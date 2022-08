Na zahrádce, nebo u moře? Jaké jsou sny Čechů o důchodu a jak na ně finančně

Pětina Čechů se v důchodu vidí na zahrádce s knížkou v ruce a pejskem po boku. Každý desátý si chce pořídit domeček u moře, stejné množství se bude věnovat vnoučatům, a 7 % lidí touží po cestování. Vyplynulo to z letního průzkumu Instant Research pro investiční platformu Portu.

„Překvapilo nás, že pětina lidí důchod vůbec neřeší. Nepřemýšlí nad tím, jak ho stráví, ani se na něj nepřipravuje finančně, spoléhá na stát. Stářím se začínají zabývat až lidé nad 55 let. Přitom čím jste mladší, tím méně si musíte upírat, abyste našetřili stejnou částku,“ vysvětluje analytik investiční platformy Portu Filip Louženský.

Průměrný důchod aktuálně činí 15 411 Kč, průměrná mzda 37 839 Kč. To znamená, že kdyby někdo šel do důchodu právě teď, potřeboval by k dorovnání průměrné mzdy a udržení dosavadní životní úrovně 22 428 Kč měsíčně. „Průměrná doba dožití je v ČR 76 let u mužů a 82 let u žen, ale medicína se neustále vyvíjí a dejme tomu, že po odchodu do důchodu nás čeká ještě 20 let. Budete tedy potřebovat 5 382 720 Kč,“ vypočítává Filip Louženský.

Čím dřív začnete investovat, tím nižší částku k tomu potřebujete. „Když budete investovat měsíčně tisícovku od svých 18 let, v 65 letech budete mít téměř 6 milionů Kč. Když ale začnete až ve třiceti, s tisícovkou měsíčně vás při odchodu do důchodu na účtu čeká jen něco přes 2 miliony korun. Složené úročení je efektivnější v dlouhodobém horizontu,“ upřesňuje analytik.

Jak si splnit sen o důchodu (Modelové příklady) Chalupa na Vysočině (1,5 milionu Kč)

Relativně slušnou chatu na Vysočině je aktuálně možné koupit za 1 500 000 Kč. Získat takovou částku investováním do akciových trhů je v dlouhodobém horizontu velmi pravděpodobné. K takové sumě stačí od 20. narozenin (tedy celých 45 let) každý měsíc investovat 333 Kč. Pokud si jste jisti, že vystačíte s důchodem od státu, víc není třeba. Domek u moře (7 milionů Kč)

Bydlení u moře se dá v některých částech Evropy pořídit levněji než dvoupokojový byt v Praze. V cenové relaci do 7 000 000 Kč lze najít řadu nemovitostí jak v Řecku, Španělsku a Itálii, tak i v exotičtějších destinacích, jako je Dominikánská republika nebo Thajsko. Na to stačí investovat 1 500 Kč měsíčně po dobu 45 let. Cestování po světě (10 milionů Kč)

Naopak cestování může být nákladné. Hlavně v případě, když už je někdo v důchodovém věku, potřebuje jistý komfort a nestačí mu přespávat po hostelech. Jako cílovou částku si stanovme 10 000 000 Kč. Této sumy je možné dosáhnout při investování dvou tisíc měsíčně po dobu 45 let. Když začnete až ve 30 letech, na stejnou sumu buďte připraveni investovat měsíčně 4 500 Kč. Zdroj: Portu

Zájem o investování roste

Do investičních fondů a akcií mají české domácnosti zainvestováno již 18 % svého celkového finančního majetku, ve srovnání s 13 % před pěti lety. „Rezervy tady nicméně pořád jsou, v rozvinutých evropských zemích mají domácnosti zainvestováno přes 30 % svého finančního majetku,“ podotýká výkonná ředitelka Asociace pro kapitálový trh (AKAT ČR) Jana Brodani.

Jeden a čtvrt milionu domácností se naučilo investovat pravidelně, a zatímco dlouhé roky byl typickým investorem muž ve věku 40 a více, nyní se o investování více zajímají už i třicátníci a ženy.

Zejména minulý rok u mnoha lidí vyvolal pocit, že investování je adrenalinová cesta, jak lze rychle zbohatnout. Přitom investování je pro běžné lidi v podstatě nudná, dlouhodobá, konzistentní, a pravidelná činnost. Náročné je především v tom, že vyžaduje trpělivost, kdy větší výsledky se dostavují až za delší dobu. Investování je tak součástí zdravé životosprávy, kdy nám postupné malé kroky můžou pomoct si penzi užít v dobrém zdraví nejenom fyzickém, ale také finančním.

