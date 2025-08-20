Investiční mapa Evropy 2025. Proč má Česko náskok před Chorvatskem i Německem

Advertorial   0:01 – ADVERTORIAL
Evropský trh s rezidenčními nemovitostmi prochází proměnou. Klesající úrokové sazby, nové zákony, tlak na udržitelnost i měnící se nájemní trh otevírají nové příležitosti. Jak si v tomto prostředí vedou tři investiční destinace – Česko, Chorvatsko a Německo?
Fotogalerie3

Residence Auerswaldova | foto: YD Capital

Od poloviny roku 2024 klesají úrokové sazby napříč Evropou. Evropská centrální banka snížila svoji sazbu ze čtyř na dvě procenta, hypoteční sazby ale v řadě zemí zůstávají vyšší. „V roce 2025 se průměrné sazby pohybují kolem 3,2–3,5 % v Chorvatsku, 4,8–5 % v Česku a 4,5–5,3 % v Německu. Komerční banky drží vysoké rizikové marže a nízké základní sazby zatím nepřenášejí na klienty,“ říká Tomas Michalek, investiční analytik ze skupiny YD Capital.

To má dopad na návratnost investic financovaných úvěrem, která i přes rostoucí poptávku po bydlení zůstává v mnoha případech pod tlakem.

Výstavba brzdí, poptávka roste

Stavební trh v každé zemi čelí vlastním výzvám. V Chorvatsku růst brzdí regulace půdy, nedostatek pracovní síly a náklady na výstavbu. Výhodou zůstávají silné a dobře kapitalizované banky, které jsou ochotné financovat nové projekty, zejména v přímořských oblastech.

V Česku se v posledních pěti letech pozornost přesunula od výstavby rodinných domů k nájemnímu bydlení. „Poptávku pohání vysoké ceny nemovitostí a omezená dostupnost hypoték. Výsledkem je postupné přibližování se k západoevropskému modelu – tedy silné orientaci na dlouhodobý pronájem,“ vysvětluje Michalek.

Německo je aktuálně pod tlakem přísnější regulace a nízké motivace k nové výstavbě. Omezení nájemného ve velkých městech chrání nájemníky, ale zpomaluje návratnost investic a snižuje motivaci developerů.

Nájemní výnosy: česká města v čele

Navíc výnosy z pronájmu se v jednotlivých zemích výrazně liší. V Chorvatsku těží investoři z turismu – v letních měsících přinášejí přímořské apartmány výnosy kolem 4 %, ale mimo sezonu často zůstávají prázdné.

V Česku naopak roste poptávka po dlouhodobém nájmu ve městech – zejména v Praze a Brně, kde výnosy dosahují 3,5 až 4 %. K tomu přispívá i stabilní růst cen bytů tempem kolem 10 % ročně. To činí z České republiky atraktivní kombinaci kapitálového zhodnocení a příjmu z pronájmu. „Německo sice nabízí stabilitu, ale návratnost je pomalá nebo záporná kvůli vysokým vstupním cenám a nízkým výnosům z pronájmu. Výnosy z pronájmu jsou v mnoha velkých městech nižší než náklady na financování, což znamená, že investor nikdy nezíská své peníze zpět,“ upozorňuje Tomas Michalek, analytik investiční skupiny YD Capital.

Residence Auerswaldova

Průměrná ztráta se odhaduje na 2 000 EUR ročně. Regulace nájmů v Berlíně deformuje trh podobně jako v bývalé NDR. Výjimkou jsou některé regiony, jako Magdeburg, Lipsko nebo část Porúří, kde je nájemné vyšší, ale po započtení financování s úrokem kolem 5 % se návratnost stále pohybuje v záporných číslech.

Čísla mluví jasně

Z pohledu investora vychází Česko v roce 2025 jako nejvýhodnější ze sledovaných zemí. Návratnost investice do pražského bytu se pohybuje kolem 28 let – výrazně méně než v chorvatském Záhřebu (35 let) nebo řadě německých měst.

Chorvatsko je atraktivní pro investory zaměřené na turistický trh, ale nese rizika sezónnosti a velkých regionálních rozdílů. Německo sází na stabilitu a ekologické reformy, což ale v krátkodobém horizontu prodlužuje dobu návratnosti.

Podle analytiků má Česká republika v roce 2025 všechny předpoklady, aby patřila mezi hlavní evropské destinace pro dlouhodobé investice do rezidenčních nemovitostí. „Kombinace rozumných pořizovacích cen, rostoucí poptávky po nájemním bydlení, liberálního přístupu k regulaci a podpory energetických úspor vytváří stabilní prostředí pro investory. Ti tak mohou těžit jak z dlouhodobého růstu hodnoty nemovitostí, tak z pravidelného příjmu z pronájmu,“ uvádí Michalek.

Nejčtenější

KVÍZ: Pamatujete si, kolik stály před časem základní potraviny? Ověřte svou paměť

Inflace je neúprosná. V čase neustále roste, ukrajuje úspory a zvyšuje ceny. Za stejné množství zboží a služeb tak musíme zaplatit více peněz než v minulosti. Vlivem inflace se zkrátka snižuje kupní...

