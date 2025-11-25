Zbyla vám stovka? Investujte ji. Odborník radí, jaké možnosti můžete využít

Premium

Tomáš Morava | foto: Jan Vávra pro MF Dnes

Během aktivního života se dají vydělané peníze využít různě. V mladším věku si chce řada lidí hlavně užívat a utrácet. S přibývajícím věkem se ale vztah k financím začne měnit a mnozí myslí i na budoucnost a nečekané události. Jak si však vytvořit dostatečný finanční polštář a cítit určitou míru jistoty? Investiční expert Tomáš Morava v rozhovoru radí, jak začít budovat portfolio, i když nemáte volné miliony.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Znáte tenhle? Starý chlápek se v New Yorku opírá o mrakodrap a strašně kouří. Jde kolem něj mladý úředník a zeptá se: „Jak dlouho už kouříte a kolik denně jich dáte?“ Když chlapík odpoví, vytáhne mladík kalkulačku a povídá: „A víte, že kdybyste celý život nekouřil, tak ten mrakodrap, o který se opíráte, by byl váš?“ Stařec si jen odplivne a řekne: „On je můj...“

Dnes, ba ani v 90. letech, kdy vtip na koncertech vyprávěl hudebník Filip Topol, by se mrakodrap nejspíš „prokouřit“ nedal, rodinný dům byste ale zvládli. Kdybyste denně investovali 150 korun, máte za 30 let miliony. Na začátku přitom nemusíte ukládat hned několik tisíc měsíčně. „Začít se dá klidně jen s pár stokorunami,“ říká investiční expert a zakladatel společnosti Liftia Tomáš Morava.

Kdy s investováním začít?
Čím dřív, tím líp. V mladém věku sice ještě nemáte vysoké příjmy, ale ani výdaje nejsou nijak dramatické. Tehdy je ideální naučit se odkládat si část peněz a zorientovat se v investičním světě. Já se teď snažím v tomto smyslu působit na své děti.

Nechte si poradit umělou inteligencí, ušetří to hodiny práce. Doporučuji všem dopřát si placenou verzi, to je podle mě na začátku vůbec nejlepší investice, kterou můžete udělat.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Zájem o padesátníky na pracovním trhu je. Mýtům navzdory

zaměstnanci 50+

Do penze sice mají ještě 10 až 15 let, možná i déle. Nedá se ovšem o nich říct, že by byli staří. Přesto kolem jejich zaměstnávání panuje mnoho mýtů. Jaké jsou tedy jejich vyhlídky na trhu práce?...

Neřídím direktivně, ale diskusí a vysvětlováním, říká šéfka Kärcheru

Milada Skutinová, generální ředitelka Kärcher

K firmě, která prodává technické produkty, se dostala náhodou před více než 20 lety. Dnes je v tomto převážně mužském světě Milada Skutilová šéfkou, hlavu si z toho ale těžkou nedělá. „Důležité je...

Tip na Vánoce? Náramek, který dává dětem svobodu a rodičům klid

Advertorial
Platební náramek od Komerční banky je chytrý dárek, který naučí děti hospodařit...

Platební náramek od Komerční banky je chytrý dárek, který naučí děti hospodařit a nakupovat bez mobilu a peněženky. Navíc do konce listopadu s bonusem 500 Kč pro nové klienty a náramkem zdarma.

Investovat se mladí nebojí. Peněz jim na to ale moc nezbývá

Ilustrační snímek

Češi a Češky do třiceti let častěji volí rizikovější investice a začínají s menšími částkami. Celkově nějakou formou zhodnocují své peníze tři čtvrtiny z nich. Finanční prioritou mladých je finanční...

Mladí Češi nemají dostatečnou finanční rezervu. O peníze se ale zajímají

finance úspory mladí lidé

Finanční odolnost mladé generace Čechů a Slováků není příliš vysoká. Dostatečnou finanční rezervu nemají celé dvě třetiny z nich. Stranou si ale peníze odkládají. Kolik a kam? A od koho si nechají...

Zbyla vám stovka? Investujte ji. Odborník radí, jaké možnosti můžete využít

Premium
Tomáš Morava

Během aktivního života se dají vydělané peníze využít různě. V mladším věku si chce řada lidí hlavně užívat a utrácet. S přibývajícím věkem se ale vztah k financím začne měnit a mnozí myslí i na...

