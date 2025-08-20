Od poloviny roku 2024 klesají úrokové sazby napříč Evropou. Evropská centrální banka snížila svoji sazbu ze čtyř na dvě procenta, hypoteční sazby ale v řadě zemí zůstávají vyšší. „V roce 2025 se průměrné sazby pohybují kolem 3,2–3,5 % v Chorvatsku, 4,8–5 % v Česku a 4,5–5,3 % v Německu. Komerční banky drží vysoké rizikové marže a nízké základní sazby zatím nepřenášejí na klienty,“ říká Tomas Michalek, investiční analytik ze skupiny YD Capital.
To má dopad na návratnost investic financovaných úvěrem, která i přes rostoucí poptávku po bydlení zůstává v mnoha případech pod tlakem.
Výstavba brzdí, poptávka roste
Stavební trh v každé zemi čelí vlastním výzvám. V Chorvatsku růst brzdí regulace půdy, nedostatek pracovní síly a náklady na výstavbu. Výhodou zůstávají silné a dobře kapitalizované banky, které jsou ochotné financovat nové projekty, zejména v přímořských oblastech.
V Česku se v posledních pěti letech pozornost přesunula od výstavby rodinných domů k nájemnímu bydlení. „Poptávku pohání vysoké ceny nemovitostí a omezená dostupnost hypoték. Výsledkem je postupné přibližování se k západoevropskému modelu – tedy silné orientaci na dlouhodobý pronájem,“ vysvětluje Michalek.
Německo je aktuálně pod tlakem přísnější regulace a nízké motivace k nové výstavbě. Omezení nájemného ve velkých městech chrání nájemníky, ale zpomaluje návratnost investic a snižuje motivaci developerů.
Nájemní výnosy: česká města v čele
Navíc výnosy z pronájmu se v jednotlivých zemích výrazně liší. V Chorvatsku těží investoři z turismu – v letních měsících přinášejí přímořské apartmány výnosy kolem 4 %, ale mimo sezonu často zůstávají prázdné.
V Česku naopak roste poptávka po dlouhodobém nájmu ve městech – zejména v Praze a Brně, kde výnosy dosahují 3,5 až 4 %. K tomu přispívá i stabilní růst cen bytů tempem kolem 10 % ročně. To činí z České republiky atraktivní kombinaci kapitálového zhodnocení a příjmu z pronájmu. „Německo sice nabízí stabilitu, ale návratnost je pomalá nebo záporná kvůli vysokým vstupním cenám a nízkým výnosům z pronájmu. Výnosy z pronájmu jsou v mnoha velkých městech nižší než náklady na financování, což znamená, že investor nikdy nezíská své peníze zpět,“ upozorňuje Tomas Michalek, analytik investiční skupiny YD Capital.
Průměrná ztráta se odhaduje na 2 000 EUR ročně. Regulace nájmů v Berlíně deformuje trh podobně jako v bývalé NDR. Výjimkou jsou některé regiony, jako Magdeburg, Lipsko nebo část Porúří, kde je nájemné vyšší, ale po započtení financování s úrokem kolem 5 % se návratnost stále pohybuje v záporných číslech.
Čísla mluví jasně
Z pohledu investora vychází Česko v roce 2025 jako nejvýhodnější ze sledovaných zemí. Návratnost investice do pražského bytu se pohybuje kolem 28 let – výrazně méně než v chorvatském Záhřebu (35 let) nebo řadě německých měst.
Chorvatsko je atraktivní pro investory zaměřené na turistický trh, ale nese rizika sezónnosti a velkých regionálních rozdílů. Německo sází na stabilitu a ekologické reformy, což ale v krátkodobém horizontu prodlužuje dobu návratnosti.
Podle analytiků má Česká republika v roce 2025 všechny předpoklady, aby patřila mezi hlavní evropské destinace pro dlouhodobé investice do rezidenčních nemovitostí. „Kombinace rozumných pořizovacích cen, rostoucí poptávky po nájemním bydlení, liberálního přístupu k regulaci a podpory energetických úspor vytváří stabilní prostředí pro investory. Ti tak mohou těžit jak z dlouhodobého růstu hodnoty nemovitostí, tak z pravidelného příjmu z pronájmu,“ uvádí Michalek.