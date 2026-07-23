Hodnota bitcoinu po loňských říjnových maximech letos klesla téměř na polovinu. Jeho průměrná cena se pohybuje zhruba kolem 65 tisíc dolarů (asi 1,4 milionu korun), přičemž výrazně kolísá v pásmu od 60 do 70 tisíc dolarů (1,3 až 1,5 milionu korun). Nezřídka se dostane také pod hranici 60 tisíc dolarů. Jedním z důvodů může být skutečnost, že „móda kryptoměn“ ustoupila současné vlně zájmu o umělou inteligenci. Hlavním tahounem tohoto trendu jsou Spojené státy.
„Technologické inovace a umělá inteligence jsou v USA nyní jednoznačným trendem. To mimo jiné způsobilo, že se velká část kapitálu na finančních trzích přesunula z kryptotrhu do technologických firem,“ říká vedoucí ekonomické sekce Velvyslanectví ČR ve Washingtonu Jan Hladík. Podle něj témata spojená s technologickou revolucí ve Spojených státech z hlediska byznysu a finančních trhů jednoznačně dominují. Jejich význam posiluje skutečnost, že většinu nejhodnotnějších globálních společností dnes tvoří právě americké technologické firmy.
Elon Musk jako magnet pro investory
Jan Hladík upozorňuje, že nejde o náhodu. Například dnes vysoce výnosná datová centra se v USA začala budovat už v 80. letech. Technologický byznys se navíc dávno neomezuje pouze na čipy a data. Stále výrazněji se prosazuje také vesmírný průmysl, což podle něj dokládá nedávný impozantní vstup společnosti SpaceX Elona Muska na burzu.
„Elon Musk je v byznysu jako ryba ve vodě. Někteří lidé mu zazlívali jeho firemní impérium, příklon k administrativě Donalda Trumpa i pozdější částečný odstup. To jim ale nebránilo nakupovat akcie jeho firem,“ popisuje Hladík, jak investoři nejen ve Spojených státech vnímají Muskovy podnikatelské aktivity. Patří mezi ně například výstavba datových center ve vesmíru.
„Za Elona Muska navíc jasně hovoří čísla a úspěchy. Myslím si, že společnost ho vnímá především jako vizionáře a člověka, který dokáže věci posouvat dál. V technologickém vývoji je považován za někoho, kdo nejspíš nemá konkurenci,“ doplňuje.
Kryptoměny stojí stranou
Investice
Investujte a nechte své peníze vydělávat
Také portfolio manažer Partners investiční společnosti Ondřej Slezáček potvrzuje, že kryptoměny v čele s bitcoinem ustoupily z výsluní. Jejich místo nyní zaujímají především technologické firmy spojené s umělou inteligencí.
„Bitcoin se v poslední době skutečně pohybuje na úrovni kolem 60 tisíc dolarů. Jeho slabost je zřetelná také ve srovnání s akciovými indexy. Zatímco ty především díky technologickým akciím posilují, bitcoin buď oslabuje, nebo v lepším případě stagnuje. Nepřispěly mu ani geopolitické turbulence z poslední doby a s nimi spojený opětovný růst inflačních tlaků a vyšší úrokové sazby,“ říká.
Podle Slezáčka se kapitál investorů nyní soustředí hlavně do sektorů spojených s umělou inteligencí. To vysvětluje slabší poptávku po bitcoinu, a tedy také jeho nižší cenu. „Investoři v posledních měsících stáhli obrovský objem prostředků zejména z burzovně obchodovaných ETF fondů vázaných na bitcoin a další kryptoměny,“ dodává.
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Propad zasáhl také firmy napojené na bitcoin
Jeho slova potvrzuje investiční analytik XTB Tomáš Vranka. Upozorňuje však, že stagnace nepostihla pouze bitcoin a další kryptoměny, ale rovněž firmy, které jsou s kryptotrhem úzce propojené.
