Firemní dluhopisy: rizikovost lze prověřit na speciální kalkulačce

Je to práce v teple, v kanceláři, nároky na vzdělání či talent nejsou nijak závratné, peníze stojí za to. Přesto se v...

Přivýdělky mají limity. Kdy nemusíte platit daň z příjmu?

Jsem zaměstnanec, tak co bych řešil nějaké daně, udělá to za mne zaměstnavatel. To je sice pravda, ale jen do jisté...