Pět nejčastějších fint investičních šmejdů. Jak se jim bránit?

A i ten, kdo už by se do něj pustil, se bojí ztráty. K obavám, že trhy půjdou dolů a investice se znehodnotí, se stále častěji přidává i strach z podvodů.

I když jsou lidé obezřetní a svoje finance si hlídají, mohou snadno padnout do pasti. Podvodníci totiž dnes dokážou své úmysly vážně dobře maskovat. Ale kupodivu jim fungují i dávno známé a tisíckrát popsané typy podvodů. Jako třeba letadlo, které slibuje vysoké výnosy za získání dalších lidí, jejich peníze jsou však použity k vyplácení starších investorů, což nemůže dlouho fungovat. A podvodných fint je mnohem víc:

1. Půjčka na investování

Sofistikované metody už zdůrazňují klientům (obětem), že by neměli investovat všechny peníze, ale jen „volné prostředky“, jejichž případná ztráta je nezruinuje. To zní věrohodně a je to pravda. Jenže pak nastane nějaká okolnost – výjimečná příležitost, akce s lepším zhodnocením, díky které může klient senzačně vydělat, a přitom prý stačí peníze ohřát na investičním účtu jen pár dní.

Kvůli představě mimořádného zisku v podstatě „zadarmo“ je člověk často ochoten vložit do investice všechny peníze, či si dokonce vzít půjčku. A pak finance třeba vybrat v hotovosti, odnést k bitcoinmatu a vložit do úplně cizí bitcoinové peněženky…

Co s tím: Pravděpodobnost, že narazíte na dobrodince, který zrovna vaše peníze znásobí, aniž byste riskovali, je asi tak jedna k deseti bilionům. Nevěřte v investování bez rizika ani na luxusní „náborové akce“ nových investorů. I z důvodu nejistého zhodnocení opravdu investujte jen peníze, jejichž případná ztráta vás bude mrzet, nikoli bolet.

2. Rychlé vyluxování účtu

Pustíte-li někoho cizího jen na základě telefonátu do svého počítače prostřednictvím vzdáleného programu, není pak už velký problém, aby vám návštěvník začal úřadovat v internetovém bankovnictví. Nejenže se podívá, kolik kde máte peněz, ale je schopen vám z účtu všechny finance odčerpat.

Jak, když máte dvoufázové ověření? Technicky to je možné zejména tam, kde klient nepoužívá ověření pomocí aplikace v mobilu, ale nechává si posílat SMS. Ale i u ověření pohledem či otiskem prstu dokáže falešný poradce člověka pod různými záminkami zmanipulovat, aby odeslal peníze pryč, případně potvrdil změnu ověřovacího telefonu, limitů…

Co s tím: Vzdálené připojení do počítače neposkytujte nikomu, koho neznáte nebo koho jste sami neoslovili (IT podpora a podobně). V žádném případě však s nikým cizím na dálku neřešte nastavení svého internetbankingu či smartbankingu. To potom raději popadněte přístroj a sjednejte si konzultaci přímo v bance.

3. Zrádná „ověřovací koruna“

Pokud vás protistrana požádá o zaslání symbolické koruny, aby se „něco“ aktivovalo, zastavte. Poslat korunu není takový problém. Když však k tomu přijde požadavek na dodání ofocených dokladů či potvrzení čehosi vaší elektronickou identitou, může jít o podvod, kdy si někdo založí na vaše doklady účet, ke kterému má však přístup on (navázaný e-mail a telefon). Pak není těžké požádat vaším jménem o maximální půjčku, kterou by vám banka byla ochotná poskytnout, vybrat peníze a vás nechat splácet.

Co s tím: Nikomu po telefonu ani třeba e-mailem nesdělujte potvrzovací kódy, které vám přišly na telefon. Vězte však, že k založení účtu online je opravdu třeba vaše identifikace, takže když sami budete potřebovat konto zřídit a nebudete chtít chodit s občankou na pobočku, je legitimní požadovat přihlášení elektronickou identitou či sken osobního dokladu.

4. Poslání peněz na soukromý účet

„Nedivte se tomu, že účet, na který peníze posíláte, má osobní jméno. Je to konto našeho účetního na Revolutu, on pak finance na vaše investiční konto převede,“ vysvětluje falešný poradce. Proč by to však mělo být tak komplikované? Nepřevádíte náhodou peníze někomu rovnou na jeho účet? A není ten někdo náhodou obětí předchozího podvodu, takže to vlastně ani jeho účet není?

Co s tím: Nevěřte žádným podezřelým pohádkám, či dokonce konspiračním teoriím ohledně pohybu vašich peněz. Prostě komu posílám, tomu posílám. A když chci investovat, posílám si peníze ze svého běžného konta na svůj účet investiční.

5. Vydírání na závěr

Když už se stane, že přijdete o peníze, máte několik možností. Tou nejjednodušší, ale nejbolestivější je, s věcí se smířit a říct si, že to byla drahá zkušenost. Situaci můžete konzultovat s vlastní bankou, ale pokud jste k převodu dali přes veškerá varování příkaz a souhlas, půjde spíš o nahlášení události, aby banka mohla zlepšit prevenci do budoucna.

„U nestandardních plateb lidem voláme či jim obratem přijde SMS, ale mnozí už jsou předem od podvodníka zmanipulovaní a na platbě trvají. V každém případě však zdůrazňujeme, že je to trestný čin a že lidé mají věc nahlásit policii,“ popisuje Jana Pokorná z Air Bank. Oznámení policii tak dává jakousi naději na vrácení alespoň části peněz či na morální satisfakci, že podvodník bude vypátrán a potrestán.

Nikdy však nepřistupujte na variantu, že nepoctivec vrátí peníze, když mu třeba pomůžete založit další účty, když se zapojíte do jeho „byznysu“ nebo když mu dokonce pošlete choulostivé fotografie. Občas se totiž stává, že podvodník okradeného kontaktuje a přednese nehorázný návrh se slibem vrácení peněz…

Co s tím: Raději se smiřte se ztrátou, než byste přistoupili na podobnou nabídku. Ať vám vaše situace připadá sebehorší, neprohlubujte propast činy, kvůli nimž byste mohli být dále vydíratelní.

Pamatujte si:

U investice není možné předem garantovat konkrétní výnos.

Investování s sebou vždy nese naději na zisk, ale i riziko ztráty.

Investované peníze nejsou ze zákona pojištěné – na rozdíl od spoření.

Riziko se dá snížit diverzifikací – rozložením peněz do více produktů.

Čím kratší dobu na investování máte, tím by mělo být konzervativnější.

Nikdy neříkejte: „Dobře mu tak, že hloupě naletěl, mně by se to nemohlo stát.“ Nelze vinu přenášet na oběť podvodu, i když si myslíte, že vy byste byli obezřetnější. Možná by podvodník i u vás dokázal objevit slabé místo!