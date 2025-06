Spořicí účet nevydělává? Investice do nemovitostí nabízí téměř osm procent ročně

Finanční jistota začíná u drobností. Když víte, za co utrácíte a kde můžete ušetřit, není těžké každý měsíc něco odložit. Možná to budou stovky, možná víc. Hlavní je začít. A když už máte něco stranou, můžete udělat další krok – promyslet, jak peníze nenechat ležet, ale bezpečně je zhodnotit. V současné nejisté době, kdy ekonomické otřesy přicházejí bez varování, je klíčové investovat hlavně bezpečně. Tradiční finanční nástroje, jako jsou termínované vklady nebo spořicí účty, pomáhají eliminovat pouze dopady inflace. Ta se v posledních měsících vrátila ke standardním dvěma procentům.

Úroky na spořicích účtech klesají, většina bank dnes nabízí úročení kolem tří procent – což inflaci stěží pokrývá. Výnos je tak minimální. V takovém případě je dobré poohlédnout se jinde. Kryptoměny, akciové trhy, cenné papíry… Je to příliš velký risk a nejistota. Nejste odborníkem přes finanční trhy, přesto chcete zhodnocovat našetřené peníze a zároveň mít klidný spánek? Co takhle nemovitosti?

Nízké riziko, vysoký výnos

Určitě namítnete, že ne každý má prostředky na to, aby si koupil dům nebo byt, pronajímal ho, a svůj vklad tak dál zhodnocoval. To je sice pravda, ale do nemovitostí lze investovat i malé částky. Může si to tak dovolit každý průměrně vydělávající Čech. Minimální investice na zavedené české platformě Ronda Invest je pouhých tisíc korun. Čísla mluví jasně. Společnost na trhu působí osm let, za tu dobu poskytla podnikatelské úvěry zajištěné nemovitostmi v hodnotě 3,3 miliardy korun. Z toho už téměř dvě miliardy jsou úspěšně splacené.

Zatímco úročení spořicích účtů u některých bank kleslo pod hranici tří procent, průměrný výnos investic na platformě se nyní pohybuje kolem 7,5 procenta ročně. Investorům je vyplácen pravidelně každý měsíc, navíc bez jakýchkoli poplatků. Sen o pasivním příjmu a touha po pohodlném důchodu bez zbytečných rizik se tak s Ronda Invest stává skutečností. Se společností spolupracuje více než 4 600 investorů a jejich počet neustále roste. Nemovitosti zůstávají jistotou, jejich ceny navzdory všemu, co se děje, stále rostou.

Zatímco někteří konkurenti čelí ekonomickým otřesům, mají problémy s likviditou a s netransparentností, Ronda Invest zůstává v nejisté době důvěryhodným přístavem pro investory i podnikatele. Přináší řešení pro lidi, kteří chtějí mít ve svém investičním portfoliu konzervativnější složku anebo se s investováním teprve seznamují. „Nepodlehli jsme tlaku na agresivní růst za každou cenu. Vždy jsme preferovali konzervativnější přístup – kvalitní nemovitostní zajištění a důkladné vyhodnocení bonity žadatelů a perspektivnosti financovaných projektů. Díky tomu máme důvěru investorů, kteří u nás neustále navyšují své investované peníze,“ říká obchodní a marketingová manažerka společnosti Nikola Spurná.

Přes tři miliardy úvěrů

Platforma neustále posiluje svou pozici na trhu. Počet aktivních investorů, kteří s ní spolupracují, strmě roste. V roce 2019 jich bylo 117, o čtyři roky později přes tři tisíce, letos už prostřednictvím platformy do nemovitostí investovalo více než 4 600 subjektů.

Celkový objem peněz, které Ronda Invest od roku 2017 poskytla podnikatelům, překročil hranici tří miliard korun. Pro společnost je to další důležitý milník ve firemní historii. „Klienti si platformu často nejprve vyzkoušejí s menší částkou. Když vidí, že jim výnosy spolehlivě chodí na účet, své investice navyšují až do milionů a díky měsíčně vypláceným výnosům investují pravidelně,“ vysvětluje Nikola Spurná.

Společnost před poskytnutím úvěru detailně prověřuje bonitu žadatele a jeho schopnost splácet. Nemovité zajištění posuzuje nezávislý odhadce. Úvěry jsou zajištěné zástavním právem k nemovitosti, Ronda s firmami sjednává i notářské zápisy. V případě problémů klienta se splácením úvěru může společnost nemovitost prodat a bezpečně investory vyplatit.

Zatímco konkurenční crowdfundingové společnosti počítají problémové klienty, Ronda se může pochlubit stoprocentní úspěšností. Investoři tak vždy získali pravidelné výnosy zcela bez ztrát. Jen letos platforma na výnosech vyplatila za prvních 5 měsíců přes 37 milionů korun. Zprostředkovala peníze pro téměř tři stovky záměrů. Kromě developerských projektů financuje také podnikatele z oblasti služeb a obchodu, pokud mají nemovitost do zajištění.

Rodinné domy i větší projekty

Nemovitosti zůstávají hlavním pilířem. Loni v létě Ronda například poskytla v rámci jediného úvěru částku 250 milionů korun na financování celé zástavby řadových rodinných domů ve Štěrboholech. Klient díky tomu získal kolaudační rozhodnutí a domy už úspěšně prodává. Zvládnutí projektu mu navíc otevřelo cestu k dalším developerským projektům.

Na rezidenční výstavbu se Ronda Invest zaměřuje i nadále. Mezi aktuálně největšími projekty z portfolia Ronda Invest stojí za pozornost nový rezidenční areál v Předboji nedaleko Prahy. Díky úvěrovému financování ve výši 140 milionů korun zde vznikají moderní rodinné vily určené k prodeji a zároveň se připravuje výstavba dalších osmi luxusních domů. Atraktivní lokalita a vysoký standard bydlení dělají z tohoto projektu jednu z nejzajímavějších investičních příležitostí v prémiovém segmentu.

Vedle velkých developerských projektů podporuje společnost i menší výstavbu. Drobní investoři tak mohli své peníze zhodnocovat na stavbě dvojdomku na okraji Českých Budějovic. Dnes je už ve fázi prodeje a díky velmi kvalitním materiálům je o nemovitost velký zájem. Klient plánuje ve stejné lokalitě stavbu dalších dvojdomků.

Investice do nemovitostí nabízí téměř osm procent ročně

S některými klienty Ronda Invest spolupracuje dlouhodobě. Jeden z nich se ke společnosti vrátil po pěti letech a v současnosti díky platformě získal prostředky na realizaci nového developerského projektu v Ostravě. Investoři tak nejenže zhodnocují své úspory, ale zároveň pomáhají realizovat zajímavé developerské projekty, a tím rozvíjet české podnikatelské prostředí.