České penze zvedne další valorizace. Písemné oznámení dorazí jen na požádání

Průměrný důchod se nyní pohybuje lehce nad hranicí 21 tisíc korun. Inflace je však rozkolísaná, v lednu 2026 tak dojde k pravidelné valorizaci penzí. Podle předběžných odhadů, které již oznámil...

Podívejte se, kolik teď vynášejí nejlepší spořicí účty a za jakých podmínek

Česká národní banka ponechala v srpnu základní úrokovou sazbu na 3,5procentní úrovni, inflace opět mírně polevila, v červenci meziročně klesla na 2,7 %. Některé banky stále drží sazby na spořicích...

Home office: Co může zaměstnavatel kontrolovat a na co nemá právo

Práce na dálku, neboli home office či práce z domova se v Česku zabydluje. V mnohých firmách již tento flexibilní model práce funguje celoročně a s příchodem prázdnin o něj mezi zaměstnanci roste...

Předdůchod z penzijka dává možnost seknout s prací dřív. Jak na to?

Premium

Předdůchod je stále populárnější alternativou pro ty, kteří chtějí odejít z pracovního života dříve. Má totiž své nesporné výhody. Na rozdíl od „státní“ předčasné penze není totiž penalizován trvalým...

Investiční mapa Evropy 2025. Proč má Česko náskok před Chorvatskem i Německem

Advertorial

Evropský trh s rezidenčními nemovitostmi prochází proměnou. Klesající úrokové sazby, nové zákony, tlak na udržitelnost i měnící se nájemní trh otevírají nové příležitosti. Jak si v tomto prostředí...

20. srpna 2025

Jak správně danit honoráře za články do novin a časopisů

Autoři přispívající do novin, časopisů, rozhlasu či televize pobírají za své články či reportáže zpravidla autorský honorář. Ten z pohledu zákona spadá do specifického režimu. Autorské honoráře se...

20. srpna 2025

Online záznam o dopravní nehodě si řidiči chválí, je chytrý a rychlý

Česká kancelář pojistitelů spustila v červenci webovou aplikaci Bouračka. Ta přináší moderní a rychlé řešení pro řidiče, kteří se stanou účastníky dopravní nehody. Nový online nástroj řidičům...

19. srpna 2025

Mezi tučňákem a kaktusem: Proč si s někým rozumíme hned, a s jiným je to boj

Znáte ten pocit. Vejdete do místnosti plné neznámých lidí a během několika vteřin zcela instinktivně tušíte, ke komu byste si sedli – a od koho si raději drželi třímetrový odstup, možná doplněný...

18. srpna 2025

KVÍZ: Pamatujete si, kolik stály před časem základní potraviny? Ověřte svou paměť

Inflace je neúprosná. V čase neustále roste, ukrajuje úspory a zvyšuje ceny. Za stejné množství zboží a služeb tak musíme zaplatit více peněz než v minulosti. Vlivem inflace se zkrátka snižuje kupní...

vydáno 17. srpna 2025

Dubaj funguje jako dobře řízená firma. Překvapí v mnoha aspektech, líčí makléřka

Premium

Když se řekne Dubaj, většině z nás se vybaví třpytivé mrakodrapy a luxusní životní styl. Pro Natálii Burešovou to však není pohled zvenčí, je to každodenní realita, kterou si vybudovala sama, bez...

16. srpna 2025

Podívejte se, kolik teď vynášejí nejlepší spořicí účty a za jakých podmínek

Česká národní banka ponechala v srpnu základní úrokovou sazbu na 3,5procentní úrovni, inflace opět mírně polevila, v červenci meziročně klesla na 2,7 %. Některé banky stále drží sazby na spořicích...

15. srpna 2025

Předdůchod z penzijka dává možnost seknout s prací dřív. Jak na to?

Premium

Předdůchod je stále populárnější alternativou pro ty, kteří chtějí odejít z pracovního života dříve. Má totiž své nesporné výhody. Na rozdíl od „státní“ předčasné penze není totiž penalizován trvalým...

15. srpna 2025

Investice do fondů: Poplatky se liší, jak se orientovat, abyste netratili

Češi stále víc investují. Možností, komu a kam svěřit své prostředky, aby se zhodnocovaly, je řada. Jednou z nich jsou fondy. Při rozhodování do kterého fondu investovat, hraje velkou roli, zda jde o...

14. srpna 2025

Poradna: Utrpěl jsem úraz na dovolené. Můžu získat nějaká odškodnění?

Na dovolenou vyráží letos s cestovními kancelářemi tisíce Čechů. Vysněná dovolená se však může v okamžiku změnit ve stresující zážitek. Místo dne plného příjemných zážitků vás čeká lékařské ošetření,...

14. srpna 2025

Šéfe, dnes nepracuji, je vedro. Na co máte nárok při práci v horku

Slunce svítí a rtuť teploměru stoupá. Z toho jistě mají radost všichni, kteří tráví dovolenou v Česku. Méně však již pracovníci v neklimatizovaných kancelářích nebo ti, kdo pracují venku. Jaké jsou...

13. srpna 2025  9:02

Téměř 1,5 milionu Čechů má KB+. Proč byste neměli zůstávat pozadu?

Advertorial

Patříte mezi klienty Komerční banky, kteří stále nepřešli do nového bankovnictví KB+? V tom případě jsou následující řádky pro vás.

13. srpna 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.