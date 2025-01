Škola investování: Jaké jsou výhody i rizika dluhopisů a dluhopisových fondů

Investice do dluhopisů patří mezi oblíbené způsoby, jak zhodnotit peníze. Riziko ztráty je u nich zpravidla nižší než například u akcií, zároveň však mají o něco nižší výnosový potenciál. Ale ani investice do dluhopisů není zcela bez rizika. Co brát do úvahy a jak riziko minimalizovat, přibližuje Margarita Sinicyna, portfolio manažerka Erste Asset Management.