahraniční kupce a zároveň signalizuje ztrátu důvěry ve vedoucí ekonomickou roli USA. Do toho centrální banky, zejména v Číně, Indii nebo Turecku, masivně navyšují své zlaté rezervy jako součást diverzifikační strategie, kdy se chtějí odklonit od dolaru a amerických dluhopisů.

Martin Kubát

Martin Kubát, majitel Partners privátní poradenské kanceláře ve Zlíně

Je držitelem titulu EFP (European Financial Planner) – nejvyšší evropský titul a certifikát v oblasti finančního poradenství a plánování.

Ve finančním a investičním poradenství se pohybuje od roku 2010.

Je majitelem Partners privátní poradenské kanceláře ve Zlíně.

Nesmíme zapomenout na geopolitické napětí, obchodní války, cla, nestabilitu vůči tradičním rezervním aktivům (americkým dluhopisům) a nárůst obav o nezávislost Fedu, především díky Trumpovým útokům na šéfa Fedu, opět posilují pozici zlata jako „bezpečného útočiště“.

Zlatý koktejl finálně okoření pomalé klesání inflace, nízké reálné výnosy amerických státních dluhopisů přidáme jako deštníček a můžeme servírovat.

První doušek nám dodá odvahu a na řadu přijde psychologie. Zlato se obchoduje nejen na základě fundamentů, ale i emocí. Když jeho cena roste, zájem roste taky. Investoři nakupují, protože ostatní nakupují. Fondy zaměřené na zlato hlásí příliv miliard, sociální sítě plní grafy se zlatou křivkou a mediální titulky posilují atmosféru, že „tentokrát je to jistota“.

Cena zlata láme rekordy, za deset let přineslo výnos 125 procent

A co stříbro?

Vedle zlata se v poslední době dostává do popředí i stříbro. To sdílí podobné makroekonomické faktory. Inflace, pokles sazeb, geopolitická nejistota. Ale má navíc jednu výhodu – průmyslové využití. Je nepostradatelné pro výrobu baterií, solárních panelů nebo elektroniky. To z něj dělá nejen „bezpečný přístav“, ale i surovinu budoucnosti. I proto někteří analytici označují stříbro za zajímavější dlouhodobou sázku než zlato.

Má historii, ale to není vše

Zlato má nepopiratelnou historii. Tisíce let fungovalo jako měna, uchovatel hodnoty a symbol bohatství. Ale v dnešním světě funguje jinak. Z investičního hlediska je to prostě kov, nic víc. A jako investiční poradce musím být upřímný. Zlato není moje oblíbené aktivum.

Proč? Protože nenese žádný výnos. Nevytváří cash flow, žádné dividendy, žádný úrok. Nevyrábí služby ani produkty, neposouvá společnost dopředu. Je to čistá spekulace na cenu. Doufáte, že někdo jiný po vás zaplatí víc.

Na rozdíl od akcií firem, které skutečně podnikají, zaměstnávají lidi a tvoří hodnoty, zlato jen leží. Jeho hodnota závisí výhradně na tom, co si o něm myslí trh. A to pro dlouhodobého investora představuje problém.

Vliv krize ve Francii i Trumpových cel. Jak si v srpnu vedly akcie a podílové fondy?

Když už zlato, tak raději přes firmy

Pokud už někdo opravdu chce mít „něco zlatého“ v portfoliu, dávám přednost investicím do firem, které na zlatě vydělávají. Těžařské společnosti, zpracovatelé kovů, výrobci luxusního zboží. To všechno jsou firmy, které mají reálný byznys, infrastrukturu a příjmy.

Například fond BGF World Gold od BlackRocku investuje do těžařských společností po celém světě. Tyto podniky profitují z rostoucí ceny zlata, ale zároveň generují cash flow a vytvářejí hodnoty. To je pro mě podstatný rozdíl. Jsou to firmy, které pracují, ne kov, který leží v trezoru.

Jakou roli má zlato v portfoliu

Přesto uznávám, že zlato v portfoliu úplně zavrhnout nelze. V dobách krizí, vysoké inflace nebo měnové nestability může fungovat jako pojistka. Je to podobné jako s pojištěním domu. Nečekáte, že vám vydělá, ale když přijde krize, oceníte ho.

Proto má smysl držet v něm jen malou část majetku, typicky 3 až 5 procent. Ale vždy s vědomím, že zlato nebude hlavním tahounem výnosů. V dlouhodobém horizontu se totiž ukazuje, že především akcie, nemovitosti nebo kvalitní dluhopisy přinášejí stabilně vyšší výnosy i lepší ochranu před inflací.

Zlato je lesklé, ale...

Zlato dnes zažívá své hvězdné období. Na grafu to vypadá fantasticky, titulky tomu dávají příběh a média živí pocit jistoty v nejisté době. Ale nenechme se unést. Zlato je kov bez výnosu, bez inovace a bez budoucnosti.

Zlato láme rekordy. Proč po drahém kovu investoři lační zrovna teď?

Může mít své místo jako doplněk, jako malá ochrana v portfoliu. Ale nemělo by být jeho základem. A pokud chcete skutečně těžit z růstu zlata, pak je rozumnější sázet na ty, kteří ho těží. Firmy, které skutečně něco vytvářejí. Protože jen ty dokážou vydělávat i tehdy, když se cena samotného kovu zastaví.

