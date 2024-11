Škola investování: Jak na investici do podílových fondů a co brát do úvahy

Investiční fond je finanční produkt, který shromažďuje peníze od více investorů a tyto prostředky investuje do různých aktiv, jako jsou akcie, dluhopisy, nemovitosti nebo komodity. Každý investor vlastní příslušný podíl na tomto fondu a jeho hodnota se odvíjí od výkonu celkového portfolia fondu.

Fondy řídí profesionální správci, kteří mají za úkol rozdělit prostředky mezi různá aktiva s cílem dosáhnout zisk při minimalizaci rizik. Důvodů, proč investovat prostřednictvím podílových fondů, je několik:

1. Diverzifikace

Investiční fondy umožňují investovat do široké škály aktiv. Místo toho, abyste koupili jednu nebo dvě akcie, fond vám nabízí vlastnictví desítek nebo stovek různých investic. Diverzifikace je proces rozložení investic do různých finančních nástrojů, odvětví a geografických oblastí s cílem snížit riziko.

2. Profesionální správa

Pokud nemáte dostatek znalostí nebo času sledovat finanční trhy, fondy jsou výhodné v tom, že správu vašich investic přenecháváte odborníkům. Odborníci za vás také mohou eliminovat kurzové riziko, které může vzniknout změnou kurzu jedné měny vůči jiné měně.

3. Dostupnost

Fondy jsou snadno dostupné i pro drobné investory. Není třeba mít velké částky na účtu – mnoho fondů umožňuje investovat už od několika set korun měsíčně. Při zpětném odkupu podílových listů pak máte peníze k dispozici typicky do týdne.

4. Nízké transakční náklady

Fondy sdílejí náklady mezi mnoho investorů, což snižuje poplatky spojené s obchodováním.

5. Míra regulace a bezpečí

Oblast kolektivního investování patří společně s penzijním připojištěním k nejvíce regulovaným investičním produktům, které investorům přináší přiměřenou dávku bezpečí.

Pro koho jsou investiční fondy vhodné

Investiční fondy jsou vhodné pro široké spektrum investorů – od začátečníků, přes drobné investory až po ty, kdo dávají přednost konzervativnímu zhodnocení peněz.

Martin Řezáč Je ředitelem Erste Asset Management v ČR.

Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, specializace mezinárodní obchod a finance.

Absolvoval řadu odborných kurzů a školení z oblasti kapitálových trhů, od roku 1997 je držitelem makléřské licence MF.

V roce 2002 získal prestižní titul Certifikovaného investičního analytika (CFA).

Pokud s investováním teprve začínáte a nemáte dostatek času nebo znalostí na aktivní správu portfolia, fondy jsou skvělým startem. Umožňují investovat i s menšími částkami v řádu nízkých stokorun, což je výhodné pro ty, kteří nemají k dispozici velký kapitál.

Díky diverzifikaci, tedy rozložením rizika i aktivní práci s kurzovým zajištěním nabízí fondy menší kolísání hodnoty investice než například jednotlivé akcie. To může být přitažlivé pro konzervativnější investory, kteří hledají větší stabilitu.

Do podílových fondů lze investovat hned několika způsoby: skrze investiční společnosti, které svoje podílové fondy spravují a aktivně nabízejí. Podílové fondy nabízejí také přímo banky, které spravují buď svoje investiční produkty, nebo skrze svoji distribuční sít nabízejí investiční produkty třetích stran. Můžete využít také různé digitální online platformy (oblíbené zejména pro pasivně spravované indexové fondy) a v neposlední řadě poptat i nezávislé finanční poradce. Vždy však dbejte na dobré renomé, robustní zázemí a dobré jméno poskytovatele investiční služby.

Jak vybrat vhodný investiční fond

Výběr správného fondu závisí na několika faktorech, které je dobré zvážit:

Typ fondu

Existuje několik druhů fondů, například akciové, dluhopisové, smíšené, komoditní nebo nemovitostní fondy. Akciové fondy jsou více rizikové, ale nabízejí vyšší potenciální výnosy. Dluhopisové fondy jsou obvykle stabilnější, ale s nižšími výnosy. Smíšené fondy kombinují více typů aktiv pro dosažení rovnováhy mezi rizikem a výnosem.

Existuje několik druhů fondů, například akciové, dluhopisové, smíšené, komoditní nebo nemovitostní fondy. Akciové fondy jsou více rizikové, ale nabízejí vyšší potenciální výnosy. Dluhopisové fondy jsou obvykle stabilnější, ale s nižšími výnosy. Smíšené fondy kombinují více typů aktiv pro dosažení rovnováhy mezi rizikem a výnosem. Investiční horizont

Ujasněte si, na jak dlouho plánujete investovat. Pokud máte dlouhodobý horizont (například 5 a více let), můžete si dovolit více rizika, protože akcie mají v dlouhém období tendenci růst. Naopak pokud předpokládáte, že budete peníze potřebovat dříve, je lepší zvolit konzervativnější fondy.

