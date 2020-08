Krize ještě neskončila, i dnes je však vhodná doba pro investování

Mají vůbec české domácnosti dostatek finančních rezerv na to, aby mohly investovat?

Češi mají stále obrovské množství peněz na bankovních účtech. Na nich přitom nedochází fakticky k žádnému zhodnocení a po zohlednění inflace dochází k poklesu reálné hodnoty těchto prostředků. Takže prostor pro investování zde určitě je. Navíc dnes máte možnost investovat už od velmi malých částek, a přitom do diverzifikovaných produktů, tedy bez zbytečného rizika, že sázíte vše na jednu kartu.

Je současná doba vhodná pro investice na finančních trzích?

Vždycky je vhodná doba pro investování na finančních trzích. Samozřejmě pokud investor správně zhodnotí svou finanční situaci a závazky, diverzifikuje a bere v potaz dodržení investičního horizontu. Každá investice je spojená s předpokládanou délkou trvání a také s určitým rizikem, že nedojde ke zhodnocení, ale naopak k propadu ceny a tyto faktory je třeba důsledně zvážit. Případnou nejistotu lze prakticky překonat formou pravidelných investic nižších částek.

Finanční trhy bývají volatilní. Jak by měli postupovat běžní investoři, aby nepřišli o své zainvestované finance?

Volatilita trhů nemusí být jen strašákem. Je zároveň příležitostí, jak své prostředky zhodnotit. Investor musí primárně zachovat chladnou hlavu, emoce nejsou dobrým rádcem a přinášejí unáhlená rozhodnutí. Zlatým pravidlem by mělo být dodržení investičního horizontu a zároveň schopnost investovat další prostředky právě při propadu cen aktiv.

K jakému typu investic podle vás vybízí aktuální situace a do čeho byste naopak určitě neinvestovala?

S ohledem na fakt, jak levné jsou nyní peníze, je určitě ideální doba na start podnikání. Pokud má člověk v hlavě zajímavý nápad na podnikatelský záměr. Neinvestovala bych do kryptoměn. To ale nesouvisí vůbec se současnou situací. To je takový můj dlouhodobý „favorit“.

Co podle vás krize covid-19 řekla z hlediska vývoje na finančních trzích o českých investorech?

Pokud bych to hodnotila čistě z pohledu chování klientů Partners investiční společnosti, pak musím říct, že investoři se chovali naprosto vzorně a nedělali žádné unáhlené kroky. Nebyli jsme svědky masivních odprodejů fondů. Naopak mnoho klientů po poklesu cen akcií investovalo do akciových fondů a také převáděli prostředky z konzervativních fondů do akciových.

Lucie Simpártlová Vystudovala ekonomickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni, odkud pochází.

První profesní zkušenosti získala v brokerské společnosti.

Působila na pozicích obchodní ředitelky a manažerky obchodu v nadnárodní investiční společnosti.

Je členkou dozorčí rady Simplea pojišťovny, předsedkyní dozorčí rady Partners Financial Services a ředitelkou a předsedkyní představenstva Partners investiční společnosti.

Ve srovnání s finanční krizí v roce 2009, kdy trhy také propadly o desítky procent, jsou dnes podle vás čeští investoři poučenější?

Jednoznačně ano, klienti se nyní do značné míry chovají edukovaně. Ať už sami o své vůli či dávají na rady poradců, a tedy nakupují rizikovější aktiva po propadu cen. Určitě v tom hraje roli i delší praktická zkušenost s investováním. Ten, kdo už si propad cen akcií prožil a zároveň svoje aktiva udržel, reálně také viděl, že akciové trhy časem svými výnosy nejen překonaly poklesy, ale zároveň i přinesly další zhodnocení.

Vydrží jim odhodlání dál investovat i v případě, že na podzim zde může být další krize spojená s covid-19?

