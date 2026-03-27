O investice do nemovitostních fondů roste zájem. Kolik vydělávají ty nejlepší?

Celkem 22 z 23 sledovaných retailových nemovitostních fondů v ČR v uplynulém roce dokázalo porazit inflaci. Podle údajů z portálu Inflace-Česko.cz činila meziroční míra inflace ke konci roku 2025 2,1 %. Pouze fond Schönfeld & Co Prémiové nemovitosti, který má pozastavené úpisy a odkupy, vykázal za rok 2025 výnos 1,98 %, tedy zhruba desetinu procentního bodu pod inflací. Ostatní nemovitostní fondy ji tradičně překonaly, většina dvojnásobně až trojnásobně.
Kolik vydělaly jednotlivé fondy za rok 2025
Nejvyšší zhodnocení v uplynulém roce zaznamenal nový fond Aurelia nemovitostní SMS & Axelor s výnosem 10,55 %. Jde o mimořádné zhodnocení způsobené jednorázovým přeceněním po dokončení první velké akvizice do fondu – kancelářských budov River Garden II a River Garden III v pražském Karlíně. Fond Aurelia, který se zaměřuje na komerční nemovitosti, jinak dlouhodobě cílí na zhodnocení 6 % p.a., podobně jako jiné nemovitostní fondy.
Mimořádné zhodnocení zaznamenal také fond WOOD & Company Realitní, kde se v únoru jednorázově projevil výnos z podílu v developerských projektech sesterských fondů WOOD Residential a WOOD Logistics. Tento fond je mezi retailovými realitními fondy unikátní tím, že má v portfoliu i řadu majetkových účastí v developerských projektech, díky čemuž by měl dlouhodobě dosahovat vyššího zhodnocení než běžné nemovitostní fondy – ovšem za cenu vyššího rizika. Cílí na 7–9 % p.a.
Z klasických zavedených retailových nemovitostních fondů pak v roce 2025 vykázal nejvyšší zhodnocení Conseq realitní fond s výnosem 7,31 %. Fond Conseq realitní je druhý nejstarší nemovitostní fond v ČR. Funguje od roku 2008 a spravuje majetek v hodnotě 12 miliard korun. Má diverzifikované portfolio více než 30 nemovitostí (obchody, kanceláře, logistika, výroba) především v Česku a Polsku. Dlouhodobě patří k fondům s nízkým úvěrovým zatížením (LTV jen 16 %) a zároveň s vysokou rentabilitou pronájmu (hrubý roční výnos přes 7 %).
Přes hranici sedmi procent se loni dostaly ještě fondy Fidurock I. nemovitostní a VIGO Public realitní. V obou případech jde o menší fondy. Nemovitostní fond Fidurock se zaměřuje na rezidenční nájemní bydlení, má za sebou teprve první rok fungování a ke konci roku měl v portfoliu první nájemní nemovitost v Praze. Cílí na 6–9 % p.a. VIGO Public realitní fond spravuje realitní portfolio Direct Auto. Ke konci roku měl v portfoliu tři areály autodílerství v Praze, Brně a Příbrami a dlouhodobě cílí na zhodnocení 7 % p.a.
Porovnání s dlouhodobou historií
Většina retailových nemovitostních fondů vykázala za rok 2025 zhodnocení mezi 5–7 %. Průměrný výnos činí 6 %, tedy zhruba stejně jako v předchozích dvou letech. Rekordní byl rok 2022 s průměrným zhodnocením 7,4 %, kdy vlivem vysoké inflace prudce rostlo nájemné. Většina nájemních smluv totiž obsahuje inflační doložky, podle nichž se nájemné každoročně zvyšuje o inflaci.
Ještě vyšší výnosy historicky vykazují nemovitostní fondy pro kvalifikované investory (FKI), protože na rozdíl od retailových fondů nemusí držet povinnou likvidní rezervu na úrovni 10 % fondového kapitálu (dříve 20 %). Díky tomu jsou více zainvestované a často využívají i vyšší finanční páku. To zvyšuje rentabilitu vlastního kapitálu, a tedy i zhodnocení pro investory.
Jan Traxler
Zároveň ale taková investice nese vyšší riziko, zejména v souvislosti s vývojem úrokových sazeb a likviditou. Pokud by velké množství investorů chtělo najednou vybrat prostředky, fond by musel prodávat nemovitosti, což může být problematické. Proto FKI často omezují likviditu prostřednictvím výstupních poplatků a delších lhůt pro vypořádání investice.
Výsledky nemovitostních FKI zatím nejsou k dispozici – u většiny fondů probíhají audity a ocenění k 31. prosinci budou zveřejněna až v dubnu. Následně přineseme kompletní přehled.
Co přinese rok 2026?
Rok 2026 by měl být pro nemovitostní fondy opět příznivý. Rentabilita nájmů se nyní pohybuje kolem 6,5–7 % ročně, což odpovídá očekávanému čistému zhodnocení 5–6 % ročně.
Výsledky může ovlivnit případná další vlna inflace v souvislosti s geopolitickou situací na Blízkém východě. Vyšší inflace je pro fondy na jednu stranu pozitivní, protože zvyšuje příjmy z nájmů i hodnotu nemovitostí. Na druhou stranu vede k růstu úrokových sazeb, což zvyšuje náklady na financování.
Celkově se ale například v roce 2022 vysoká inflace promítla do rekordních výsledků fondů. Podobný efekt by se mohl projevit i nyní.
Přehled nemovitostních fondů v ČR
Nemovitostní fondy nejsou určeny pro krátkodobé investice ani spekulace. Jsou vhodné jako střednědobé až dlouhodobé konzervativnější investice. Díky stabilním výnosům se hodí do portfolia nejen pro fyzické osoby, ale i pro nadace, svěřenské fondy nebo společenství vlastníků jednotek.
Podle specializovaného portálu Nemovitostní-fondy.cz, kde najdete k jednotlivým fondům i obrázky spravovaných nemovitostí a základní finanční ukazatele jako rentabilitu nájmu nebo úvěrové zatížení, působí aktuálně v České republice 36 nemovitostních fondů. Za nemovitostní fond portál označuje pouze regulované investiční fondy, které vydělávají primárně na pronájmu nemovitostí, nikoliv na developmentu. Z toho 23 fondů je dostupných široké veřejnosti (tzv. retailových). Ostatní jsou určeny pouze pro kvalifikované investory (tzv. FKI), což znamená pro znalé a zkušené investory a s minimální investicí od jednoho milionu korun a více.
Kromě nemovitostních fondů zaměřených na správu a pronájem nemovitostí funguje v ČR také řada realitních fondů zaměřených primárně na development, což je z povahy věci výrazně rizikovější, ale také potenciálně výnosnější byznys. Jedná se výhradně o fondy pro kvalifikované investory. Podle portálu FKI-fondy.cz funguje v ČR dalších 30 veřejně nabízených FKI fondů zaměřených na realitní development. I zde bude většina fondů výsledky za rok 2025 teprve reportovat, ale dají se očekávat velmi solidní čísla. Nejlepší developerské fondy budou za uplynulý rok určitě atakovat výnosy na úrovni kolem 15 %. Podrobnější přehled přineseme v květnu, až všechny fondy zveřejní auditovaná čísla.