Zájem roste i o penzijní spoření. I přes svůj název jde spíše o investování „Investice do akcií prostřednictvím vyvážených a dynamických fondů nového penzijního spoření (tzv. Doplňkové penzijní spoření) vynesly od roku 2014 v průměru 3,3 % a dynamické fondy měsíčně ukládané peníze zhodnotily účastníkům penzijka ještě lépe, a to o 6,4 %,“ uvádí Aleš Pokop, prezident Asociace penzijních společností ČR.

Když si v penzijku v dynamickém fondu budete spořit po dobu 35 let, tedy během většiny svého ekonomicky aktivního života, pouhou tisícovku měsíčně, ke které stát přidává příspěvek 230 Kč, do penze si naspoříte zhruba dva milion korun.

Sedm rad pro investování přináší Jiří Pech, investiční analytik společnosti Broker Trust.

1. Začněte co nejdříve

Kdybych měl dát jen jednu radu, bude to tato. Začít investovat co nejdříve, pravidelně a na peníze do penze nesahat. Čím delší investiční horizont mám, tím méně mi stačí měsíčně odkládat. Abychom měli v 60 letech milion, je třeba měsíčně odkládat (při průměrném zhodnocení cca 6 % p.a.) ve 20 letech cca 500 Kč, ve 40 letech cca 2 200 Kč a v 50 letech cca 6 100 Kč.

2. I málo je lepší než nic

Rozhodně nemusíte investovat veškeré úspory. Začít můžete klidně, zvolna, třeba prostřednictvím doplňkového penzijního spoření od 300 korun za měsíc, kdy vám navíc přispěje i stát. Penzijko můžete mimochodem založit i pro dítě, a i kdyby pokračovalo v minimální třísetkorunové úložce až do důchodu, bude mít na penzi už slušný základ. Ať si vyberete jakýkoliv prověřený produkt, je to lepší než nechat peníze ležet ladem.

3. Dnešní inflaci porazit nemusíte

Nepotřebujete překonávat inflaci každý jednotlivý rok. Inflace zase klesne a bude mnoho let, kdy ji vaše investice překoná a hodnota vašeho majetku reálně poroste. Zbytečná snaha překonat současnou dvoucifernou inflaci vás může nahnat do vysoce rizikových investic.

4. Nebojte se lehce zariskovat

Při investování na důchod se vyplatí akceptovat i o něco větší riziko, například v podobě kolísání akciových trhů. Když investujete pravidelně v dlouhodobém horizontu, jakýkoliv pokles je nová příležitost k nákupu stejně kvalitních firem, jen výrazně levněji. Je to podobné, jako když kupujete zboží v obchodě v akci.

Abychom ilustrovali, proč doporučujeme nebýt přehnaně konzervativní na dlouhém horizontu, dodejme pár čísel. Investovaná pětistovka měsíčně po dobu 30 let při různých zhodnoceních vytvoří:

3 % p.a. - cca 290 000 Kč

5 % p.a. - cca 407 000 Kč

7 % p.a. - cca 590 000 Kč

5. Investici rozložte

Neinvestujte pouze do jedné firmy ani úzkého okruhu firem, ale investici rozložte, například prostřednictvím fondů. Nejen mezi akcie, ale například také dluhopisy. Vhodné složení portfolia se bude odvíjet od vašeho investičního horizontu, ochoty riskovat atd. Nechejte si poradit.

6. U jednorázových investic buďte opatrnější

V případě, že nebudete spořit pravidelně, ale máte pouze jednorázovou investici (například z dědictví či prodeje nemovitosti), vyplatí se nad těmito prostředky přemýšlet více konzervativněji, aby si do důchodu hlavně udržovaly svou hodnotu.

7. Před důchodem buďte konzervativnější

Dekáda je zpravidla všeobecně doporučovaný investiční horizont pro akciové investice. U pravidelného investování to může být o něco méně, jelikož bude případné poklesy tlumit. Ale pokud máte do důchodu méně než 10 let, opět se vyplatí být trochu konzervativnější, což ale neznamená nemít akcie vůbec.