Za mě krize spojená s koronavirem vlastně neskončila. Ještě ani neprožíváme kompletní dopady všech předchozích restrikcí, a už nyní vidíme, že epidemiologická situace se po rozvolňování opatření začíná opět zhoršovat. Na druhou stranu si nedokážu představit, že by třeba česká vláda znovu kompletně stopnula celou ekonomiku.

Z globálnějšího pohledu zde máme opravdu masivní podporu ze strany centrálních bank v podobě fakticky nulových úrokových sazeb a kvantitativního uvolňování. Jsou tu i cílené kroky vlád v podobě dotací, dávek a odkladu plateb daní. Je zde rovněž vyšší pravděpodobnost na nalezení léku a vakcín proti covid -19, než byla na začátku března. Jsem přesvědčená o tom, že klienti by další případné propady opět správně využili, protože tak učinili i na počátku celé této krize, kdy těch neznámých a nejistot bylo víc, než je nyní.

Za jakých okolností byste vy osobně stáhla své peníze z finančních trhů, pokud by vám hrozila významná ztráta?

O tom, že vám hrozí významná ztráta, se obvykle dozvíte až v okamžiku, kdy už je na reakci pozdě. Pak je dobré zvážit, zda jste investoval do něčeho, co se ještě může vrátit k původním hodnotám, nebo nikoliv. Pokud ano, tak je vhodné místo prodeje naopak nakupovat. Pokud tam ta šance není, tak nemá smysl aktivum dále držet a je třeba přijmout fakt, že jste podstoupil riziko a tahle sázka nevyšla. Jestliže má člověk svůj majetek dobře rozložený do různých tříd aktiv, tak by pro něj ani ta mezní situace neměla být likvidační. Diverzifikace je základem každého úspěšného investování.

Aktuálně jsou na vzestupu technologické a farmaceutické společnosti. Máte za to, že stále nabízejí dobrou příležitost k nákupu, anebo jsou naopak jejich ceny až příliš vysoko?

Pravda je, že technologický sektor si od začátku letošního roku připsal přes 15 procent. Ale je to zejména díky výrazné výkonnosti několika málo společností v čele s Amazonem, Netflixem a Microsoftem. V tomto segmentu bych byla opatrná, záleží skutečně na konkrétní firmě. Co se týče sektoru zdravotnictví, ten je brán jako defenzivní a akcie těchto společností během březnové korekce nepropadly zdaleka tolik jako akcie jiných firem. Potenciál tohoto sektoru je určitě zajímavý v kontextu budoucí vakcíny proti koronaviru a jeho distribuce.

Většina lidí, kteří investují na finančních trzích, tak činí prostřednictvím podílových nebo penzijních fondů. Jak se pozná kvalitní fond? Co musí splňovat a co by měl svým investorům garantovat?

Primárně je důležité si odpovědět na otázky ohledně toho, co by to vlastně mělo být za typ fondu. To určí předpokládaná délka trvání investice, očekávané zhodnocení, měna, v níž je fond veden, a riziková averze investora. Konkrétní fond si také vybíráte podle správce a jeho výsledků a podle poplatků, respektive celkové nákladovosti. Fond musí být registrován k prodeji v příslušné zemi, pokud tam přímo nemá sídlo. Samozřejmě roli hrají i další faktory. To, zda je klient trochu zkušenější a třeba preferuje zaměření na konkrétní sektor.

Který z typů podílových fondů je nejvhodnější? Jsou to v Česku tolik oblíbené smíšené fondy?

Skutečně záleží na potřebách konkrétního klienta, nelze říct jeden druh, který se hodí pro všechny. Já se přiznám, že preferuji spíše čisté strategie, kdy je jasné, jaký typ aktiva vlastně držím. Nicméně z hlediska mnoha klientů, kteří si uvědomují, že je nutné v průběhu času měnit podíl vah jednotlivých typů instrumentů a nemůžou nebo nechtějí realokaci řešit sami, je smíšený fond ideální volbou. Složení portfolia za ně řeší portfolio manažer a klient navíc ušetří za poplatky, které by při prodejích a nákupech různých typů fondů hradil.