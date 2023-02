KOMENTÁŘ: Rok 2022 – Ztracené iluze o investičních trzích. Čeká nás recese?

Tisk peněz ze strany centrálních bank společně s nulovými či zápornými sazbami zabrání příchodu recese. Peníze lze do ekonomik pumpovat neomezeně. Stačí koupit jednu módní akcii a pak už jen čekat a bohatnout. V technologiích, zejména těch nových, je budoucnost. Kryptoměny jsou to pravé.

To je jen malá ukázka iluzí, kterým někteří podlehli. Průběh roku ale všechny přesvědčil o opaku. Inflace pod vlivem masivního tisku peněz a záporných sazeb vystřelila k nebesům. A s inflací prudce rostou také úrokové sazby.

Významně ztratily i akciové a dluhopisové trhy. Hlavní americký index S&P500 odepsal za jediný rok téměř dvacet procent a dřívější investorský „milášek“, řečeno s Tolkienovým Glumem, technologický NASDAQ, je níže bezmála o třicet pět procent, když některé jednotlivé technologické firmy za sebou mají pokles i násobný. Naopak akcie velkých firem s nízkou volatilitou utrpěly ztráty jen kosmetické.

Dvojciferným ztrátám se nevyhnuly ani dluhopisové indexy, a tak jediným bezpečným přístavem v loňském roce byly komodity. Komoditní index posílil o dvacet procent, na čele s energetickými komoditami.

Co si z toho tedy odnést? Loňský rok nabízí mimo jiné tato poučení. Módní trendy se mění, a to i na akciových trzích. Když už všichni vidí jen růst, paní v sámošce se vás ptá na bitcoin a ve vašem portfoliu jsou jen dva až čtyři hity aktuálního trhu, je něco špatně. Argument „tentokrát je to jiné“, je vždy podezřelý a investor by měl zbystřit.

Řešením není se z trhu stáhnout. Jenom je dobré zvážit, zda nejít proti proudu.

Přijde na trhy recese?

Je to hodně pravděpodobné. Inflace již začala mírně klesat. Centrální banky nadále zpřísňují svoji politiku a zvyšují úrokové sazby. V tomto procesu se často centrálním bankéřům v minulosti stalo, že utahování politiky předehnalo trhy a důsledkem byly negativní změny v ekonomice, na jichž odeznění bylo potřeba nějaký čas počkat. Pravděpodobnost recese je tedy poměrně značná.

Ač bývám zpravidla poměrně skeptický, nemyslím si, že bychom stáli před recesí, která by byla nějak drasticky hluboká a měla na akciové trhy dramatický dopad.

Zatímco předchozí recese byly pro finanční trhy spíše překvapením, na tom, že ekonomika v roce 2023 zamíří do recese, panuje již dlouhodobá a opravdu široká shoda. Máme před sebou možná „nejočekávanější recesi“ v historii. Proč je to důležité? Chybí tady moment překvapení, který by následovala panika, v níž všichni svoje akcie prodávali doslova obouruč. Teď o ní víme nejméně půl roku a možná i více a do značené míry je v kurzech akcií už zaceněna.

Ti, kteří chtěli prodat, už prodali. Vstanou noví bojovníci? Možná, trh už ale není tak „zaneřáděný“ drobnými investory s různými klikacími investičními aplikacemi, jako to bylo na počátku roku 2022. Po dvacetiprocentním poklesu máme nejspíše hlavní období paniky již za sebou. Vlny na trhu budou a nemusí být malé. Ukazatele sentimentu ale říkají, že nálada investorů už nemůže být o mnoho horší.

Recese mívají tendenci dopadat tvrději zejména na nízkopříjmové domácnosti. Jejich členové jsou těmi, kdo jsou první propuštěni z práce a mají jen poměrně nízké úspory. Pomoc vlád však v průběhu pandemie a po jejím skončení mířila hlavně na tuto skupinu, která se aktuálně, podle dat amerického FED, těší poměrně dobré kondici.

Korporace mají velice solidní rozvahy a bohatých let vesměs využívaly ke snížení svého zadlužení. Bankovní sektor je mimořádně dobře kapitalizovaný.

Můj přístup v roce 2023

Hlavním rizikem pro investory je kombinace rostoucí inflace a vysokého tempa zvyšování úrokových sazeb. Na druhé straně stojí dobré finanční zdraví, solidní úspory a růst příjmů. Předpokládám, že pokud dojde k recesi, bude spíše mírná a nebude mít pro investory nikterak drtivý dopad.

V roce 2023 neočekávám, že bychom byli svědky mimořádného růstu akciového trhu, jaký známe z uplynulé více než dekády.

I v případě, že úrokové sazby dojdou na svůj vrchol a inflace začne klesat, bude se trh nadále potýkat s utahováním měnové politiky ze strany FED. To může být ještě nějakou dobu problém pro široké indexy. Na trhu je ale dostatek akcií, které jsou hodnotově orientované a ve vztahu k minulosti levné.

U investičních portfolií složených z podílových fondů neočekávám žádnou změnu. Neuplynul můj investiční horizont. Peníze, které tam mám zainvestované, nijak nutně nepotřebuji. Ideální stav. Nedělat nic je moje velice oblíbená činnost.

Moje akciové portfolio je složené především z akcií velký firem obchodovaných na amerických burzách. Důsledně jsem se vyhýbal všemu módnímu a trhy tak milovanému.

Díky tomu je moje portfolio za minulý rok jen v malém mínusu. Nákupy v době propadů jsem si vytvořil solidní tok peněz ve formě dividend a na jeho zvýšení budu pracovat i v roce, který právě započal. Nadále budu v případných poklesech nakupovat akcie velkých firem nabízejících pěti- a víceprocentní dividendový výnos.