Jako příklad uvádí americkou společnost Strategy, největšího podnikového držitele bitcoinů na světě. Na burze se tak fakticky obchoduje také její rozsáhlé bitcoinové portfolio. „Akcie této společnosti prošly výraznou korekcí a vrátily se k hranici kolem 100 dolarů, případně pod ni. Strategy už není vnímána pouze jako jednoduchý způsob, jak získat expozici vůči bitcoinu,“ vysvětluje Vranka.
„Slabší bitcoin snižuje hodnotu bitcoinových rezerv společnosti Strategy. To podkopává důvěru ve firmu a následně tlačí cenu jejích akcií dolů. Výsledkem jsou další výprodeje a emise akcií společnosti, ale také bitcoinu samotného,“ dodává.
Budoucnost bitcoinu a dalších kryptoměn
Současná situace kolem bitcoinu znovu potvrzuje, že to, co platilo včera, nemusí platit dnes. A zároveň připomíná jedno ze základních investičních pravidel. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích.
„Bitcoin a kryptoměny obecně vždy patřily k rizikovým investicím kvůli vysoké volatilitě a absenci fundamentální hodnoty. Bitcoin podobně jako například zlato sám o sobě negeneruje žádné budoucí cash flow. Jeho cena je tedy určována především aktuálním sentimentem, poptávkou a nabídkou,“ vysvětluje Ondřej Slezáček.
„Překvapivé ale je, jak rychle bitcoin odsunuly na druhou kolej firmy spojené s umělou inteligencí. V průběhu let si už totiž své místo v portfoliích investorů našel,“ dodává.
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Do popředí nastupují stablecoiny
Samotný kryptoměnový trh podle něj současně prochází bouřlivým vývojem. Dokládá to například stále výraznější nástup takzvaných stablecoinů. Stejně jako bitcoin mohou sloužit k placení, nejde však pouze o investiční aktivum. Jejich hodnota je pevně navázána na reálnou měnu, nejčastěji na americký dolar.
„Bitcoin a další kryptoměny určitě jen tak nezaniknou, už proto, že je do nich investováno obrovské množství peněz. Časem se však může ukázat, že nové technologie ve financích nastaví zcela jiný směr. A tím se následně vydají také investoři,“ říká Slezáček.
Nové technologie přitom podle něj nemusí ohrozit jen relativně dobře zavedené kryptoměny. Dopadnout mohou rovněž na tradiční akciové tituly.
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Amerika a Evropa se o stablecoiny přou
Už nyní se například rozhořel spor o používání zmíněných stablecoinů. Zatímco americké úřady je podporují, stejně jako prezident Donald Trump, který do nich zároveň investuje, prezidentka Evropské centrální banky Christine Lagardeová je důrazně odmítá. Výhrady má rovněž vůči stablecoinům navázaným na euro, o těch dolarových pak nechce podle svých slov „nic slyšet“. Důvodem jsou obavy o evropské banky i postavení centrální banky.
Vývoj bitcoinu však opět ukazuje, jak rychle se mohou poměry na trhu změnit. Ještě loni se obchodoval za více než 126 tisíc dolarů, dnes se jeho cena pohybuje kolem 60 tisíc dolarů.
Poučení z tulipánové horečky
Poučení mohou investoři hledat také v historii. Připomenout lze například takzvanou tulipánovou horečku v Nizozemsku v 17. století. Tehdejší investoři byli natolik přesvědčeni o hodnotě prodávaných cibulí, že za ně v určitém okamžiku platili částky srovnatelné s cenou nového domu. Věřili totiž, že jejich hodnota bude dál růst.
„Když tato spekulativní bublina splaskla, znovu se potvrdilo pravidlo, které platí odjakživa. Co je v módě dnes, může být zítra zapomenuto. Zvlášť při absenci jakékoliv vnitřní hodnoty,“ uzavírá Ondřej Slezáček z Partners investiční společnosti.