Vliv krize ve Francii i Trumpových cel. Jak si v srpnu vedly akcie a podílové fondy?

Daniel Tácha
V srpnu byl na burzách klid. Akciové i dluhopisové indexy rostly a zvedly tak i hodnotu peněz v podílových fondech. Klid to byl ale pouze zdánlivý, protože, jak říkají analytici, klid na trzích je jen tehdy, když americký prezident Donald Trump zrovna spí.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto:  Tomáš Krist, MAFRA

Na počátku měsíce akciové trhy rostly, což bylo způsobeno překvapivě zavedením cel, které jsou nakonec mnohem nižší, než jakými hrozil během „Liberation day“ Donald Trump. Výsledná celní sazba, až na výjimku 50 procent pro Indii, která i navzdory snaze Trumpa zamezit nákupu ruské ropy, ruskou ropu dál bere – se třeba pro Evropu dostala na 15 procent.

„Ale už ve druhé půlce měsíce akcie část zisků ztratily a například akciové indexy ve Francii a Německu se dokonce dostaly se srpnovým zhodnocení do záporných hodnot,“ popisuje dění na trzích investiční analytik Partners Martin Mašát.

Vysvětluje to politickou krizí ve Francii a zpřesněním odhadu vývoje hrubého domácího produktu (HDP) v Německu. Tam podle prvního odhadu statistiků HDP rostl, aby se nakonec ukázalo, že v mezičtvrtletním srovnání klesl o 0,3 procenta.

Ve Francii padla vláda. V těžce zadlužené zemi nechce šetřit ani pravice, ani levice

„Evropa je v nezáviděníhodné situaci, a to nejen kvůli clům, ale evropský průmysl musí bojovat i se silným eurem, které jen letos posílilo vůči dolaru asi o 13 procent. Nepomáhá ani přesměrování čínského exportu do Evropy či náklady na Green Deal,“ vysvětluje Mašát.

Z aktuálních zpráv byl pak pro burzy významný komentář šéfa americké centrální banky (FED) Jeroma Powella, který naznačil, že FED podle očekávání skutečně už v září sníží sazby.

„To bylo svým způsobem příjemné překvapení nejen pro ceny akcií. Dluhopisy totiž byly celý měsíc pod mírným tlakem a jejich výnosy se pomalu sunuly výše,“ říká investiční analytik.

Jste rentiér, nebo budovatel? Odborník radí, jak investovat ve zbytku roku

Jak si v srpnu stály akciové fondy

Srpnový mírný růst na burzách zvedl i výkon korunových globálně diverzifikovaných akciových fondů nabízených v České republice. Podle Partners Indexu podílových fondů tyto fondy v srpnu rostly zhruba 0,6 procenta. Jejich výkonnost se tak za posledních 12 měsíců dostala na +6,3 procenta.

Výkonnosti akciových fondů (v %)
31.8. 2025srpenOd poč. roku1 rok3 roky5 let10 letPočet fondů
PIF-AK0,64,26,339,261,899,237
PIF-SPEC0,514,213,454,264,292,014
  • PIF-AK – fondy investující do akcií vyspělých zemí
  • PIF-SPEC – fondy investující do nerozvinutých zemí a další speciální strategie (okrajové trhy, jednotlivé sektory apod.)

Podle Mašáta by byl růst ještě vyšší, pokud by neoslaboval dolar. Říká, že jeho srpnové oslabení o zhruba 2,5 procenta bylo důvodem, proč i přes kladný výsledek akciových indexů, tolik nerostly akciové podílové fondy. I přes ztrátu na dolaru, ale americké akcie udělaly lepší výsledek než evropské akcie a akcie rozvíjejících se trzích.

Partners index ukázal, že v srpnu skupina speciálně zaměřených akciových fondů, které se soustředí buď na konkrétní regiony či sektory, vykázala růst o 0,5 procenta. Meziročně jsou výše o 13,4 procenta.

„V této skupině se nachází fondy, které mají akciové specifické strategie i výsledky. A právě nadprůměrný růst akcií středoevropských zemí včetně české burzy znamenaly lepší letošní výkonnost této kategorie,“ vysvětluje Mašát.

Nemovitostní fondy mohou i letos očekávat nadprůměrný rok, říká šéf Trigea

Dluhopisové a smíšené fondy

Zatímco akciové fondy za posledních dvanáct přidávají více než deset procent, dluhopisové takový výnos zdaleka nenabízejí. Fondy s konzervativními dluhopisy přidávají pouhých 2,5 procenta. A to i přesto, že v srpnu rostly podobně jako ty akciové o 0,5 procenta.

Výkonnosti dluhopisových fondů (v %)
31. 8. 2025srpenOd poč. roku1 rok3 roky5 let10 letPočet fondů
PIF-DLUH0,51,92,516,29,611,716
PIF-HY0,72,44,523,619,331,421
  • PIF-DLUH – fondy se státními a kvalitními korporátními dluhopisy
  • PIF-HY – fondy s investicemi do rizikových a spekulativních dluhopisů

„V současném prostředí to nemají konzervativní dluhopisy zrovna jednoduché. Nejistoty ohledně dopadu cel na ceny a růstu objemu dluhů, kvůli zvýšeným výdajům na obranu, nedovolují výnosům výrazně klesnout. Vyšší výnosy znamenají nižší ceny dluhopisů,“ vysvětluje dění na dluhopisovém trhu Mašát.

Lépe si stojí fondy s rizikovějšími dluhopisy. Ty sice v srpnu přidaly jen 0,2 procenta, ale za posledních dvanáct měsíců peníze investorů zhodnotily o 4,5 procenta.

Smíšené fondy táhly akcie, ale i vzácné kovy

Skokanem posledních týdnů jsou vzácné kovy, jako je například zlato nebo stříbro. Do nich investují i mnohé smíšené fondy, jakkoli v základu kombinují hlavně akcie a dluhopisy. Těmto fondům v srpnu pomohly jak akcie, tak již zmíněné vzácné kovy, které se dostaly na své rekordní hodnoty.

Smíšené strategie kombinovaly posilování akciových trhů a růst ceny zlata. Ta akcelerovala s propadem dolaru a s možností nižších úroků v USA,“ říká Martin Mašát.

Výkonnost smíšených fondů (v %)
31 .8 2025srpenOd poč. roku1 rok3 roky5 let10 letPočet fondů
PIF-MIX0,73,64,823,825,833,543
  • PIF-MIX značí podílové fondy, které mají v portfoliu akcie i dluhopisy, případně i další aktiva.

Výsledek je, že takzvané vyvážené fondy v srpnu meziměsíčně rostly o 0,7 procenta a meziročně jsou 4,8 procenta v zisku. Podle Martina Mašáta aktuální dění na trzích nejspíš nejvíce ovlivní zářijové zasedání americké centrální banky, ale i dalších centrálních bank. To platí i pro Českou národní banku (ČNB).

Ani její pozice není jednoznačně pohodlná. Inflace se pohybuje blízko horního limitu inflačního cíle, v Česku prudce vzrostla průměrná hrubá měsíční mzda a potraviny dál zdražují. Možná i proto podle Mašáta ČNB už jednomyslně potvrdila ponechání základní krátkodobé sazby na 3,5 procentech.