25. listopadu 2025

Vyškrtnutí z evidence úřadu práce je problém. A ještě vás to stojí peníze

úřad práce

Jedna vynechaná domluvená schůzka bez doložení pádného důvodu doposud měla za následek vyřazení z evidence úřadu práce. Od října jsou pravidla o něco mírnější. Úřady totiž nově tolerují jedno takové...

25. listopadu 2025

Za mnoha „toxickými projevy“ se skrývá něco jiného než zlý úmysl

Markéta Černá, zakladatelka Feel Good Company

Označit někoho za „toxického“ bývá lákavé, pomáhá nám cítit se v právu a chránit se před tím, co bolí. Mnohé projevy, které takto hodnotíme, však nevycházejí ze zloby. Kde může být „zakopaný pes“,...

24. listopadu 2025

Investovat se mladí nebojí. Peněz jim na to ale moc nezbývá

Ilustrační snímek

Češi a Češky do třiceti let častěji volí rizikovější investice a začínají s menšími částkami. Celkově nějakou formou zhodnocují své peníze tři čtvrtiny z nich. Finanční prioritou mladých je finanční...

24. listopadu 2025

Jako lovec hlav už pro firmy našel tisíce expertů. Naši práci nenahradí ani AI, říká

Premium
Jan Nezkusil

Jan Nezkusil pracuje v oboru známém jako headhunting. Lovcem talentů se stal před deseti lety. Když začínal, LinkedIn byl v plenkách, umělá inteligence se nevyužívala a „ulovit“ experta vyžadovalo...

23. listopadu 2025

Neřídím direktivně, ale diskusí a vysvětlováním, říká šéfka Kärcheru

Milada Skutinová, generální ředitelka Kärcher

K firmě, která prodává technické produkty, se dostala náhodou před více než 20 lety. Dnes je v tomto převážně mužském světě Milada Skutilová šéfkou, hlavu si z toho ale těžkou nedělá. „Důležité je...

22. listopadu 2025

Povinné ručení „vyrostlo“. Umí toho víc než kdy dřív

povinné ručení

Povinné ručení je jedním z mála pojištění, které je povinné ze zákona. Dávno už ale není jen nutným zlem, jehož cena rok od roku roste. Dnes je z něj moderní multifunkční produkt, který dokáže pokrýt...

21. listopadu 2025

Mladí Češi nemají dostatečnou finanční rezervu. O peníze se ale zajímají

finance úspory mladí lidé

Finanční odolnost mladé generace Čechů a Slováků není příliš vysoká. Dostatečnou finanční rezervu nemají celé dvě třetiny z nich. Stranou si ale peníze odkládají. Kolik a kam? A od koho si nechají...

20. listopadu 2025

Zájem o padesátníky na pracovním trhu je. Mýtům navzdory

zaměstnanci 50+

Do penze sice mají ještě 10 až 15 let, možná i déle. Nedá se ovšem o nich říct, že by byli staří. Přesto kolem jejich zaměstnávání panuje mnoho mýtů. Jaké jsou tedy jejich vyhlídky na trhu práce?...

19. listopadu 2025

Investujte do emocí: Diamantový šperk jako ideální vánoční dárek

Ve spolupráci
VVDiamonds

Hledáte výjimečný vánoční dárek? Diamantový šperk spojuje luxus a investici. Přečtěte si o úskalích výběru a radách jak nejlépe vybrat.

18. listopadu 2025

Tip na Vánoce? Náramek, který dává dětem svobodu a rodičům klid

Advertorial
Platební náramek od Komerční banky je chytrý dárek, který naučí děti hospodařit...

Platební náramek od Komerční banky je chytrý dárek, který naučí děti hospodařit a nakupovat bez mobilu a peněženky. Navíc do konce listopadu s bonusem 500 Kč pro nové klienty a náramkem zdarma.

18. listopadu 2025

Investice: V říjnu se dařilo hlavně akciím. Dluhopisy rostly, ale mírněji

ilustrační snímek

I v říjnu ceny akcií pokračovaly ve svém růstu. A stejně jako v poslední době je táhla pozitivní očekávání spojená s umělou inteligencí a prozatím nevýznamný dopad cel amerického prezidenta Donalda...

18. listopadu 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.