Znáte tenhle? Starý chlápek se v New Yorku opírá o mrakodrap a strašně kouří. Jde kolem něj mladý úředník a zeptá se: „Jak dlouho už kouříte a kolik denně jich dáte?“ Když chlapík odpoví, vytáhne mladík kalkulačku a povídá: „A víte, že kdybyste celý život nekouřil, tak ten mrakodrap, o který se opíráte, by byl váš?“ Stařec si jen odplivne a řekne: „On je můj...“
Dnes, ba ani v 90. letech, kdy vtip na koncertech vyprávěl hudebník Filip Topol, by se mrakodrap nejspíš „prokouřit“ nedal, rodinný dům byste ale zvládli. Kdybyste denně investovali 150 korun, máte za 30 let miliony. Na začátku přitom nemusíte ukládat hned několik tisíc měsíčně. „Začít se dá klidně jen s pár stokorunami,“ říká investiční expert a zakladatel společnosti Liftia Tomáš Morava.
Kdy s investováním začít?
Čím dřív, tím líp. V mladém věku sice ještě nemáte vysoké příjmy, ale ani výdaje nejsou nijak dramatické. Tehdy je ideální naučit se odkládat si část peněz a zorientovat se v investičním světě. Já se teď snažím v tomto smyslu působit na své děti.
