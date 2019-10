KOMENTÁŘ: Chceš investovat? Nejdříve si tě nahrajeme, zamýšlí zákon

Investice mohou být ožehavé téma. Mnoho lidí si stále neuvědomuje, že nejde o spoření, kdy jsou vklady chráněny 100% do výše 100 tisíc euro v případě tak mezním, jakým je krach banky. Běžný střadatel se ale může prakticky spolehnout na to, že to, co vloží dostane jistě zpět, a snad i trochu víc.

Pokud ale lidé investují, snaží se překonat inflaci, zhodnotit své peníze, tak jdou do rizika. Trhy jsou neustále v pohybu, je třeba být připravený na to, že mohu o část peněz přijít, nebo dokonce o všechny. Na rozdíl od pojištění, úvěrů či spoření jsou u nás investice v porevoluční době stále zdánlivě novinkou. Proto má Česká národní banka, vláda a potažmo i Evropská unie tendenci investory chránit. Kdo se chce skutečně nazývat investičním poradcem, musí mít ze zákona potřebné vzdělání, certifikáty, praxi. Klientovi při setkání kromě kávy nabízí také tzv. investiční dotazník, který s ním vyplňuje, aby mimo jiné zjistil jeho vztah k riziku, ověřil si, že peníze posílá vydělávat skutečně tam, kam si klient přeje.

Jenže se zdá, že to stále nestačí. Česká národní banka chce klienty chránit ještě více. Jenže aktuální novinka, která se nyní projednává v rámci novely zákona o podnikání na kapitálovém trhu, vede k tomu, že budou poradci i klienti zejména nahráváni. A jejich hovory se budou roky archivovat.

Standardní průběh investování totiž neprobíhá přes telefon, jako to vidíme v populárním filmu Vlk z Wall Street, ale při osobním setkání v kanceláři se spoustou formulářů, smluv, které si poradce s klientem pročítá a vyplňuje je, což netrvá několik minut, ale spíše několik hodin. A setkání není jedno, ale bývá jich několik a klient se může kdykoli rozmyslet a poslat své peníze jinam.

Přes telefon se hlavně domlouvá osobní setkání, poskytují se obecné informace, nebo se ladí některé detaily. Klient ale dostává veškeré informace i elektronicky nebo v papírové podobě a podepisuje rámcové smlouvy s obchodníky s cennými papíry nebo investičními společnostmi.



Jedno velké ALE

Má tedy smysl povinně nahrávat telefonní hovory poradců a klientů, pokud se baví o investicích? Nemluvíme totiž jen o hovorech, kde zazní konkrétní pokyny typu - kolik chci investovat a kam - ale i o hypotetické debaty, kdy jen zazní, že investice mohou být pro klienta fajn. Přeci jen, co kdyby to vyšlo, tak ať se dá hezky od začátku zkontrolovat, že všechna slovíčka byla volena správně a klient dostal to, co je pro něj vhodné.

Zdá se to jako dobrý záměr, má to ale jedno velké ALE. Pokud poradce poskytuje klientovi komplexní finanční poradenství, buduje s klientem dlouhodobý vztah. Jejich rozhovor pak není čistě o technických detailech, a rozhodně si nevolí pro každý hovor samostatné téma, jako teď pojištění, zítra „stavebko“ a pozítří budeme mluvit o investicích. To by pak s klientem mohl namísto poradce mluvit naprogramovaný stroj. Rozhovor s poradcem zpravidla obsahuje více rovin konverzace, od zdvořilostní, po osobní, kdy se mluví o rodinných poměrech, životních plánech, a pak samozřejmě i tu pracovní část. A toto vše by mělo být nahráváno.

Navíc nahrávání je jen prvním krokem. Co by se s takovým hovorem dělo dál? Jasné je, že by pro jistotu muselo být nahráno vše, protože poradce nikdy dopředu nemůže odhadnout, jak se hovor vyvine, takže dalším krokem by bylo hovory třídit. Někdo další si tedy hovor poslechne a rozhodne, zda je nutné ho archivovat, nebo se naopak archivovat nesmí, protože to by byl zase porušen jiný zákon. Hovor k archivaci pak bude přiřazen k určitému klientovi a po dlouhou dobu archivován, musíme si totiž uvědomit, že investice jsou sjednávány třeba i na desítky let.

A co jednodušší řešení

Samostatnou kapitolou je zabezpečení archivovaných telefonických hovorů, zejména s ohledem na potenciálně dlouhou dobu archivace. To, co je bezpečné dnes, nemusí být považováno za bezpečné za dva roky, je tedy potřeba neustále sledovat vývoj techniky a zabezpečení zdokonalovat. Jsme si opravdu jistí, že toto dokážou i ti nejmenší hráči na trhu?

Nahrávání všech hovorů klientů s poradci tedy může být cestou do pekel lemovanou dobrými úmysly. Přitom existují i elegantnější a jednodušší řešení - třeba zakázat ve vztahu k neprofesionálním klientům prodej či zprostředkování investic pouze přes telefon. To by ochránilo soukromí investorů, kteří si hlavně přejí zhodnotit své peníze.