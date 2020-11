Nemovitost je dobrou investicí i v krizi. Má to ovšem jistá „ale“

Pořízení investičního bytu je obecně považováno za dobrý počin. To platí stále, dokonce i v současné době. Není to ovšem tak černobílé, jak by se mohlo zdát. Stále jde totiž o investici a s investicemi se vždy pojí určitá míra rizika. A ani nemovitosti v tomto směru nejsou výjimkou.