Ujasněte si, na jak dlouho plánujete investovat. Pokud máte dlouhodobý horizont (například 5 a více let), můžete si dovolit více rizika, protože akcie mají v dlouhém období tendenci růst. Naopak pokud předpokládáte, že budete peníze potřebovat dříve, je lepší zvolit konzervativnější fondy. Poplatky

Zjistěte si předem, jaké poplatky fond účtuje. Často se jedná o vstupní a průběžné poplatky za správu. Některé společnosti si účtují i výstupní poplatky. I malé rozdíly v poplatcích mohou mít při dlouhodobém investování významný dopad na konečný výnos.

Zjistěte si předem, jaké poplatky fond účtuje. Často se jedná o vstupní a průběžné poplatky za správu. Některé společnosti si účtují i výstupní poplatky. I malé rozdíly v poplatcích mohou mít při dlouhodobém investování významný dopad na konečný výnos. Historický výkon fondu

Podívejte se, jak fond dosahoval výnosů v minulosti s ohledem na vývoj finančních trhů. Přestože minulá výkonnost nezaručuje budoucí výsledky, může vám napovědět, jak je fond stabilní, jak reaguje na změny na trzích a jak si stojí ve srovnání s konkurencí.

Podívejte se, jak fond dosahoval výnosů v minulosti s ohledem na vývoj finančních trhů. Přestože minulá výkonnost nezaručuje budoucí výsledky, může vám napovědět, jak je fond stabilní, jak reaguje na změny na trzích a jak si stojí ve srovnání s konkurencí. Rizikový profil

Fondy mají různé úrovně rizika. Před výběrem fondu si uvědomte, jaké riziko jste ochotni přijmout. Mějte na paměti, že vyšší výnosy obvykle znamenají vyšší riziko, a to nemusí každému vyhovovat.

Od jaké částky investovat a do jakých aktiv

Minimální částka investice do podílových fondů je individuální, investiční společnost či distributor (prodejce) fondů si sami stanovují její výši. Do podílových fondů můžete začít typicky investovat již od částky 100 korun, taková částka nezatíží váš rozpočet a začít tedy můžete kdykoli.

Pokud budete navíc investovat pravidelně, snížíte riziko nákupu podílových listů v nevhodný čas a využijete i efekt průměrování nákupní ceny. Pravidelné investice do podílových fondů tak mohou dosáhnout vyšší výnosy než spořicí účty.

Každý podílový fond má vlastní investiční strategii, kterou najdete ve statutu fondu a která vymezuje okruh aktiv, do nichž fond investuje. Konzervativní dluhopisové fondy investují do instrumentů peněžního trhu, státních dluhopisů, dále pak do kvalitních korporátních dluhopisů a některé dluhopisové fondy přidávají i vysoce úročené dluhopisy (tzv. high yield).

Akciové fondy investují do akcií a dalších finančních instrumentů, které jsou navázány na akciové trhy. Tyto fondy pak mohou být zaměřeny na akcie z různých regionů či sektorů, mohou také akcentovat určitý investiční styl (například růstový versus hodnotový). Investoři zde musí být připraveni na riziko vyššího kolísání své investice a měli by mít delší investiční horizont držení své investice, což je minimálně 5 let.

Smíšené fondy potom kombinují jednotlivé druhy aktiv – od těch nejvíce konzervativních po nejrizikovější akcie nebo alternativní investice. Nespoléhají se na jeden investiční instrument a jsou tedy více diverzifikované, což snižuje investiční riziko pro investory.

Dále investoři mohou investovat do realit prostřednictvím nemovitostních fondů. Správce těchto fondů může investovat přímo do nemovitostních aktiv, jako je rezidenční bydlení, logistické areály, či nákupní centra. Další možností je investovat do akcií společností, které podnikají na nemovitostním trhu.

Na co si dát pozor

Než se rozhodnete investovat podílových fondů, je dobré vědět, jaká úskalí na vás mohou čekat a na co si dát pozor.

Rizika: I když jsou fondy méně rizikové než individuální investice do akcií, stále zde existuje riziko ztráty. Mějte proto na paměti, že hodnota investice může v čase kolísat a není zaručeno, že vyděláte.

Doba držení: Mnoho fondů je vhodných pro dlouhodobé investice. Krátkodobé výkyvy na trhu mohou způsobit dočasné ztráty, které se ale dlouhodobě zpravidla vyrovnají. Vyšší krátkodobá kolísavost je zkrátka nutnou daní za vyšší výnos ve středním a dlouhém horizontu.

Poplatky a náklady: S investicí do podílových fondů je spojen vstupní poplatek, který je jednorázový a zaplatí jej investor hned na začátku investice. Dále je zde manažerský poplatek fondu, který je nákladem fondu a je účtován ročně. Tento poplatek představuje odměnu správci fondu za odbornou správu fondu a nezbytné náklady spojené s fungováním fondu (včetně přísné regulace, auditu, reportingu apod.). Výše vstupního a manažerského poplatku je většinou přímo úměrná rizikovosti fondu. V praxi to znamená, že konzervativní fondy mají nižší poplatky než například ty akciové. Výstupní poplatek při prodeji podílových listů fondu se standardně neuplatňuje.